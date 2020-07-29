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印太—7月28日

馬來西亞

第六任馬來西亞首相(2009~2018)、第二任首相阿都·拉薩的長子納吉·阿都·拉薩，涉入一馬發展公司醜聞（1MDB），導致2018年敗選下台，之後接受多次控告，28日吉隆坡地庭法院宣判，納吉涉及一馬弊案 7項罪名成立 ，由於各罪名刑期同時執行，最終判監禁12年、罰款2.1億令吉，納吉成為第一位因犯事坐牢的馬來西亞首相。但尚可上訴。

越南

越南28日與日本獨立行政法人國際協力機構 簽訂協議 ，貸款366.3億日圓以建造6艘巡邏艦，將於2025年10月下水，分發給越南海岸防衛隊。

日本

韓國民間設立日本首相安倍向慰安婦低頭下跪的雕像，引起日本政府極度憤怒，內閣官房長官菅義偉表示 「不可原諒」 。

南韓在文在寅領導下反日親中，因此設立慰安婦雕像這種「反殖民」象徵行動再起，這類自我滿足的行動對日本沒有任何實質求償能力，但是卻有可能嚴重破壞韓國的國際關係，尤其是當前日本是美國大包圍中國的重要核心國家。

印度

印度28日 表示 5月以來的大洪水影響阿薩姆省、比哈省800萬人，造成111人死亡。阿薩姆省雨量高於50年平均值15%，比哈省雨量高於50年平均值47%。

香港

英國外相藍韜文向王毅 表達 ，英國將仔細觀察香港9月舉行的選舉。

歐俄—7月28日

西班牙

英國與德國對西班牙發表旅遊警告，西班牙於28日 嚴正抗議 。觀光業佔西班牙12% GDP，提供13% 就業，夏季原本是旅遊旺季。西班牙4~6月已經損失百萬工作。

烏克蘭

烏克蘭對中國遊客 免簽 。烏克蘭與俄羅斯衝突下，外資逃離，中資進駐，使得中國成為烏克蘭最大貿易夥伴。

烏克蘭7月也推動澳洲、紐西蘭以及數個阿拉伯國家免簽。先前已經免簽的國家包括美國、加拿大、歐盟國家。

馬爾他

馬爾他前日救援的非洲偷渡客中，有65名COVID-19 確診 。

美洲—7月28日

美國

美國共和黨擔心中國利用抖音干擾大選，28日 要求 川普政府評估其風險。

哈佛前化學與生化學系主任、奈米專家Charles Lieber，隱瞞加入「千人計畫」接受中國武漢理工大學資助，因而於6月遭起訴兩項罪名，28日 再增添4項逃漏稅起訴 。

許多美國人沒有訂貨就收到中國寄來的種子，有的標示為珠寶，從華盛頓州到維吉尼亞州政府都警告州民不要種植這些種子， 美國農業部28日警告 美國民眾不要種植種子，並將收集這些種子，與國土安全局一起研究對美國農業與環境的影響。

智利

智利總統皮涅拉 改組內閣 ，換內政部長、外交部長、國防部長。

玻利維亞

玻利維亞因疫情延後大選至10月18日，工會 遊行示威 要求大選準時舉辦。

亞非—7月28日

葉門

沙烏地阿拉伯先前針對葉門分裂形勢提出「利雅德協定」，29日再度 重申 推動統一的葉門政府。分裂勢力之一的南方過渡議會立即 響應 沙國的宣告，宣布取消自治。

葉門分裂為伊朗資助的胡塞民兵控制的前北葉門˙以及沙烏地阿拉伯資助的政府軍與其他民兵組合，但沙國陣營發生內鬨，總統哈迪2017年將亞丁省長解職，導致支持者成立南方過渡議會，發動政變佔領葉門目前實質首都亞丁，交戰多年後於2020年4月宣布自治。

伊朗

伊朗西部克爾曼沙赫省一處 油槽爆炸起火 造成當地嚴重火災出動百名消防隊員，但無人傷亡。伊朗6月以來基礎設施發生一連串爆炸事件，懷疑是遭故意滲透破壞。

伊朗28日舉辦 年度波灣軍事演習 ，美國高度警戒。

沙烏地阿拉伯

葉門移民部落客在保守的沙國於Twitter發表支持同性平權，4月遭逮捕，沙國法庭 宣判 10個月徒刑，並罰款1萬里亞爾(7.8萬元新台幣)。

利比亞

利比亞海岸防衛隊先前攔截一船70名想偷渡到歐洲的偷渡客，其中 3名蘇丹偷渡客27日逃離看守所 ，遭利比亞警方擊斃。利比亞已經成為非洲各國想偷渡歐洲的跳板，儘管利比亞內戰，偷渡客仍蜂擁而入，聚集高達65.4萬人。

阿富汗

塔利班28日宣布因應宰牲節，自8月3日起 停火 3天。

索馬利亞