1976年召開8屆11中全會，毛澤東回到北京，寫了《炮打司令部》大字報不點名批判劉少奇鎮壓學生運動。示意圖／擷自網路

文革史無前例，亂局卻難收場（1961～1970）

大饑荒死了三千多萬人，中共在1962年1月召開縣委書記以上的7千人大會，開了近一個月。國家主席劉少奇承認是三分天災，七分人禍，主動做檢討。劉雖說不是路線錯誤，而是執行的錯誤，但是他說：人相食，是要下罪己詔的。暗指毛澤東要罪己。毛澤東被迫做自我批評，承擔責任；同時卻鼓動林彪講話，說錯誤是因為沒有按照毛澤東的指示做。周恩來也讚揚林彪的講話，鄧小平沒有讚揚林彪，這就成為後來文革「兩個司令部」的雛形。

10月，災情已緩，中共召開八屆十中全會，毛澤東再度強調階級鬥爭，批判黑暗風、單幹風、翻案風，推翻了7千人大會精神。

這時毛澤東一邊找彭德懷，委任他做三線建設副總指揮，對他說，也許將來歷史會說你是正確的；同時，卻派江青不斷到上海找張春橋、姚文元，成為後來文革小組與寫作班子成員。1964年林彪主持的《毛主席語錄》在部隊問世，而九評蘇共中央公開信也提出無產階級革命事業接班人的五個條件，矛頭對準「中國赫魯雪夫」，也就是劉少奇。

1965年11月姚文元發表《評新編歷史劇「海瑞罷官」》，批判歷史學者、北京市副市長吳晗在該劇為彭德懷鳴冤叫屈，吹響文革號角，再揪吳晗後台、劉少奇老部下、北京市委書記兼市長彭真。第二年2月揪出「彭羅陸楊反黨集團」（羅瑞卿是總參謀長，陸定一是副總理、中宣部長，楊尚昆是中共中央辦公廳主任）。

林彪委託江青召開部隊文藝座談會紀要也在此時發表，批判文藝黑線，主要都是當年白區的文藝工作者，就是劉少奇的白區黨。

1966年5月下旬，毛澤東親自指示播出北京大學哲學系黨總支書記聶元梓等7人大字報，說是全國第一張馬列主義大字報。大字報內容批判北大黨委書記陸平，又是彭真的人。

6月1日人民日報發表社論《橫掃一切牛鬼蛇神》，於是全國掀起轟轟烈烈用大字報揪出牛鬼蛇神的運動。高幹子弟多的中學組織紅衛兵起來造反，得到毛澤東的支持。但是毛澤東卻離開北京到湖南，讓劉少奇、鄧小平主持工作。劉鄧按照延安整風與1957年先鳴放後反右的傳統，組織工作組進駐各大學，把造反的學生當作反動學生批鬥。

7月16日，72歲的毛澤東在長江游泳，全國掀起瘋狂個人崇拜與敬祝毛主席萬壽無疆的造神運動。8月1日毛回到北京召開8屆11中全會，5日寫了《炮打司令部》大字報不點名批判劉少奇鎮壓學生運動是「何其毒也」的資產階級反動路線。全會通過文革16條重點整走資本主義道路當權派，還取消黨的5位副主席與總書記，改為11個常委，林彪排名第二，成為毛的接班人，劉倒數第四。名單公佈，大家知道出了大事。另外成立中央文革小組代替了中共中央領導文革，紅衛兵運動更加狂熱，破四舊、立四新，在全國串連，全國批鬥牛鬼蛇神，坐噴氣式、戴高帽子、剃陰陽頭等羞辱凌虐方式席捲全國。毛讚揚越亂越好，開始打死人。劉少奇被迫公開檢討，聲稱「老革命遇到新問題」。



文革中噴氣式批鬥。被批鬥者雙手倒背彎腰就是「坐噴氣式」。圖／擷自網路

紅衛兵以文革前夕戚本禹對忠王李秀成不忠的批判得到毛肯定進而討伐瞿秋白的背叛，再把國共合作後經過中央准許從國民黨監獄寫悔過書出獄的61人定位劉少奇叛徒集團一網打盡。劉陷於窮途末路。紅衛兵包圍中南海批鬥劉少奇，劉拿出憲法要捍衛他的權利成為笑柄。毛澤東的「和尚打傘，無髮（法）無天」成為經典。叛徒問題也掃到1932年的周恩來「伍豪事件」，周怕被刨墳而遺言將骨灰撒在海裡。

紅衛兵全國大串連免費交通與吃住，城市社會秩序大亂。走資派拋出黑材料揪鬥群眾保自己，造反派死盯當權派，中央文革支持造反派，從上到下清除劉少奇的人馬。毛澤東3個多月內8次在天安門檢閱百萬紅衛兵成為高潮。毛要宋仁窮上將女兒宋彬彬改名宋要武鼓勵了全國武鬥，次年江青鼓吹「文攻武衛」進一步煽風點火。

1967年1月上海奪權，奪權與反奪權席捲全國，後來因為混戰搞不清誰是造反，誰是保皇，毛澤東遂號召大聯合與革命三結合（老中青），但是嚴重對立無法聯合。由於軍隊介入「支左」，武器流到紅衛兵手裡，傷亡更大。1968年7月毛澤東派工人階級毛澤東思想宣傳隊進駐學校，在清華大學被紅衛兵打死5人，毛送外賓帶來的芒果慰勞，中國人沒見過芒果，全國上演朝拜芒果的鬧劇，用塑膠芒果應急。



1967年的紅衛兵在天安門廣場。圖／擷自維基百科，公有領域

工人階級無法領導紅衛兵，該年12月毛澤東發出最高指示，要知識青年到農村接受貧下中農再教育。連哄帶騙並且強迫學生全部上山下鄉，才解決紅衛兵尾大不掉的問題。然而損害到城市家庭切身利益，文革失去民心。

1968年10月八屆十二中全會宣佈劉少奇是叛徒內奸工賊，永遠開除黨籍，然後籌備1969年4月的中共九大。為了解決團結問題，3月在中蘇邊界發動珍寶島戰役，號召全國團結對敵，準備打仗，才把大會開成。10月1日林彪發佈第一號令，中央高幹、機關疏散到全國各地，劉少奇也被送到河南，以劉衛黃的名字生病不給醫治，在無人識別的情況下去世。

林彪在九大所做政治報告，原先由陳伯達起草，被批判為「唯生產力論」，顯見林彪擬以九大為契機，結束文革，恢復經濟。但是因為被毛派否定，文革就繼續下去。當年傳達毛在九大的講話，毛提及吃飯時要想到拉屎；似乎在暗示他雖然發動了史無前例的文革，可沒想到要如何收場。

然而緊接著第二年揪出中央文革小組組長、當過毛澤東秘書的「政治騙子」陳伯達，對林彪敲山振虎。

被突然襲擊的蘇聯也不甘心，準備用核武打掉中共，知會美國保持中立。美國卻告訴了中國。毛澤東在內憂外患下透過乒乓外交向美國示好，於是中美開始合作抗蘇，扭轉整個世界局勢。