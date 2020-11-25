鋼琴演奏家陳瑞斌將於 12月4日於臺南文化中心演藝廳及12月19日於臺北國家音樂廳舉行「陳瑞斌 Rueibin Chen 鋼琴音樂會」—貝多芬誕辰 250 週年及柴可夫斯基誕辰 180 週年音樂會，期望藉由音樂為疫情之下的台灣社會注入撫慰、積極的力量。更希望邀請大家走進音樂廳，藉由陳瑞斌出色與精湛的琴藝，撫慰因為疫情而緊繃不安的心情、並且獲得安度難關的信念與力量！

隨著新型冠狀病毒疫情，全球經濟與產業在後疫情時代均面臨著不確定性所帶來的種種挑戰，此時更需要正面力量來鼓舞人心，抱持信念迎向未來。

今年適逢德國作曲家「樂聖」貝多芬250週年及柴可夫斯基180週年誕辰紀念，貝多芬與柴可夫斯基兩位作曲家是古典樂發展史上重要的靈魂人物，在音樂史上占有非常重要的地位，並有著非常深遠的影響與意義。他們的作品幾乎無一不受到世人們的喜愛。

陳瑞斌師承「貝多芬學派」嫡系嫡傳弟子，完全根據奧地利正統的學派，傳承的資料與理論，陳瑞斌所詮釋的貝多芬特質，對個人的期待是嚴謹、紀律。在創作上有特別的結構及風格，具有非常深刻的情感，敢愛敢恨、黑白分明。樂音上清晰的表現在生命中奮鬥與人生價值觀的看法，以及對人生的期待與失落。此次演出將以柴可夫斯基著名的 「四季」鋼琴全集揭開演奏序幕，陳瑞斌將以精湛的琴音帶領觀眾回到作曲家當時的年代與環境、歷史。領會季節分明的國度，在十二個月份的不同情境如何寫下這套樂曲，精彩可期。陳瑞斌曾說過：「音樂帶給我很多感動，也帶給我人生上的意義，走藝術這條路，如果沒有一定的熱忱，很難堅持下去，我只有一個夢想，我真的很喜歡音樂，所以沒有放棄這條路。」



有「天使手指」美譽的鋼琴演奏家陳瑞斌，優美的琴藝使每個音符充滿了生命力與感染力。圖／陳瑞斌提供

此次演出曲目上的安排也是希望向下一代的年輕人傳遞貝多芬對音樂與生命的堅持與不屈不撓的信念，以及永不放棄的精神。有那個年代藝術家們的堅持，我們現在才得以欣賞這些令人感動的樂曲，也讓這偉大的作品能經歷幾百年流傳下來，在疫情蔓延之下，大家能以什麼樣的心情來面對這樣的時代？結合這兩位藝術家作品演出，陳瑞斌覺得是再恰當不過 ! 12月4日將於臺南文化中心演藝廳及12月19日於臺北國家音樂廳舉辦兩場巡迴演出，陳瑞斌將挑戰包括柴可夫斯基最著名的「四季」鋼琴曲集全集及貝多芬著名「月光」、「熱情」鋼琴奏鳴曲等技巧艱難的曲目，除了技巧艱難，也是鋼琴曲目上最浪漫動人的曲目，藉由他的獨特詮釋與精湛琴藝，向兩位偉大的作曲家致敬。

有「天使手指」美譽的鋼琴演奏家陳瑞斌，優美的琴藝使每個音符充滿了生命力與感染力。陳瑞斌曾以第一位台灣出生鋼琴家身份，在美國知名露天音樂劇場Hollywood Bowl 好萊塢碗與世界著名交響樂團Los Angeles Philharmonic洛杉磯愛樂樂團演出，也站上中國大陸如上海世博開幕﹅北京國際電影節開幕等大型演出舞台。他更在2017年受邀在中國大陸春晚演出，是首位演出的台灣藝術家，超過十億人口收看，並在2019年台北市政府跨年晚會跨界演出。



圖／陳瑞斌提供