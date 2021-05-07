防止病毒的廣泛傳播，截至5月6日，德國已有超過3260萬人接種了至少一劑新冠疫苗，占總人口的30.6%。示意圖／擷自DW新聞影片

新冠病毒迫使德國人戴上口罩，迄今已一年有餘。這口罩戴上去不易，誰知要退下更難。近一個月歐洲疫情大回潮，德國自然隨波而起，記錄幾筆我的所見所聞，與朋友們分享。

德國疫情數據居高不下

德國第三波疫情再起，這一陣，梅克爾總理一直在採取措施，她數次強調，不希望看到每天新增10萬以上的感染病例。

大部分商店依然緊閉。飯店、快餐店、咖啡館等，只能外賣。食品超市時常須排隊領牌進入，市場內均限制一定人數。建築市場、花卉市場、理髮店等，需要網絡上預訂，並出示快速檢驗陰性結果，方能入內。復活節後，德國實施宵禁措施，晚上10點至淩晨5點之間不得外出。

儘管德國近期疫情數據持續居高不下，但有些城市周末還是爆發反對政府防疫政策的遊行示威，德國警察每次投入大量直升機、高壓水槍等，以驅散不顧禁令仍堅持參加抗議活動的人群。每一次示威抗議現場，很多人既不戴口罩，也不注意保持安全距離。

5月5日新增感染人數為22,458，最近7天的平均值是16,847人，累計數高達近350萬。5月5日新增死亡251人，累計死亡人數已超過8.4萬。

荷蘭邊境被封鎖

為防止病毒的廣泛傳播，德國政府已經關閉了與幾個鄰國的部分邊界，對邊境實施管控。荷蘭疫情尤為嚴重，被德國劃為「國際高危險區域」。

筆者居住在距離荷蘭邊境15公里小城鎮，通常每周六會駕車去荷蘭農貿市場採購果蔬海鮮，可說是近水樓台、價廉物美。4月20日開始邊境被封鎖，24日是周六，我自作聰敏，這一帶路況爛熟於心，荷蘭與德國的邊境線長達兩百多公里，通道無數，心想德國哪有這麽多警察來檢查呢？我一路循小道而去，果然路途暢通，輕易過了荷蘭邊境，邊界的牌子下並無警察蹤影。到了荷蘭集市的停車場，只見往日早已停滿車輛的泊車場，且多半是德國車，彼時只有稀稀落落幾輛車子，幾乎沒有德國車，心中頓生忐忑，匆匆採買好趕緊打道回府。



德國荷蘭邊境管制路障。圖／田牧提供

一次越境成功，心存僥倖的我，幾天後又駕車去荷蘭，打算離邊境不遠的花卉超市購買魚食。行駛至荷蘭邊境，只見一溜7-8輛德國警車，攔截於道中，對荷蘭過來的車子逐一嚴查。太太走過去咨詢警察，我們是否可去荷蘭？警察一臉嚴肅答道：如果沒有快速測試陰性結果，一輛車罰款400歐元！我們只得悻悻地掉頭返回。



德國警察對荷蘭過來的車子逐一嚴查。圖／田牧提供

注射疫苗種種

截至5月6日，德國已有超過3260萬人接種了至少一劑新冠疫苗，占總人口的30.6%。

德國正在抓緊普及注射疫苗，可說是採用成批成量的注射方法。比如：科隆市注射疫苗安排在展覽館內，約有80位醫護人員排著長龍同時為市民注射疫苗，斯圖加特市採用麥當勞汽車外賣通道，為市民進行免下車注射疫苗。

盡管牛津的阿斯利康疫苗名聲欠佳，但德國市民依然蜂擁接受注射，反而亞洲人比較在乎，多半回避阿斯利康。我的好幾位中國朋友都對我說：我不接受阿斯利康，雖說遇到不測僅是非常小概率事件，但是誰要是遭遇了，就是百分之一百的悲劇。好在選用哪一種疫苗，德國還是尊重與盡量滿足市民的選擇。德國人也講「榜樣的力量」，德國的總統施泰因邁爾、總理梅克爾就帶頭注射阿斯利康疫苗。

4月27日，筆者第一次注射了輝瑞疫苗，六周以後將注射第二針。

看到印度的情況如此悲慘，新近的德國情況也不容樂觀，趕緊注射疫苗乃為上上策，於己於社會有百利而無一害。