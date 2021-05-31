「我的父親跟著我相差50歲,，他是這個外省人，我算外省第二代。番薯台主持人之一的呂志國，1975出生在高雄市左營眷村、父親是軍人、母親是台灣人。

呂志國在石川集團番薯台自製節目「蕃薯田庄」擔任來賓與主持人黃西田、美珊真情對談，他並用一口流利的台語有感溫馨唱著「思念的代價」。呂志國說：這張唱片思念父親是最主要的用意、這是一首懷念我爸爸的歌。(父親)以前來台灣的時候，沒有娶老婆，說什麼一年準備、兩年反攻什麼的、要反攻大陸…；父親後來在台灣娶妻，我的父母「老夫少妻」相差26歲….。我上有一兄、一姐，我最小，也隔最遠「尾仔囝」所以得人疼…

「意外跟明天哪一個會先到」！誰會知道？呂志國有感的說：我年少時「浪流連」，賺到錢就趴趴走，三十歲時，父親已八十歲，我一直感覺，父親身體很好，應該可多活20年沒有問題，從無看到父親住院開刀，怎會一次意外就中風，醫院躺三個月就「回去了」所以心裡非常的後悔，一直非常的思念懷念，藉著這首歌曲來懷念我的父親。

「蕃薯田庄」是73歲國寶藝人、番薯台總監黃西田擔綱製作與美珊主持的節目，呂志國日前在節目演唱其以前所發行演唱懷念父親的歌，節目並呈現家庭溫馨生活照外，還秀出父親身穿軍服的照片，他以感念心情自豪地說：「我老爸當兵多麼帥」！

主持人美珊提醒閱聽眾孝順要及時，不要子欲養而親不待。

黃西田也提醒說：身體要顧好，平時就要顧好，不要生病時再來顧身體。

番薯台主持人都能歌善舞，呂志國在2018年進入台內，黃西田說，番薯台每個都很厲害，爸爸媽媽愛聽什麼歌，透過CALL-IN主持人就唱……..

「思念的代價」歌詞

又擱是同款的暝 同款的棉被

又擱是孤一個 思念到半暝

心塊落雪 心塊落雪

當初我攏無聽話 辜負你的一切

如今剩我一個 忍受寂寞 甲後悔

看你頭毛嘴鬚白 猶原當作無啥貨

等到你惦惦來離開 才知心後悔

想你的心我攏袂退

想要等無機會

思念的心我付出代價

想要講夢中回

卡使若還有來世

我猶原

要做你的寶貝

志國結語唱說，要叫您一聲，老爸

口白:爸爸我若乖

可以買玩具給我嗎

等到你惦惦來離開 才知心後悔

想你的心我攏袂退

想要等無機會

思念的心我付出代價

想要講夢中回

卡使若還有來世

我猶原

要叫您一聲老爸