新竹市長林智堅於27日宣布不參選立即合併後的新竹市長，希望排除在野黨所指因人設事的疑慮。圖／擷自公視新聞影片

台灣是一個2357萬人口，36197平方公里面積的國家，就有6個直轄市，佔全國地方政府預算的7成，資源過度分配在六都，造成城鄉差距越來越大。貧鄉富都，一個台灣兩個世界。

蔡英文總統在2016年就職演說中提到，「產業的佈局和國土的利用，應該拋棄零碎的規畫，和短視近利的眼光。我們必須追求區域的均衡發展，這需要中央來規畫、整合，也需要地方政府充分發揮區域聯合治理的精神。」全民都知道民進黨執政是以台灣為主的思想布局，會進行全面的區域調整治理，而林智堅身為新竹市現任市長，任期最後一年有感而發，為新竹市未來能脫胎換骨考量，建議中央盡速來作、兩竹先做，先來合併，何錯之有？

本次大新竹先來合併這個議題，係因為新竹科學園區地位特殊，要緊急因應美中對抗全球供應鏈重組的新格局，政府才會這麼快速修法，希望這樣能使科技城更快更有效地聚集產業及人才。

事未竟成，訪間卻充斥者在野黨造謠、栽贓、陰謀論，無限上綱至人心惶惶，讓國土分配不均這個議題失焦。現在新竹市長林智堅為免建議失焦，已於27日立即宣布不選立即合併後的新竹市長，請大家回歸正面，來探討這個國家區域治理或是預算編列是不是出了問題，是不是應該靜下心來，從國土規劃，依序區域治理，重劃行政區域，再依據前述進程，再修改財政收支劃分，好好來討論國家未來的發展。

以前的政府，只會在行政區域重劃做文章，核心的國土計畫幾乎沒有進行，缺少高位視野的區域重劃。縣市合併是要解決產業、交通、水污染、環保等民生議題；然而其中影響國家最重要的就是產業。因為產業發展會牽涉到稅收，稅收就是錢，會影響國家要分配給各地方多少錢的問題。各縣市爭取升格，要解決地方民生議題，簡單來說就是為了錢，為多分一點財政統籌分配款。有錢才可以建設地方，創造更好的環境給市民及重要產業。

已經排除在野黨因人設事的疑慮，朝野應該可以坐下來，盡速回歸探討財政分配的公平正義吧！處理一下讓地方每年都在叫的《行政區劃法》及《財政收支劃分法》，一起研議國家整體發展，消弭城鄉差距及偏鄉地區的落後吧！

站在宏觀的思維，徹底檢討應該是整個國家規劃，不要有底線，甚至廢除直轄市都可以，也建議中央財稅權限下放，建立六都及一般縣市財稅平等，落實財政收支劃分制度的修改，讓地方財政能真正的自主。實踐「公平正義」的安康社會，進而消弭地方「三等國民」之感！

沒有人是局外人！巴奈（Panai Kusui），「誰都是這個土地上經過的人，要留下什麼土地的狀態給後來的孩子？」

台灣發展史上縣市合併及升格總是引起舉國關注，當一樣的選擇出現時，有權利的人要思考，為國家百年發展著想，為國民享有公平而富足的生活著想，摒除政治考量，真正重要的是用對的價值建立的美好國家。



作者指出，縣市合併及升格要思考的是為國家百年發展著想，為國民享有公平而富足的生活著想，摒除政治考量，真正重要的是用對的價值建立的美好國家。示意圖／擷自網路，民報合成