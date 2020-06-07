中共想把拉下川普，阻擋川普尋求連任，視為解決美中衝突的方法，如今看來，目標已經達到。

川普民調受到重創

美中貿易戰爭，製造川普連任氣勢，但是，武漢瘟疫之後，川普防疫發言不當，面對疾病肆虐，動作輕忽，造成大量美國確診病例死亡，聲勢大跌，如今，「黑命運動」在全美點燃暴動，川普一開始要軍隊平亂，後來又改口，政策反覆，已經有四成公民對川普處置暴動方法不滿，最近的全美民調顯示是「53對43」，支持拜登者，已經超過川普10個百分點，如果讓這個趨勢持續下去，川普很可能連任失敗。

黑人暴動問題，已經超過一周，損失情況越來越嚴重，而CDC更擔心群聚會使瘟疫更加難以控制，但是，上街示威者，很顯然不擔心染疫問題，同情黑人的「白左」，和拉丁裔也加入其中，這裡面又增加了中國因素。紅色留學生第五縱隊，受到中共大使館差遣，加入暴動行列，使問題更加複雜；其次，處理種族問題，一直是共和黨的弱項，加上川普談話不太謹慎，也給人種族主義者的印象，這些理由加總起來，終於重傷川普選情。

從2016年大選觀察：川普對移民政策，向來站在不友善立場，反對中東難民，反對墨西哥偷渡者，因此形塑出種族主義形象，其實，問題不在川普，而在於共和黨給人的刻板印象，頑固、保守、缺乏同情，相較之下，民主黨比較接納移民和難民，同情弱勢者，根據歷年來的選票統計：少數族群和外來移民，有四分之三會投給民主黨，若以黑人來說，九成選票會被民主黨拿走。2016年大選，共和黨曾經想要以文宣吸納伊斯蘭族群，因為在反對墮胎、反對同婚、反對通姦除罪方面，伊斯蘭的保守性格和共和黨比較相近，但是，川普反對伊斯蘭難民入境，又徹底打翻伊斯蘭選票，目前，七成伊斯蘭選票投向民主黨，另外一個最大的族群是亞裔公民，尤其是中國人，居留美國人口已經是亞裔人口之冠，亞裔人口在美國社會的經濟表現，屬於中等居多，所以被視為政治傾向於保守派的共和黨。但是，這種情況正在改變，1992年，亞裔公民支持共和黨來到36%，但是，2012年，支持民主黨反而超前來到73 %。亞裔選民，尤其是中國移民，從支持共和黨轉向支持民主黨，這裡面有很多理由，中國經濟強大以外，最大的因素仍然是中共對美國的媒體滲透，逐漸改變華人社會反共的傳統。

移民選票勝選關鍵

美中從1979年建交以來，美國對中國的經濟發展幫助很大，但是，中國對美國並未改變「反美帝」教育，尤其是，中國從2000年以來，在經濟取得快速進步之後，為了防止美國民主對中國人民的吸引力，在美國加緊大外宣，文宣內容醜化美國，加強中國反美情緒，中國對美國的惡意，其實並不區分民主黨或共和黨。

美國人因為自己的人格特質，選擇加入政黨，比較開明的人，選擇民主黨，保守者選擇共和黨，反過來，政黨的意識形態也會影響黨員，結果造成同溫層的凝聚現象，兩個政黨的人員溝通越來越困難，這種情況與台灣藍綠兩大黨的統獨對峙，非常類似。

美國從70年代以後，社會多元力量興起，新興議題越來越多，紅藍兩個陣營，保守和自由，固定或開放，日漸疏離，也越來越無法溝通，對世界的看法歧異也越大，例如：共和黨討厭共產黨，而民主黨被視為同情左派居多，對中國採取比較軟化態度，至今仍然如此。其次，從居住人口來看，農業州傾向支持共和黨，城市或都會區支持民主黨，人口密度越低的州，共和黨執政者居多，人口密度越高的州，民主黨執政居多，這種情況至今亦然如此。

根據統計，美國大約有3000個郡（county），每個郡人口差距很大，例如：布魯克林有270萬人，德州洛文郡才100萬人，人口多的郡支持民主黨居多，人口少的郡支持共和黨。所以，2008年那一次選戰，歐巴馬只拿下690個郡票數就贏了，因為人口比較多。如果從人口來比較，民主黨支持者顯然站在上風，因為，美國人口密度高的城市還是多於人口密度低的鄉村，但是，2016年，川普勝利被視為是一項奇蹟，主要因素在於川普不是典型的共和黨黨員，川普曾經是民主黨黨員，他的政策擺脫了兩大黨的限制，尤其是打擊中國的策略，找回美國光榮感，吸引很多因為中國經濟掠奪下，失業的藍領階級，這些人支持不分族群，突破了被框限的族群問題，如果說這是民粹運動勝利，其實也未嘗不可。

但是，抗擊中共這張牌，已經打過一次，民主黨現在也會打這張牌，川普能否在最後關頭反敗為勝，連共和黨內部也開始產生疑慮，更令人擔心的是：如果讓骨子裡親共的拜登拿下政權，美國圍堵中國的印太戰略，是否產生變化，更值得台灣人注意了。