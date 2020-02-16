陳永興「聽醫生講看覓」今邀韓明榮在微微笑廣播網LIVE現場與談「從SARS到武漢肺炎」的防疫大作戰。(圖/陳俊廷)

武漢肺炎疫情延燒全球！曾任高市衛生局長的陳永興在SARS期間擔任高高屏南部總指揮，陳永興與韓明榮先後擔任高市衛生局長，那年適逢SARS風暴之際........

陳永興「聽醫生講看覓」今16日(日)邀韓明榮在微微笑廣播網LIVE現場與談「從SARS到武漢肺炎」的防疫大作戰。韓明榮指防疫最要緊的就是「早期診斷(發現病灶)馬上防治」他說：所有傳染病防治攏同款，就這八字。反觀中國防疫，他說：實在講，中國一開始就都違反傳染病的處理方式，傳染病開頭也是病患一個一個傳。傳染病就像火燒(火災)星星之火可以燎原。結果中國拖了一個多月才防治，就很困難。就像火災拖了一個多月一發不可收拾。

陳永興也在節目中提醒台商赴中國投資想賺錢，還要估算風險有多大，萬一如此次武漢肺炎如星火燎原，台商跑不回來，又或則萬一哪天中國與台灣兵戎相見，這也是一個很嚴重的代誌。因為中國是不講道理的，隨時飛彈亂飛一兩顆或封鎖，那這些台商可就慘了。韓明榮舉最近門診的實例，他說，有個病患擔憂期在深圳上班工作無法返台的孩子，這影響很大，韓也認為台商以後要投資中國要好好考慮。

陳永興指中國李文亮醫生早在群組告知提醒要注意新型肺炎病毒，結果竟遭中國官方放話懲處並指是假訊息，實在令人難以想像中國政府官方遮蓋疫情的態度。

針對台灣當前防疫，韓明榮認為，做的很好！因為流行病、傳染病防治攏同款，最要緊的就是早期診斷(發現病灶)馬上防治，台灣因有上次SARS慘痛經驗，和平醫院封院，也死了181人，這次很警覺。

陳永興也認為，截至目前防疫做得不錯，民眾也很警覺等各種如戴口罩、勤洗手、避免接觸封閉空間…；惟最重要的就是要擋住中國旅客可入臺的各種管道，他舉武漢是千萬人的大城，甚至北京上海等都封城，到底中國武漢肺炎的真實數字是多少，他認為疫情比所公佈的還嚴重

「潛伏期還沒發病就有感染力」！韓明榮認為武漢肺炎疫情比SARS更嚴重，一開始傳蝙蝠是病毒源頭，惟經查患者的病毒與蝙蝠相似率約八成而已，惟如源頭真是蝙蝠就應該是差不多一樣，但現在相似度僅八成，所以另有種說法，雖尚無證據，但有所嫌疑的可能就是武漢病毒與P4實驗(研究)室有關，因為武漢肺炎病毒和自然界蝙蝠僅有八成，所以病毒也有可能是改造的人造變異。

※完整內容上網影音：另值一提的是，韓明榮是1987年率先發現登革熱病媒蚊的醫師，2017年6月並曾代表台灣卡羅歐巴尼協會赴義大利眾議院Lupa大廳參與由義大利國會議長博爾德里尼(Laura Boldrini)頒發年度“卡羅歐巴尼獎”（年度獎學金）。並發表台灣在SARS與登革熱努力成果相關論文，與瑞士、義大利等共十幾位傑出研究傳染病學者，分享台灣研究成果。

※附註：第一位發現SARS病毒醫師卡羅歐巴尼（Dr. Carlo Urbani）

【影音】卡羅歐巴尼獎義國頒獎 韓明榮：台灣醫療外交的突破與感動（上）

https://www.peoplenews.tw/news/dec636aa-7ae4-48da-b76a-3119b60d7f49

※陳永興「聽醫生講看覓」是在每周日上午11點至12點在微微笑廣播網的全國連播節目。廣播LIVE前的音樂“台灣翠青”看見陳醫師本土堅定的國家意識與台灣心。