流行病毒戰爭一旦發動，與核戰一樣，難以逆轉。武漢湖北發生了自然引發的或不小心引發的傳染病毒。對台灣，中國即使沒有惡意，台灣能抵擋得了中國瘋子或中國人大意（如多塞幾個確診病例坐專機到台灣去）所放過來的毒嗎？圖／網友提供

在蔣介石父子據台的時代，中共有「血洗台灣」之說，聽起來雖然可怕，不過到底只是流血戰爭，還不覺得超級可怕或特別邪惡。倒是去年春天以來，突然有對台灣要「留島不留人」之說，讓人覺得匪夷所思，超級沒有人性、超級邪惡、讓人厭惡。

我個人並不相信理性的政權、即使是強盜政權，會有「留島不留人」的想法或觀念。不過，人類一直不能排除一個一觸即發、不可逆轉的武器會落在一個獨行的狂熱份子或瘋子手裏。這也是為什麼核武器的開關需有層層的安全裝置的緣故。最近，武漢病毒之所以會引發實驗室人為製造，並故意或不小心流出種種說法，也是基於同樣的道理。

1月28日到29日，依中國公佈的確診數去算每天的成長率是30%。假如以確診數1000開始，依每天成長率30%去算，第39天就是二千七百多萬，比台灣人口數還多。

中國都市幾乎封閉殆盡

在現實世界裏，中國不只封了一千一百萬人口的武漢（台灣的半數），五千八百五十萬人口的湖北省（台灣的2.54倍）所有都市也都封閉殆盡。台灣假如有一天落到如此田地，不免被世界隔離，結果是不能有效獲得外援，只有亡國一途。最後是死的死，跑的跑，一如中國瘋子希望的「留島不留人」！

流行病毒戰爭一旦發動，與核戰一樣，難以逆轉。武漢湖北發生了自然引發的或不小心引發的傳染病毒。對台灣，中國即使沒有惡意，台灣能抵擋得了中國瘋子或中國人大意（如多塞幾個確診病例坐專機到台灣去）所放過來的毒嗎？這種安全顧慮是國家安全正當的考量，也是筆者二月六日在本報寫「請蔡總統硬起來！」的原因；一失足成千古恨，絕對不能有所閃失呀！