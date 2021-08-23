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每日國際焦點

日本橫濱市長選舉反對黨立憲民主黨候選人山中竹春勝選，自民黨因分裂未推薦人選，菅義偉支持的小此木八郎與現任市長林文子雙雙落敗。

埃及因加薩走廊再度與以色列衝突，關閉通往加薩走廊的Rafah關卡。

英國核准羅氏藥廠、再生元共同開發的抗體雞尾酒防疫療法Ronapreve。阿斯特捷利康AZD7442抗體療法於臨床試驗減少染疫症狀77%。

美國國務卿布林肯與立陶宛外長通話同意雙方合作幫助立陶宛挺台抗中。

阿富汗

塔利班為維持喀布爾機場外秩序對空鳴槍並使用警棍毆打民眾。

57國組成的伊斯蘭合作組織承諾協助阿富汗和平，並避免阿富汗成為全球伊斯蘭民兵基地。

日本

橫濱市長選舉反對黨立憲民主黨候選人山中竹春勝選，自民黨因分裂未推薦人選，菅義偉支持的小此木八郎與現任市長林文子雙雙落敗。

南韓

表示莫德納將於9月初出貨701萬劑疫苗。

北韓

指控日本經常侵入經濟海域。

印度

嬌生申請在12〜17歲印度青少年做疫苗臨床測試。

中國

計畫至2025年每年植樹3.6萬平方公里。

澳洲

總理莫里森表示自阿富汗撤出300多人含澳洲人、紐西蘭、美國、英國人以及阿富汗人。

紐西蘭

軍方自阿富汗撤出第一批國民與家屬。

馬來西亞

新任總理Ismail Sabri Yaakob表示將與反對黨合作。

新加坡

美國副總統賀錦麗抵達新加坡討論合作抗中。

泰國

反對黨試圖刪減王室下個財務年度的876萬泰銖預算但未能成功。

巴基斯坦

外長Makhdoom Shah Mahmood Qureshi與土耳其外長Mevlüt Çavuşoğlu同意緊密合作處理阿富汗問題。土國感謝巴國協助土國人自阿富汗返國。

歐盟

歐盟高級外務代表Josep Borrell表示阿富汗危機顯示歐盟必須在美國以外建立自己的軍事干預力量。

英國

要求24日召開線上G7大會討論阿富汗危機。

核准羅氏藥廠、再生元共同開發的抗體雞尾酒防疫療法Ronapreve 。

阿斯特捷利康AZD7442抗體療法於臨床試驗減少染疫症狀77%。再生元、禮來、葛蘭素史克等大藥廠都正在發展類似技術。

俄羅斯

總統普丁反對西方國家把阿富汗難民送到鄰近中亞國家，表示俄國不希望有伊斯蘭民兵以難民身分入侵。

義大利

外長表示已自阿富汗撤出1600阿富汗人。

西班牙

美國總統拜登與西班牙總理Pedro Sanchez談妥西班牙出借南部2軍事基地用來暫時收容為美國工作的阿富汗人。

奧地利

總理Sebastian Kurz表示反對接受阿富汗難民。

烏克蘭

軍機自阿富汗喀布爾撤離83人。

荷蘭

將增兵阿富汗協助撤離，目前派遣62名特戰部隊於喀布爾。

立陶宛

美國國務卿布林肯與立陶宛外長通話同意雙方合作幫助立陶宛挺台抗中。

瑞典

總理Stefan Lofven突然表示將於11月辭職，以讓繼任者有足夠時間準備2022年9月大選。

美國

動用18架商業飛機協助阿富汗撤離。

加拿大

國防部長Harjit S. Sajjan表示自阿富汗撤出12架次，撤離超過1000阿富汗人。

墨西哥

墨西哥石油公司於墨西哥灣坎佩切灣Ku-Maloob-Zaap油田的E-Ku-A2鑽油平台起火，5傷。

巴西

天燈落入聖保羅市附近面積2000公頃的Juguery國家公園起火，燒掉半個公園，動員90消防隊員救火，灰燼飄到聖保羅市。

以色列

對3歲以上小孩進行抗體篩檢，以了解未施打疫苗的兒童免疫狀況。

阿拉伯聯合大公國

杜拜設立專職洗錢法院。

土耳其

強化邊界興建3公尺高牆、壕溝、鐵絲網以阻擋阿富汗難民潮。

埃及

因加薩走廊再度與以色列衝突，關閉通往加薩走廊的Rafah關卡。

伊朗

總統 Ebrahim Raisi呼籲日本解凍因配合美國制裁而凍結的30億美元伊朗資金。

伊拉克

伊斯蘭國攻擊巴格達親伊朗民兵基地造成3死。

日本外務大臣茂木敏充不公開訪問伊拉克，將延長327億日圓低利貸款，協助伊拉克升級煉油廠。

敘利亞

土耳其部隊在敘利亞北部、伊拉克北部掃蕩庫德斯坦工人黨民兵，擊斃10人。

黎巴嫩

漲價燃油66%以對抗短缺。

聯合國警告400多萬黎巴嫩人因燃料危機將面臨嚴重缺水。

科威特

伊拉克總理Mustafa Al Kadhimi前往科威特尋求改善兩國關係。

卡達

預定於10月2日舉行史上首度國會大選。

利比亞

利比亞國民軍領域的南部綠洲城鎮Zella發生自殺炸彈攻擊，僅攻擊者自身死亡。

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