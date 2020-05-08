麥卡錫（Rep. Kevin McCarthy）5月7日在記者會上宣布圖「中國工作小組」（China Task Force），應對來自北京的各種地緣政治威脅。圖／擷自維基百科，公有領域

全球關注重點聚焦新冠病毒疫情的處理之際，眾議院共和黨人宣布成立「中國工作小組」（China Task Force），應對來自北京的各種地緣政治威脅。

眾議院少數黨領袖麥卡錫（Rep. Kevin McCarthy）星期四（5月7日）在記者會上宣布這項決定。「中國工作組」將針對各種來自中國的威脅進行討論、彙整信息、協調工作以及製定政策建議。

作為國會共和黨在中國問題的主要核心智囊，「中國工作組」預計還將協助推動有關法案的通過。

「中國工作組」的首要焦點將審視中國在美國各領域的影響、中國企圖在國際組織中取代美國的努力、美國供應鏈過度依賴中國的風險以及調查中國在新冠病毒疫情爆發初期所扮演的角色。

調查新冠病毒起源及傳播

雖然國會兩黨議員一致認為新冠病毒威脅是一個急迫的挑戰，並合作通過了一系列重大法案應對新冠疫情對美國所造成的衝擊。不過，共和黨人一直以來將調查的重點對準中國，而民主黨人則將矛頭鎖定川普政府的抗疫措施。

美國政府和國會目前都積極對新冠病毒的起源和傳播展開調查，並希望查明是否由位於武漢的實驗室意外流出，抑或是從武漢的海鮮市場傳出。

「中國一直沒有積極說明，」麥卡錫在記者會上說，「有許多報告說它（病毒）可能是從這個實驗室洩露出來的。他們在那裡確實有個實驗室。我覺得有趣的是，那些濕貨市場，如果中國認為病毒是從那里傳出來的，那他們為什麼又要讓那些市場恢復營業呢？」

「有許多懸而未決的疑問，和許多情報傾向於顯示病毒就是從實驗室洩露出的，一直以來有許多對於那個實驗室運作的擔憂，它不是在最好的狀態下運作的。還有許多真切的擔憂，我們必須追查到底。」

此前一天，美國國務卿蓬佩奧在國務院的新聞發布會上重申了對中國的嚴厲批評，指責北京導致全球數十萬人死於新冠病毒，因為中國政府在已知有一場新的公共衛生危機正在出現的情況下，卻採取了打壓和隱瞞措施。

蓬佩奧說：「中國本可以避免全世界數十萬人的死亡。中國本可以避免世界陷入全球經濟萎靡。他們是有選擇的，但是中國掩蓋了武漢的疫情爆發，中國衛健委1月3日下令銷毀病毒樣本。」

麥卡錫眾議員還指責北京政府封城的同時，卻沒有禁止病毒向境外擴散。

「現在病毒的問題，他們不允許我們的科學家進去幫忙，允許國際航班離開中國，卻不讓國內航班在中國境內飛行，」麥卡錫指責說。

「中國的缺乏透明度和謊言已經漫溢四處，他們會受到全面的檢視。」

麥卡錫接著說，「我們從新冠病毒中學到了什麼？當中國知道武漢發生的事情后，他們做了什麼？他們欺騙全世界，他們試圖獨占市場，盡所能的儲備他們的個人防護裝備，他們也把它作為對其它國家施加影響力的槓桿。」

新冠病毒大流行病目前仍延燒全球。美國是此次疫情最嚴重的國家之一。

麥卡錫：隨時歡迎民主黨的加入

麥卡錫眾議員提到，中國對美國所構成的威脅一直以來在國會兩黨中具有高度共識。不過，民主黨議員卻在幾個月前突然宣布退出兩黨共同討論籌備了一年以上的「中國工作組」。

「所有這些問題在病毒爆發之前就已經存在，而這些問題的重要性仍然在持續增加。美國和世界其它地方都已清醒地意識到這一點，現在我們必須為此做點什麼，」麥卡錫說。

「當中國要（在南中國海）建造人造島時，他們的習主席告訴奧巴馬總統，他們不會進行軍事化，後來很快他們就進行軍事化了。令我擔憂的是，他們在南中國海的行動，令我擔憂的還有他們對香港及其它地方的施壓。」

「我們不能再等了，等閒待之要付出的代價太高了，」麥卡錫說。他還呼籲民主黨人盡快加入合作的行列。

他說：「一年多來，我和民主黨領袖合作，要成立一個跨黨派的有關中國的委員會，裡面包含同等數量的共和黨成員與民主黨成員。我們都已經取得協議，甚至到了指定具體人選的階段。」

根據《華盛頓郵報》5月6日的報導，民主黨人今年2月決定退出這個原本由兩黨組成的工作組。

「中國工作組」由眾議院外交委員會首席共和黨成員麥考爾（Rep. Michael McCaul, R-TX）領銜，率領14位橫跨十多個不同職權委員會背景的成員，包括切尼（Rep. Liz Cheney , R-WY）、班克斯（Rep. Jim Banks, R-IN ）、巴爾（Rep. Andy Barr, R-KY）、匡希恆（Rep. John Curtis, R-UT）、加拉格爾（ Rep. Mike Gallagher, R-WI）、岡薩雷斯（Rep. Anthony Gonzales, R-OH）、喬伊斯（Rep. John Joyce, R-PA）、金辛格（Rep. Adam Kinzinger, R- IL）、拉胡德（Rep. Darin LaHood, R-IL）、雷申塔勒（Rep. Guy Reschenthaler, R-PA）、雷格曼（Rep. Denver Riggleman, R-VA）、斯坦弗尼克（ Rep. Elise Stefanik, R-NY）、斯圖爾特（Rep. Chris Stewart, R-UT）和沃爾茨（Rep. Mike Waltz, R-FL）。