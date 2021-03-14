社會學家認為：每一個人的家庭，影響每一個人對婚姻的看法，保守的人比自由的人，更看重婚姻的意義。示意圖／Pixabay

三、世界各國的通姦除罪

台灣人外表很台，看起來很進步、很文明，其實內在很保守，甚至比中國更保守，只要從通姦除罪的看法，就可以明白一、二了。人類對家庭婚姻的看法，是家庭議題，也是社會議題，是整個世界觀的一部份，例如：有人問你，你支持中國併吞台灣嗎？這是所謂政治統獨看法，當然也是世界觀的一部份。

根據統計，全世界僅有伊斯蘭信仰國家，還維持通姦有罪的刑罰，甚至於，伊斯蘭女性未婚前，與男人發生性行為，或者被男人強暴，都被視為通姦，很多伊斯蘭國家，還保留不貞的女人要被懲罰，遊街示眾規定，甚至圍觀者還扮演法官，使用石頭丟擊，將被控不貞的女人當場打死。之前媒體報導，伊朗有一位14歲女孩，沒有經過父親允許，就與男人私奔，下場是被父親叫人把女孩帶回家，當著街上眾人面前，將女孩活活打死，罪名是通姦，女孩的父親因為動用私刑，也被送到法庭，但最後被判無罪釋放。在這類國家中，女性沒有地位，男人卻高高在上，所謂平權對那些國家而言是遙遠的夢，多數伊斯蘭傳統法律，通姦罪只針對女性通姦，男性無罪，這種情況可以說是婚姻平權論的倒退。

回教國家允許男性多妻，女性永遠被壓抑，而且還受到通姦罪的約束和懲罰，這裡面要探討的話，問題很複雜，簡單說：伊斯蘭社會受到《古蘭經》很大的影響，《古蘭經》說：「真主要男人保護女人，因為男人比女人更優越」，經典說：「女人是田地，丈夫可以隨時耕耘」，《古蘭經》還說：「如果你的女人不服從，你可以隨時毆打他們」，2010年，阿拉伯聯合大公國最高法院還判決：「丈夫打老婆是合法的，只要不打出明顯傷痕」，因為《古蘭經》對伊斯蘭社會影響深遠，很多伊斯蘭進步團體雖然大力疾呼改革，但是改革腳步卻遠遠緩不濟急，不合理的律法，已經把伊斯蘭女性的青春折磨怠盡。

有些歷史學者探索這樣的習俗，可能和伊斯蘭國家年年戰爭有關，男性死亡率很高，女性被棄養，社會女多男少，分配不均，最後只好透過一夫多妻方式，照顧更多的女人，這種說法也有幾分道理。

女人一多，就不值錢，這有點物以稀為貴道理，看看最典型的伊斯蘭國家阿拉伯就知道，目前依然用《古蘭經》律法對待女性，女孩子到了六歲，必須和男孩分開學校，到了12歲，父親就不可以帶她出門，青春期一到，就被斷絕前往所有男性出沒的地方，婚後的女性更糟糕，即便要出門購物或辦事情，要有家裡的人陪伴，並得到家裡允許，出門必須穿上「阿巴亞」服裝，蒙頭蓋臉，把全身包起來。伊斯蘭國家訓練一種職業叫做「穆塔瓦」，這個人的工作就是監督，好像是中共的街頭紅衛兵「城管」，專門監督女性出門動作，是否合乎伊斯蘭律法，這個人權力很大，可以實施公權力，把不合禮儀女性趕回家，女性在伊斯蘭國家，已經被塑造為男性的附庸，沒有男人就無法獨立生活。

2005年，沙烏地阿拉伯政府宣布：開放女性可以自己去聲請身分證。過去，女性身分證必須丈夫許可，才可以聲請，被長期壓抑的伊斯蘭女性，幾乎人人都罹患「斯德哥爾摩症候群」，被囚禁在家庭之內，卻認為被囚禁是正確的，還同情喜愛囚禁她的人。

長期被虐待的女人，可以聲請離婚，這是阿拉伯政府最開放的政策，平均有三對夫妻，裡面就有一位被虐待，但是聲請離婚不一定會通過。

女性被教育要求：不可以和男性混居，這也影響女性的勞動力，伊斯蘭國家的婦女勞動力很低，阿拉伯大約只有12%，比起西方國家落後太多，如果沒有石油支撐這些伊斯蘭國家，日子肯定更難過。

這種狀態下的伊斯蘭女性，連起碼的生命尊嚴也無法顧及，談通姦除罪，實在太遙遠，伊斯蘭男人，只要自信可以平等對待女性，就可以一夫多妻，如果是貴族富豪，更是一夫好多妻。男人可通姦，女人通姦有罪，如今只有印度的通姦除罪，通姦規定是罰女不罰男。

相形之下，大多數基督教信仰國家，已經通姦除罪，但也經歷漫長過程，亞洲地區來說：僅有北韓、柬埔寨、菲律賓、印尼還維持有罪，台灣目前通過除罪，也只能算是國際末段班而已。

四、中國更早通過通姦除罪

中國在1979年，廢除通姦有罪，這一年，美國和中國正式建交，中國修法，廢除通姦有罪，刻意做給美國看，你瞧：我們共產國家很進步。其實，中共只是喊口號，他們高喊女人頂起一片天，但是，男女平權還是不及格，重男輕女仍然普遍通行中國社會。在過去實行一胎化的時代，為了家中可以生出男性，以便傳宗接代，因此被刻意丟進河中淹死的棄嬰，以女性多於男性，就可以知道：中國這個社會受到漢文化影響很大，社會仍然重男輕女。

中國通姦除罪，比台灣早了40年，這一點可以解釋：中國人對性開放，其實是比台灣更早，尤其是共產黨統治中國以來，把性行為當作喝開水，所謂「一杯水主義」，在這種教育之下，通姦的道德藩籬被打開了，所以，法律也更早解禁，韓國在2015年，才廢除通姦有罪，韓國自認是儒教國家，女性地位在韓國普遍不高，多數時間，韓國女性在家庭中被壓抑，一旦離家，行為舉止就放蕩起來，這種情況越來越普遍。

歐洲國家廢除通姦罪更早，法國是在1975年，德國是在1970年，義大利是在1969年，英國並未把通姦入法，僅把通姦視為道德問題，蘇聯在1990解體後廢除通姦罪，東歐國家也跟進，廢除通姦刑法，但是，美國比較特殊，到目前為止，仍然有18個保守州政府，把通姦視為犯罪，但是審判有罪，或者處罰情況，也差別巨大，威斯康辛可以判重罪，但是，馬里蘭州只罰10塊美金。

美國之所以差別很大，因為美國信仰基督教，派別很多，回顧英國清教徒剛來到美洲大陸屯墾時期，通姦是重罪，那個時代有一本霍桑所寫的小說《紅字》，描述通姦的女性，被村民以司法虐待，刑求的故事，現在，清教徒蛻變成保守的福音教會，部分教會比較貼近世俗化，少數比較保守的福音教派，仍然反對同婚，所以也反對通姦，對家庭婚姻的守護，比較用力，這些地區政治傾向，也通常偏向保守的共和黨，而支持民主黨的選區，就比較支持通姦無罪，道理是一樣的。



霍桑小說《紅字》及Hugues Merle於1861年的以該小說所創作描繪的女主角海斯特及私生女嬰。圖／擷自維基百科，公有領域

五、家庭養成個人世界觀

探索每個人的婚姻觀念，必須從家庭養成開始。

社會學家認為：每一個人的家庭，影響每一個人對婚姻的看法，保守的人比自由的人，更看重婚姻的意義，心理學家探討個人對外在世界的看法，歸因於來自家庭養成和後天的教育，兩者影響力互為因果，我們可以把個人對世界的看法，分成固定傾向和流動傾向，所謂固定世界觀，這句話代表著：「這種人個性保守，不喜歡變遷，喜歡熟悉的事物」，而流動的世界觀，意味著：「這種人個性開放，願意妥協，保持彈性，可以接受改變」，前者對世界的看法越固定，後者對世界看法越流動，從這一點來看：台灣人的固定傾向，比較高於流動傾向，簡單說：台灣社會趨向於保守的人口，更多於趨向自由的流動人口，因此，社會改革的速度趨於緩慢，政治改革更不用說了，但是，兩者之間，也存在一部分所謂的「中立者」，這些人對事物世界觀，是選擇性的，既可以接受同婚，卻反對通姦除罪，這種多種人格其實也不少。

多數人對世界的看法，都來自家庭的培養，但是後天的教育，也會成為變數，例如：教育程度比較高的人，通常世界觀會比較傾向流動，能夠妥協，反過來看：教育程度低的人，會比較保守固定，從同性婚姻的民調就可以看出來：可以接受同性婚姻者，教育程度都比較高；根據台灣歷年來對同婚態度所進行的社會意見調查報告顯示，1991年，反對同婚者者有57%，十年後的2001年調查，反對同婚者還高居60%，但是，隨著社會開放教育提升，2012年以後，反對同婚者逐漸降低，到了2016年，反對者和同意者幾乎拉平，各居45% 上下，這種變化和社會逐漸開放，教育提升有關，但是，這一年年底，同婚法案在立法院攻防時程逼近，在有心陣營操弄之下，反對者反而比同意者高出20百分點（參考維基百科「台灣同性婚姻民意調查」），這也可以解釋：往往很多社會議題，面對重要關頭，會受到外力威脅，台灣的保守勢力會抬頭。

基本上，從民調數字來看：台灣社會保守力量，仍然大於開放力道，這也可以解釋，大法官通過通姦除罪之後，反對者還是居高不下，這一點，也必須對大法官不畏壓力，給予致敬，如果從這一點擴大解釋，到社會議題改革，例如：廢死議題、安樂死議題，只要涉及生命權利的問題，台灣社會的保守力量就會抬頭，致使改革腳步變得相當緩慢。

我們知道：個性保守的人，婚姻容易持久，個性自由的人，婚姻較短暫，如果有人問：你是保守還是開放自由，或者說：你的世界觀屬於固定或流動？這是一個有趣的問題。

最近，有一個新的科學稱作：「政治生物學」，這個學科用來檢測：你的人格特質，屬於保守或者自由，心理學家約翰希賓在他寫的《天生傾向》一書中說到，生活環境充滿危機的人，個性會傾向保守，反之，生活環境安全的人，個性會傾向自由，前者世界觀比較固定，後者世界觀傾向流動。（詳見：馬克海瑟林頓著作《極端政治的誕生》）



馬克海瑟林頓著作《極端政治的誕生》。圖／擷自博客來網站

六、理解你的人格特質

約翰希賓在實驗室，進行一項心理實驗：他挑選受測者，讓這些人先接受「威爾遜帕特森態度調查」，把樣本區分成自由派或保守派兩種，接下來，受測者要面對危險動物圖片，測量出對圖片的不同反應。如果圖片內容是一隻可怕的「狼蜘蛛」，實驗者發現：比較保守的人，注視狼蜘蛛的時間比較長，根據實驗者在實驗後所進行分析：「這種注視時間越長的人，對周圍環境危險信號，反應特別大」，同樣的，我們可以用一種突然的龐大噪音，觀察這兩種人反應，對突然噪音反應激烈的人，會出現身體反應動作，實驗結果顯示：偏向保守的人反應強度，比偏向自由的人來的大。

政治生物學家把自由和保守分成兩種人，接下來，進一步進行大腦解析，發現一個有趣的答案：保守的人，大腦杏仁核比較發達，自由派的人杏仁核比較小，因為杏仁核的大小養成，來自對外界環境是否危險的反應，越感到外界變動的危險，個性越傾向保守，更喜歡固定生活，久而久之，大腦杏仁核也受到固定化的影響而慢慢變大。

世界觀慢慢形成意識形態，從社會議題擴大到政治議題，這是全球化的現狀，但是，因為媒體多元化，加上分眾化型態，也造成同溫層團體的氾濫，本來，世界觀固定的人和流動的人，彼此之間，可以經由更多資訊交換，互相學習，相互容忍，對世界觀給予修正，很可惜，這種期待已經越來越無法達成。

分眾社會的分裂現況，會把不同的人，推向各個極端團體，以美國來說：流動派的人會支持民主黨，固定派的人會支持共和黨，而政黨透過媒體操作，使這些人的閱聽習慣，變成刻板固定，例如：福斯電視偏向保守的共和黨，CNN偏向流動的民主黨自由派，這兩種媒體的閱聽者，各自吸引不同立場和意識形態，因此相聚，逐漸變成同類相聚的同溫層團體，致使各自潘離無法打破，從心理學來看：這也是身分認同的結果。

研究全球化的議題，我們會發現：國際之間互動越多，結果並非人類更加融合，而是更加分化，尤其是不同議題形成更加對立的政黨，更加無法妥協的意識形態，這才是今日的現實世界，其實，我們正處於一個分裂的世界。

台灣刑法上的通姦，雖然已經除罪了，但是，反對通姦者，可能要持續30年反對，才會理解當初反對是錯誤的；同樣的，50年前支持中國必須統一的人，如今變成極少數，理由很簡單，因為世界正在改變，尤其發生武漢瘟疫之後，我們的世界觀也在改變，至於感情，更是改變的一部份，尤其在瘟疫時代，我們應該努力守護，用心經營更容易破裂的婚姻才對。

※本文由作者授權轉載自《源雜誌》（2020年5月）