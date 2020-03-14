中央流行疫情指揮中心今(14)日公布國內新增3例武漢肺炎確定病例(案51至53)，均為境外移入。3人均有歐洲旅遊史。其中，50案為荷航副機師，機組員已經回去了，將會通知荷蘭航空公司。

指揮中心表示，案51為30多歲荷蘭籍男性，3月2日至6日曾至奧地利，3月9日自荷蘭來台，10日入境，11日晚間因呼吸困難、胸悶及全身倦怠，至醫院急診就醫，經診斷有肺炎情形，12日由醫院採檢通報，於今日確診，目前住院隔離。已初步掌握接觸者共28人，其中14人已離境。指揮中心指揮官陳時中表示，50案副機師，機組員已經回去了，會通知荷蘭航空公司。

案52為北部30多歲本國籍男性，2月28日與2名友人自台灣經土耳其轉機至瑞士後，2月29日自瑞士搭乘巴士至法國滑雪，3月7日再自法國搭乘巴士至瑞士搭機，經土耳其轉機返國，於3月8日入境。案52於3月12日晚間出現發燒、全身倦怠、咳嗽、流鼻水等症狀至醫院就醫後採檢通報，於今日確診，目前收治負壓隔離病房。已初步掌握接觸者共39人，包括同行友人、入境同班機旅客、職場接觸者及就醫接觸者等。

案53為北部30多歲本國籍男性，2月22日至3月6日赴德國慕尼黑、紐倫堡出差，返國後於3月11日出現咳嗽有痰、喉嚨痛症狀，於當日晚間就醫後檢驗通報，於今日確診，目前收治負壓隔離病房。已初步掌握接觸者共15人，包括出差同行同事、同住家人、職場及就醫接觸者等；另將調查案53發病前國內活動史，以進一步追蹤可能接觸者。