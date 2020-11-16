輝瑞和生物科技這兩家公司研發出來新冠疫苗，給人類帶來希望，人們有望在明年中期或年底回歸到正常的生活。圖為創辦德國生物科技企業的科學家夫婦—薩辛（左）和圖瑞奇（右）。圖／擷自 handelsblatt.com，作者提供

進入初冬，全球面對新冠病疫第二波逆襲而喘不過氣來的時候，位於德國美因茲（Mainz）的生物科技企業BioNTech和美國輝瑞藥廠（Pfizer）共同研發的BNT162新冠疫苗，在經過第3期臨床試驗之後， 證明疫苗有90%克服病毒的有效率。這個振奮人心的消息是在美國大選結果於11月7日公佈之後的次日傳遍世界的。這兩則消息是真正的「十一月驚喜」，一前一後送走了兩個「瘟神」——川普和他口中的「中國病毒」。關於川普的落選走人，筆者已經寫過評述，在此不贅述，本文只談「新冠瘟神」將如何被送走。

四萬三千多人做測試

根據數據監控委員會（DMC）最初的評估，疫苗接種可提供對Covid 19疫病90％以上的防護，並且 「沒有嚴重的安全問題」。 輝瑞公司和BioNTech的疫苗，相信不久就可獲得美國FDA以及歐盟衛生署的批准。這個研發出來的疫苗曾有六個國家——美國、德國、巴西、阿根廷、土耳其和南非的43500個人接受注射，其中一半人接種的是placebo, 又稱「無效用偽藥」，但接種的人並不知情，他們主觀「相信」接種後即預防有效。這種稱為「安慰治療法」是1955年Henry K. Beecher（1904〜1976，美國醫學倫理學、麻醉科專家）提出的所謂「受試者期望效應」。

我們來看看疫苗的測試過程到底是怎樣進行的：接種分為兩個步驟，前後間隔三個星期。把接種真正疫苗後的感染疾病數，與接種「無效用偽藥」後的疾病數，做一個比較，就可以估計真正疫苗的效果如何。

疫苗開發必經三個階段的臨床試驗

在德國任何疫苗在被批准之前，必須分三個階段進行臨床測試。為了使德國衛生部下屬的保羅－艾爾利希研究所（Paul-Ehrlich-Institut，該所全名是聯邦疫苗暨生化製藥研究所，保羅․艾爾利希1854〜1915，為細菌學、免疫學專家，於1908年獲得諾貝爾物理醫學獎）批准用於人類臨床研究的疫苗，製造商必須首先提交對該苗疫進行過充分臨床，以及在動物實驗中測試的數據 。其中分下列三個階段：

第一階段：將疫苗接種給一小群健康的志願者。觀察藥劑是否到達體內目標區域，並且沒有發生急性副作用。

第二階段：第一階段成功後，才能在第二階段中將疫苗接種給更多的、來自風險人群的參與者。在Covid-19的情況下，指的是老年人或有前科疾病的人。在此階段是要測試疫苗的有效性和劑量的適當比例。

第三階段：在具有代表性的志願者身上進行測試，最多可為一萬名人員，於七天內注射兩次疫苗。在此階段，即可確認疫苗的有效性、安全性和劑量。同時排除不良因素，例如，由於接種疫苗引發其他的疾病。



位於德國美因茲（Mainz）的生物科技企業BioNTech總部。圖／擷自維基百科，公有領域

從抗癌到抗疫

按照常理一種新疫苗的研發需要8年至10年，武漢病毒在1月間（其實更早，只是到1月份時才曝光世界）爆發，BioNTech就立即展開一項快速的研發計畫，光從此計畫的名字「光速」（lightspeed）就可以看出該公司的野心志向——跟時間賽跑。果然三個月後他們就生產出了一批疫苗配方，開始了臨床試驗的階段。到底是什麼科學家如此神速地開發了這塊處女地？其實他們不是什麼神人，因為該公司原來就是專門研究抗癌藥物的，他們不是用傳統的化學製藥方法，而是專注研發能激活人體本身的免疫和抗疫系統，增加本身的防衛大軍去抵禦「外侮」——癌細胞，只不過一直到目前他們還未研發出有效的抗癌藥物。但從原來的研究基礎上，出擊研究抵抗武漢病毒的藥物，就事半功倍了。

第二代土耳其移民夫婦居研發首功

BioNTech這家生物科技公司於2008年由薩辛（Ugur Sahin）和圖瑞奇（Özlem Türeci）夫婦創建，他們倆都是第二代土耳其移民，年幼時就隨父母來到德國。德國在六十年代經濟起飛，非常缺乏勞動力，從外國引進很多青壯勞動力，其中土耳其人佔很大比例。薩辛的父親就是當時過來的「外籍工人」（Gastarbeiter），1965年出生的薩辛當時才四歲，就跟父母來到德國。他成年後，學習醫學，並於27歲那年取得博士學位，之後擔任醫師，並繼續從事科研。他的妻子圖瑞奇的父母也是來自土耳其的移民，她父親是醫生，這就啟發了她對醫學的興趣，最後選擇了這條職業道路。她在大學期間和薩奇結識，兩人的專業相同，都對腫瘤學研究感到濃厚興趣。2001年他們合夥創辦了Ganymed製藥公司，次年兩人結婚，並且繼續研究腫瘤的基因序列，希望能找到突破癌症的缺口。如上所述，他們同時於2008年又組建了BioNTech新公司，由薩辛擔任首席執行主任，而圖瑞奇則帶頭領導科研團隊。他們的團隊很年輕，充滿活力，對於癌症的研究從未鬆懈，希望能研發出一種輔助人體本身免疫力的抗癌藥物。當武漢病毒出現後，薩辛夫婦想到也許能從抗癌藥物的核糖核酸下手，研發抗病毒的疫苗。

他們的「光速」計畫有數百人參加，日夜工作，公司於3月份就爭取到美國輝瑞藥廠和中國復星醫藥為合作夥伴。



據說新冠疫苗並不昂貴。德國美因茲（Mainz）的生物科技企業BioNTech和美國輝瑞藥廠（Pfizer）共同研發的BNT162新冠疫苗，在經過第3期臨床試驗之後， 證明疫苗有90%克服病毒的有效率。 圖／擷自PBS News hour

疫苗的分配和後勤工作還很棘手

輝瑞和生物科技這兩家公司研發出來新冠疫苗，給人類帶來希望，人們有望在明年中期或年底回歸到正常的生活。目前，疫苗正在等待美國和歐盟的衛生署的檢驗，通過之後才能開綠燈。在生產方面，也是在日夜加工，不說疫苗本身，光是瓶裝的容器就得有十億以上的小容器，許多工廠正開足馬力在生產。除了生產，其他運輸、冷藏等方面也是很大的挑戰，疫苗必須保存在攝氏零下70度的低溫，這不是容易的事，這種設備在工業發達國家不是問題，但也不可能很普遍，一般醫生診所都做不到，只有大醫院和特別的衛生中心才有此設備，所以在德國將設立一些注射中心，來執行工作。這些疫苗如何運送到第三世界國家，如何為人們接種注射，也都需要很大的後勤部署。

一個重要的問題是「分配」和「價格」，「價格」到目前都不清楚，也都不是話題，據說價格很便宜，在歐美國家，政府也許會包攬下來。現在大家都要搶著爭先購得疫苗，歐盟要三億個，美國開口就要九億（「美國優先」的口號是不受歡迎的），目前幾方正在商量籌劃和妥協分配。疫苗的供應在初期一定會引起爭奪，歐盟決定不以國家劃分，而由人口數量來配額，基本原則是有疾病和年長者優先，職業上與人接觸多、感染病毒最易者，如醫護人員、大眾服務業人員、教師等優先。據估計明年夏天之前，疫苗能夠普及。至於世界其他地區和國家能否也被惠及，暫時還不清楚。別忘了，世界許多國家的科研機構都還在繼續研發疫苗，中國的已經出台，但是在巴西測試卻出問題，目前暫時喊停。無論如何，新冠病毒於2020年「惠顧」全球，陰霾處處，愁雲慘佈，到了年尾，曙光終於逐漸出現。「送瘟神」是人們今年最大的願望，它即將實現。

不過在全球普及接種疫苗之前，甚至之後，人們依然不可掉以輕心，勤洗手、戴口罩的習慣還要繼續維持下去，病毒是個妖魔，它的分子結構瞬息萬變，即便有了疫苗也並不能百分之百保險，但願這次的經驗能讓人們養成較好的衛生習慣。