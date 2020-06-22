美國國務卿蓬佩奧抨擊聯合國人權理事會針對美國種族問題通過的決議案是「虛偽行為」，強調中國等獨裁國家「系統性的種族差別」才真正值得關注。

聯合國表示，聯合國人權理事會19日無表決通過決議案，授權聯合國人權事務高級專員巴舍萊（Michelle Bachelet）領頭對執法機構的系統性種族主義展開調查。在此之前，人權理事會圍繞美國黑人的種族問題進行了一個星期的討論。

美國國務卿蓬佩奧20日發表聲明，抨擊聯合國人權理事會的決議案虛偽。

聲明指出，「目前圍繞黑人弗洛伊德死亡問題所展開的民間討論恰恰是美國民主力量和成熟度的反映。美國人知道他們的自由受憲法和強力法制的保護，都是以公開的方式解決艱難的社會問題。我們嚴肅追究個人與機構的責任，因為我們的民主體制允許我們這樣做。美國每天都與我們在世界各地的伙伴合作，後者分享我們的根本自由的承諾」。

蓬佩奧在聲明中說，「不幸的是，人權理事會再度證明我們2018年撤出人權理事會是明智的決定。如果理事會真的要保護人權，有很多值得合理關注的需求，比如古巴、中國和伊朗等國存在的系統性種族差別。如果理事會是誠實的，就會承認美國的民主力量，敦促世界各地的獨裁統治去效仿美國的民主，讓美國自我運用的問責制和透明度這些高標準也能在他們的國家實行」。