網紅蔡阿嘎推出影片推薦10大美女立委候選人，時代力量新竹市立委候選人高鈺婷登上第一名，對此，高鈺婷表示「不敢當」，但強調「比選美我不會輸，比專業我也一定贏」。圖／取自高鈺婷粉專

網紅蔡阿嘎6日晚間推出影片推薦10大美女立委候選人，時代力量新竹市立委候選人高鈺婷登上第一名，打敗「學姐」黃瀞瑩，還被蔡阿嘎封為「新竹林志玲」；對此，高鈺婷表示「不敢當」，但強調「比選美我不會輸，比專業我也一定贏」。

「蔡阿嘎」在選前推出影片「超正的！10大正妹、帥哥立委候選人」，影片裡，蔡阿嘎與大頭佛開玩笑的說，高鈺婷長這麼正，在學校一定都不用自己寫作業。

對此，高鈺婷說，自己身為理工女，求學時期作業都自己寫，更多時候筆記還會給同學抄，讀研究所偶爾還會幫當時的男友（現在的老公）做電路、跑模擬。

高鈺婷提到，自己是科大出身，老公則是一般大學，所以老公理論比較強，但她實作強很多，所以常常會說老公做的電路醜，直接順手重做一次。高鈺婷笑說，若能順利當選，她一定會提供手作電路諮詢服務，歡迎所有108課綱要新上電路課的同學，一起來上課。

針對這個評選，高鈺婷也重提2個月前民進黨立法院黨團總召柯建銘曾批評她「錯把選舉當選美」的事件，當時她回應「比選美我不會輸，比專業我也一定贏！」，強調自己不論在科技、托育等政策上，比柯建銘的子弟兵鄭宏輝更專業，也更有能力制衡國民黨的親中勢力。

高鈺婷強調，選戰剩下最後4天，她也要呼籲選民集中選票，支持真正專業的候選人，共同邁向勝選。