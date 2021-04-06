4月1日「世界公民日」（World Citizen Day），聯合國NGO世界公民總會等25個團體共同舉辦「有效權利救濟的法稅改革建言」研討會，呼應聯合國公民權利和政治權利國際公約第2條第3項有關「保證任何一個被侵犯了本公約所承認的權利或自由的人，能得到有效的補救，儘管此種侵犯是以官方資格行事的人所為。」亦即「有效權利救濟」為國家義務原則之一。

輔仁大學法律學系吳志光教授發表「違法行政處分之撤銷與行政機關之裁量」論文指出，「關於行政程序法第117條違法行政處分之撤銷，實務上向來有兩個主要的見解，一是人民並無請求原處分機關或其上級機關撤銷違法行政處分之公法上的權利，二是行政處分如經司法實體判決，則應尊重實體判決之既判力，不宜再由行政機關依職權撤銷致破壞實體判決之既判力。（參見最高行政法院 98年度裁字第3303號裁定）。」

又指出，「蓋在現行法制下，行政法院判決原告之訴駁回之情形，既不在」行政訴訟法第216條第1項及第2項規定之範圍內，行政機關應受行政法院確定判決之拘束，其實即無法律明文規定。因此，在行政法院駁回原告之訴（維持原處分）的判決，只要行政機關嗣後發現原處分確屬違法，不利益之行政處分，自可依行政程序法第117條本文規定撤銷該違法之行政處分。」

吳教授的前瞻性見解，讓沉冤20多年太極門稅務案件的受害者，看到了曙光。查太極門氣功養生學會自1966年成立以來，皆無課稅問題，1996年12月19日產生刑事冤案，且衍生稅務冤案。2007年7月13日刑案三審最高法院判決駁回檢察官之上訴，被告等人均無罪確定，無詐欺，無漏稅，無違反稅捐稽法，並認定敬師禮為贈與。

1991〜1996年的六個年度的稅務冤案，經過多年來的奮戰，國稅局在2019年底將1991、1993〜1996年的五個年度的綜所稅更正為零。剩下1992年度的綜所稅，去年強制執行，產生「搶奪民產」的人權侵害事件，受到西方國家宗教界、法律界人士的矚目與關切，此為「台灣之恥」，令人遺憾。

本人發現，由於「司法二元制」迄今尚未變革，1992年度的冤稅事件，係由最高行政法院確定判決產生於刑案最高法院確定判決之前，恐有違法之情事，且該案屬於前述行政法院「駁回原告之訴」的案件，有違法行政處分之撤銷的適用。由於行政訴訟「再審之訴」制度之僵化，以致於該稅務冤案的救濟也產生了困難。

在聯合國人權兩公約國內法典化已歷12年了，太極門稅務冤案的平反過程，凸顯了這些難解的問題，宜早日解決，以加強保障人權。