周美玉，1910年出生於北京，幼時家境優裕，是基督徒家庭，小學、中學都就讀教會學校，1930年畢業於協和醫學院護理系。當時協和醫學院是外國教會辦的學校，辦校宗旨是為了提升中國的現代化醫療和護理教育，協和護理系可說是當時中國水準最高的護理科系。周美玉畢業後留在協和醫院當護理長，之後前往河北定縣擔任中華平民教育促進會之護理主任，致力於建設鄉村公共衛生制度。

1937年正值中日戰爭期間，周美玉參加戰區護理隊，創設軍中護理制度，擔任戰時護理訓練所主任，又同時擔任中華民國紅十字會救護總隊護理負責人。她在鄉間訓練婦女當保母改善婦幼衛生，又為了控制傳染病在戰區蔓延，她教護理人員消毒，預防傷兵感染，實施輕重病患分區照顧甚至隔離的措施，被稱為「軍護之母」帶領軍陣護理人員改善軍中醫療服務環境，因此獲得「忠勤勳章」及「光華一等獎章」。

1947年國軍軍醫學校與衛生人員訓練所合併，於上海成立國防醫學中心，周美玉出任護理主任，次年她獲得洛克斐勒獎學金前往美國進修，先後獲得麻省理工學院公共衛生碩士及哥倫比亞大學教育學碩士，回國後向國防部建議設立四年制的大學部護理系，並於1954年出任國防醫學院護理系主任。當時國防醫學院各科系主任都已是少將軍階，只有她做了17年上校，因此她爭取男女平等要求晉升少將，終於在1956年由陸軍總部黃杰將軍主持周美玉少將布達典禮，成為第一位女性的陸軍軍醫少將。1958年，她又協助台北榮總創立護理部，出任護理主任，為榮總護理系統扎下深厚制度，1959年周美玉赴美考察護理教育，並在美國為護理人員宿舍募款，獲得十二萬美金的捐款，而蓋了國防醫學院的「麥範護士宿舍」。1964年12月周美玉以台北榮總護理部主任獲頒陸海空軍褒揚狀，1972年從榮總退休，仍任國防醫學院護理系教授至70歲退休改任榮譽教授職務。周美玉退休後獨身住在學校宿舍中，並在浸信會的懷恩堂聚會，她的健康漸差，由國防醫學院護理系學生輪流照顧，不幸於1999年跌倒而骨折，之後靠輪椅行動度日。2000年周美玉獲頒醫療奉獻獎，由別人代領，同年10月再次跌倒傷及腦部。接受開刀卻未能回復清醒，2001年3月13日心肺衰竭逝世，享年92歲。

周美玉終生未婚，將其一生獻給了耶穌基督和軍陣護理，是國防醫學院及台北榮總的護理開創者，逝後安葬於國軍示範公墓國軍忠靈殿，她是護理出身的軍醫少將第一人！



1945年拜訪英國國會，前排中著軍裝者即周美玉。圖／擷自宇宙光全人關懷機構網站

※本文將收錄於《台灣醫界人物百人傳》續集