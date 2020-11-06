2020年新冠肺炎疫情爆發後，我特別的恐慌，原因是我的女兒小時候曾經因為感染EB病毒重症病危，救治後有後遺嚴重的癲癇及智能障礙。這次的疫情勾起了我當年對病毒的恐懼，我害怕到不敢出門、不敢與人接觸、不敢讓孩子去教養日托中心學習，把自己和孩子緊緊的關在家裡，集中一天購物，出門一定戴口罩眼鏡帽子，自己和家人返家一定先沐浴更衣才能入內，這樣的日子我意外的發現女兒沒有因為關在家裡的日子退步，反而更進步。

年初疫情剛爆發時，全國人民上下一條心配合政府的防疫政策，戴口罩勤洗手保持社交距離，醫院與相關單位、機構也做嚴格的管制與分流，這些措施與生活上的改變對智能障礙的孩子來說會有理解上的困難，他們不懂為甚麼要突然改變，時間久了甚至出現情緒上的衝動與不配合，女兒平日去的教養機構的院生們就發生這樣的情況，住宿生與日托生要樓上樓下分開區域活動，平日習慣的工作與生活方式也被迫改變，院生們按耐不住疫情期間行動自由的限制約束以及戴口罩的要求。

但我發現這些疫情期間的種種改變與防疫措施，並沒有造成女兒的排斥與困擾，女兒相當配合，甚至超乎我想像，我想這要歸功於「電視」的功勞。

在疫情期間，我把家裡的電視全天候播放，重複地播放新聞報導、談話性節目，我意外的發現女兒的眼睛開始會注視電視，會問我甚麼是病毒？隔離是甚麼意思？問我民眾排隊在做甚麼？看見衛福部長的記者會，會指著部長說陳時中、阿中！輪到其他官員說話時會問我他們是誰？看到國外疫情報導時，問我病人及哭泣的家屬怎麼了？尤其是不斷重播的疫情中心政策宣導短片，女兒從短片中學會正確戴口罩與勤洗手保持社交距離，而且理解為甚麼要這樣做，不會隨意拿下口罩。女兒高度配合防疫措施讓我相當意外。

曾經看過報導說看電視不好，電視看久人會變笨。但我卻發現電視可以幫助我提供訊息刺激女兒學習進步，智能障礙的孩子也和一般正常孩子一樣像塊海綿，隨時都在以他們自己的方式學習，不必太侷限要以甚麼方式教育他們，讓孩子以生活化的方式自然學習，其效果有時是我們父母想像不到的。

疫情期間女兒向教養日托中心請假四個月，老師本以為女兒返回恐會有適應不良的情形，但意外地發現女兒適應得非常好，就像沒請過假一樣，且自動全程戴口罩，不會任意拿下口罩，對其他院生起了示範作用。新冠肺炎疫情爆發後的日子裡，我見證了智能障礙的孩子可以透過電視的新聞報導資訊，學習防疫措施平安度過疫情。

※本文轉載自： 元氣網醫病平台