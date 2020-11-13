台中市警四分局日昨局內聚餐時，發生一件大墩派出所民防幹部和南屯派出所所長，為女兒酒駕被「上手銬」移送事，發生爭執，更引發相關兩個派出所民防員對嗆，差點上演全武行的鬧劇，酒駕超標移送已是常規，問題可能又出在移送是否一律「上手銬」羞辱？員警教育普遍不足，不了解法令規定，或明知而故違，未審酌狀況彈性因應，一律硬綁綁上手銬逮捕移送，常造成侵害人權的情況，也易滋生警民紛爭，值得警政當局釜底抽薪下重手改進。

近十幾年來，員警執法過當，濫上手銬個案，時有所聞。最出名例子，為原台中縣豐原分局轄下豐東派出所員警，取締某婦人，在路旁以小鏟子挖二株價值約一元的波斯菊，以竊盜罪嫌現行犯，逮捕銬回派出所，並加釘數斤之腳鐐，然後移送地檢署，有如對付江洋大盜一樣，嚇死了該婦人。經媒體披露，大眾嘩然，縣警局當機立斷，「懲由上先」，將分局長記大過並拔官他調，肇因警察局長認為分局長「教育訓練」員警不當所致，此處置明快睿智，各方叫好。

但還有案外，更遺憾的是，檢察官受理該案上手銬釘腳鐐移送，並未糾正員警超過「比例原則」，傷害人權，也未依「微罪不舉」原則不起訴，反而用「加重竊盜罪」起訴，理由是婦人攜有小鏟子，可當做「武器」使用，故構成「加重竊盜罪」提起公訴，好一個只會讀六法全書頭殻灌漿糊的「法匠」！幸好這個「殺雞用牛刀」的刑案，遇到明理懂法的法官，判決無罪結案，但過程實在荒唐，警政署也列為員警教育訓練教材，可惜類似案件仍然層出不窮，顯然被當「馬耳東風」看待。

另外，北部某派出所，員警取締出租書籍商店中，疑有露點之雜誌，將值班女店員銬回派出所以妨害風化移送，女店員以為犯了什麼重罪，嚇的花容失色，掩面哭紅了眼；雲林某派出所，員警取締了一個拾荒老阿婆，罪嫌是拿了一個路旁廢紙箱，帶回派出所，要移送地檢署時，加銬手銬，老阿婆求情，可否免銬以免丟人，員警回答：不銬會被檢察官駡，硬是加銬示衆，到檢察署偵訊時才解開。



根據警政署九十年發佈的「警察機關拘捕留置人犯使用警銬注意事項」規定，員警上手銬與否，應審酌「所犯罪名輕重」丶「拘捕時之態度」丶......等因素，綜合判斷執行。示意圖／Pixabay，民報合成

上手銬要顧及比例原則及保障人權

其實，這些員警都犯了「逮捕＝移送＝上手銬」的錯誤迷思，根據警政署九十年發佈的「警察機關拘捕留置人犯使用警銬注意事項」規定，員警上手銬與否，應審酌「所犯罪名輕重」丶「拘捕時之態度」丶「人犯體力與警力相對情勢」丶「有無逃脫意圖」丶「人犯之身份地位」等因素，綜合判斷執行。叧依警察職權法：該人犯是否有抗拒丶攻擊丶自殘等行為，亦列為考慮要項，且應注意「其身體及名譽」。但根據監察院洪德旋監委曾申請調查，基層員警於實際執行時，「以上手銬為常態，不上手銬為例外」，濫用裁量權及違反比例原則，亦有所聞，受害人可提國賠外，主管機關應落實教育訓練，審慎審酌，避免傷害人權。

雖然監察院通過洪德旋委員之調查報告，提醒各治安機關（尤其警政單位）應依法令審慎執行「上手銬」（及戒具）的必要性，要顧及比例原則及保障人權，但十年來，以警政單位為例，還是以「上手銬」為逮捕及移送時的標準「必要動作」，從文首之酒駕女生，固然酒測超標，構成「現行犯」要件，依法人人可以逮捕之，但逮捕並不一定動用手銬腳鐐之「戒具」，還是要看有無反抗拒捕或企圖逃脫？嫌犯之態度及體力與警力之比例，嫌犯之身份地位⋯⋯，一個小女生酒駕，又非爛醉如泥，穢言辱警或攻擊警察，何必多此一舉上手銬以顯員警威風呢？擧例而言，現任文化部長李永得，前在當客委會主委時，因穿拖鞋外出受到警察盤查，差點上手銬強制帶回派出所「查證身份」，此例明顯員警逾越「臨檢」之權責（見大法官解釋），有妨害自由及凟職之嫌，未來亦可能犯目前法務部已依聯合國兩公約所研擬之「酷刑罪」，為一年以上七年以下之刑責。施明德之妻陳嘉君為抗議前軍情局長犯殺人罪服刑，居然受「招待所」待遇，動手拔去裝置藝術，也被員警上手銬「侍候」！

本案之酒駕女生，據稱並無抗拒丶逃脫丶暴力等行為，單純只因酒測超標，就手銬加身，員警及主管執法時，如果能「設身處地」依照法令衡量，就不會誤解「酒測超標」一定要「上手銬」移送，否則就是「違法」！再舉二例，文化總會副會長江春男發表為駐新加坡大使，接受友人邀宴，不慎超標，員警是否照例「手銬上身」準大使？另為某出名傳媒女社長，空肚喝了兩杯紅葡萄酒，居然也超標，如當場上手銬，銬回派出所，顏面何地自容？「濫上手銬」之事，冰凍三尺非一日之寒，警政署自訂的法令，被員警棄之於地加以踐踏，主管亦以「合法」為之開脫，釜底抽薪之計，應將行政命令法律化，透明化，標準化，看能不能喚醒執法人員及主管「濫權上銬」的耍威風之長久惡習，否則，酷刑惡為，將伊於胡底？