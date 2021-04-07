2021年4月5日法國與四方安全對話機制（QUAD）成員國——美國、日本、澳大利亞和印度星期一（4月5日）在孟加拉灣開始了為期三天的聯合軍演。／擷自美國太平洋艦隊臉書

法國與四方安全對話機制（QUAD）成員國——美國、日本、澳大利亞和印度星期一（4月5日）在孟加拉灣開始了為期三天的聯合軍演。分析人士稱，此舉是為了對抗中國在印太地區日益擴張的軍事活動。

印度國防部在一份聲明中說：「演習於2021年4月5日至7日在東印度洋地區進行。在為期3天的海上演習中，印度海軍艦艇和飛機將與法國海軍、澳大利亞皇家海軍、日本海上自衛隊和美國海軍的艦艇和飛機在海上進行演習。」

聲明還說，演習包括水面戰、防空戰和防空演習、武器射擊演習、跨甲板飛行作業、戰術演習和海上補給等一系列複雜且先進的海軍作業行動。

「此次演習將體現友軍間的高度協同、協調和互操作性。」聲明說，「印度海軍參與此次演習表明了與友軍的共同價值觀，確保航行自由，致力於建立一個開放、包容的印太和基於規則的國際秩序。」

澳大利亞國防部長達頓對演習表示歡迎。他說，澳大利亞的參與凸顯了在該地區建立和維持強大海軍關係的重要性。

澳特遣部隊指揮官哈蒙德（Mark Hammond）則說，軍演「將展示我們夥伴國家的互補能力，突出我們對印度太平洋地區穩定和安全的共同承諾。」

新聞網站Defence Capital的編輯、國防和戰略事務分析師畢平德拉（NC Bipindra）對《日經亞洲評論》(Nikkei Asia)說：「四方安全對話機製成員國進行多邊軍事演習，此舉並沒有被那些密切關注這一領域的人所忽視。」

他對《日經亞洲評論》說：「很明顯，中國將密切觀察發生在家門口的事情。近年來，中國的侵略性軍事活動增加了各方在印太地區的賭注。」

「這是該地區地緣政治動態在未來將如何展現的一個指標。」畢平德拉說，「已經有傳言稱四方安全對話機制將成為亞洲的北約。」

印度金達爾國際大學（OP Jindal Global University）國防與戰略研究教授潘卡吉·賈（Pankaj Jha）則在接受《日經亞洲評論》採訪時表示，此次軍演的更大目標是在兩個方面建立聯繫：法澳印三邊機制，以及四方安全對話機製成員國和法國在印度洋的合作關係。

中國外交部發言人星期二（4月6日）對各國聯合軍演的消息作出回應，他說：「中方一貫認為，國與國之間的軍事合作應有利於地區的和平穩定。」

中共近日頻繁在印太地區採取軍事行動，引發了國際社會的高度關注。中國近期頻頻派出軍機入侵台灣防空識別區，台灣國防部星期一稱有10架次中國軍機侵入台灣防空識別區，其中一架飛機飛越了具有戰略意義的巴士海峽。

菲律賓方面近日也發現兩百多艘中國船隻停泊在菲律賓專屬經濟區之內的牛軛礁（Whitsun Reef）附近。

另據日本防衛省星期天（4月4日）發布的信息，中國海軍遼寧號航空母艦在五艘護衛艦的伴隨下，通過宮古海峽駛向太平洋。此前，遼寧號編隊多次經過宮古海峽進入太平洋進行遠航訓練。