美國總統拜登星期四（3月25日）舉行了上任以來的首場記者會。在歷時一個小時的記者會上，拜登花了近十分鐘的時間闡述了他對於美中關係的看法。

拜登表示，他在上任後與中國領導人習近平長達兩個小時的通話中向對方表明，美國並不尋求「對峙」，但美中之間存在「激烈的競爭」，美國將堅持要求中國按照國際規則「公平競爭」。

拜登指出，中國的總體目標是「成為世界領先國家、世界上最富有的國家和世界上最強大的國家」。

「我不會因為他們的目標而對他們提出批評，」拜登說，「但這不會在我的眼皮底下發生，因為美國還在繼續發展壯大。」

拜登也再次提到了他對習近平的了解。「我比其他世界領導人與習近平相處的時間都要長，」拜登說。拜登在擔任副總統期間與時任中國副主席習近平進行過長時間的交流，他稱這些交流「深入細節」和「坦誠」。

拜登在今天的記者會上評價習近平說：「他骨子裡沒有一丁點的民主，但他是個聰明人。像普丁一樣，他是那種認為專制是未來的潮流、民主在一個越來越複雜的世界裡無法發揮作用的人之一。」

拜登強調，世界如今面臨著「民主與專制的較量」，而「我們必須證明民主是起作用的」。

為了有力地與中國競爭，拜登認為美國需要做三件事：首先是加大對美國工人和美國科技的投資。拜登承諾會將對醫學研究、人工智能、量子計算、生物技術等領域的投資提升至GDP的2%左右。「中國在這方面的投資遠遠超過我們，因為他們的計劃是擁有這個未來，」拜登說。

其次是重建聯盟。拜登在星期四晚些時候與27位歐洲國家領導人通話，本月早些時候他還曾與印度、日本、澳大利亞三國領導人進行了通話，中國議題是這些對話中的重要議題之一。拜登表示，美國將與民主盟友商討未來，「讓中國負起責任，遵守規則」。他同時指出，這並非是要「反華」，而是「我們必須讓民主國家團結合作」。

第三，美國將堅守自己的價值觀，繼續對中國侵犯自由和人權的行為仗義執言。拜登表示他曾直言不諱地對習近平說：「只要你和你的國家繼續如此公然侵犯人權，我們就將繼續以一種不屈不撓的方式呼籲全世界的注意，並清楚地揭露正在發生什麼。」

美國威爾遜中心基辛格中美關係研究所主任戴博認為，拜登在記者會上針對中國的講話措辭並沒有那麼強硬，但將美中競爭的事實闡釋得很清楚。

「我並不覺得今天拜登說得很強硬，他只不過是說得很清楚。他說這是地緣政治的競賽也是價值理念的競賽，他說是專制和民主之間的一個比賽。這個他說得一清二楚。北京不用這些措辭，習近平一般避免直截了當地討論這些，」戴博對美國之音說，「北京要和稀泥，要否認這些競爭關係，因為他們還沒有從中國的政治文化和外交傳統方面做好準備，承認這是一個走向對抗的競爭關係，可是北京很清楚這一點。」

記者問拜登，鑑於阿拉斯加會談的結果和中國繼續侵犯人權的行為，他是否比剛上任時更傾向於保持對華關稅、禁止中國強制勞動生產的產品、切斷美國對中國加入國際支付體系的投資？

拜登並未正面回答這個有關其政府下一步具體行動的問題。他說：「這些都是合理的問題，但是只觸及了美中關係的一小部分。」隨後，他便將話題轉向了對華政策的基本框架。

對此，威爾遜中心基辛格中美關係研究所主任戴博認為，拜登意在避免過度承諾。

他對美國之音說：「因為美國除了告訴全世界中國的做法是不人道的，是反人類的，除此之外，這些制裁其實力量並不大。美國沒有太大的辦法。所以拜登不想給美國的記者、美國的選民任何承諾說，你看，我們美國能改變北京的行為，所以他講得比較含糊。」

拜登總統還談到了朝鮮問題。他表示，朝鮮不久前試射兩枚導彈違反了聯合國1718號決議，拜登政府正在與盟友協商，如果朝鮮方面選擇將局勢升級，美國會做出相應的反應。拜登同時表示，他也準備採取某種形式的外交手段，但這必須以無核化的最終結果為前提。