●印太●歐俄●美洲●亞非●
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印太—7月28日
馬來西亞
第六任馬來西亞首相(2009~2018)、第二任首相阿都·拉薩的長子納吉·阿都·拉薩，涉入一馬發展公司醜聞（1MDB），導致2018年敗選下台，之後接受多次控告，28日吉隆坡地庭法院宣判，納吉涉及一馬弊案7項罪名成立，由於各罪名刑期同時執行，最終判監禁12年、罰款2.1億令吉，納吉成為第一位因犯事坐牢的馬來西亞首相。但尚可上訴。
越南
越南28日與日本獨立行政法人國際協力機構簽訂協議，貸款366.3億日圓以建造6艘巡邏艦，將於2025年10月下水，分發給越南海岸防衛隊。
日本
韓國民間設立日本首相安倍向慰安婦低頭下跪的雕像，引起日本政府極度憤怒，內閣官房長官菅義偉表示「不可原諒」。
南韓在文在寅領導下反日親中，因此設立慰安婦雕像這種「反殖民」象徵行動再起，這類自我滿足的行動對日本沒有任何實質求償能力，但是卻有可能嚴重破壞韓國的國際關係，尤其是當前日本是美國大包圍中國的重要核心國家。
印度
印度28日表示5月以來的大洪水影響阿薩姆省、比哈省800萬人，造成111人死亡。阿薩姆省雨量高於50年平均值15%，比哈省雨量高於50年平均值47%。
香港
英國外相藍韜文向王毅表達，英國將仔細觀察香港9月舉行的選舉。
歐俄—7月28日
西班牙
英國與德國對西班牙發表旅遊警告，西班牙於28日嚴正抗議。觀光業佔西班牙12% GDP，提供13% 就業，夏季原本是旅遊旺季。西班牙4~6月已經損失百萬工作。
烏克蘭
烏克蘭對中國遊客免簽。烏克蘭與俄羅斯衝突下，外資逃離，中資進駐，使得中國成為烏克蘭最大貿易夥伴。
烏克蘭7月也推動澳洲、紐西蘭以及數個阿拉伯國家免簽。先前已經免簽的國家包括美國、加拿大、歐盟國家。
馬爾他
馬爾他前日救援的非洲偷渡客中，有65名COVID-19確診。
美洲—7月28日
美國
美國共和黨擔心中國利用抖音干擾大選，28日要求川普政府評估其風險。
哈佛前化學與生化學系主任、奈米專家Charles Lieber，隱瞞加入「千人計畫」接受中國武漢理工大學資助，因而於6月遭起訴兩項罪名，28日再增添4項逃漏稅起訴。
許多美國人沒有訂貨就收到中國寄來的種子，有的標示為珠寶，從華盛頓州到維吉尼亞州政府都警告州民不要種植這些種子，美國農業部28日警告美國民眾不要種植種子，並將收集這些種子，與國土安全局一起研究對美國農業與環境的影響。
智利
智利總統皮涅拉改組內閣，換內政部長、外交部長、國防部長。
玻利維亞
玻利維亞因疫情延後大選至10月18日，工會遊行示威要求大選準時舉辦。
亞非—7月28日
葉門
沙烏地阿拉伯先前針對葉門分裂形勢提出「利雅德協定」，29日再度重申推動統一的葉門政府。分裂勢力之一的南方過渡議會立即響應沙國的宣告，宣布取消自治。
葉門分裂為伊朗資助的胡塞民兵控制的前北葉門˙以及沙烏地阿拉伯資助的政府軍與其他民兵組合，但沙國陣營發生內鬨，總統哈迪2017年將亞丁省長解職，導致支持者成立南方過渡議會，發動政變佔領葉門目前實質首都亞丁，交戰多年後於2020年4月宣布自治。
伊朗
伊朗西部克爾曼沙赫省一處油槽爆炸起火造成當地嚴重火災出動百名消防隊員，但無人傷亡。伊朗6月以來基礎設施發生一連串爆炸事件，懷疑是遭故意滲透破壞。
伊朗28日舉辦年度波灣軍事演習，美國高度警戒。
沙烏地阿拉伯
葉門移民部落客在保守的沙國於Twitter發表支持同性平權，4月遭逮捕，沙國法庭宣判10個月徒刑，並罰款1萬里亞爾(7.8萬元新台幣)。
利比亞
利比亞海岸防衛隊先前攔截一船70名想偷渡到歐洲的偷渡客，其中3名蘇丹偷渡客27日逃離看守所，遭利比亞警方擊斃。利比亞已經成為非洲各國想偷渡歐洲的跳板，儘管利比亞內戰，偷渡客仍蜂擁而入，聚集高達65.4萬人。
阿富汗
塔利班28日宣布因應宰牲節，自8月3日起停火3天。
索馬利亞
美國28日表示，2月對索馬利亞空襲有造成無辜平民傷亡，1死3傷。美國數年來空襲索馬利亞以打敗伊斯蘭極端主義者聖戰者青年運動。