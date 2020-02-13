加拿大議員Michael Cooper在議會上聲嘶力竭地講T-A-I-W-A-N，支持我們進入WHO，我們還一直自稱「中華民國」。圖／擷自Michael Cooper臉書影片

趙少康在節目稱：防堵疫情成功，是蔡英文運氣好。因為兩岸關係緊張，中國禁止自由行，團客也大幅減少，不是台灣防疫工作做得多好。

聽完他的評倫，真的心有餘悸。無法想像，照以前那樣、每月幾十萬中國遊客進入台灣，大家毫無戒心，所造成的疫情，今天不知道會慘到什麼樣子？

所以這個台北市長落選人的講法，真是一針見血，非常有智慧。這也提醒大家一個重要建議：台灣要永續存活，必須要遠離中國，才能避免下一次又不知道什麼病毒的入侵。

我們也應該同時支持「一中」，以符合世界上大多數國家的潮流。「一中」是中華民國跟中華人民共和國要去講清楚的，跟我們沒關係。我們也不想搶奪中國這個稱號。

走出一中魔咒

我們更要從中華民國這個名字脫離出來，否則像義大利、越南禁航China Airline（後者好容易被我們外交部說服）、菲律賓禁止台灣人入境、而出國旅行者不得不印製「我們是來自台灣，不是中國」貼紙來自我保護……這種事會永遠沒完沒了。

當加拿大國會議員在議會上聲嘶力竭地講T-A-I-W-A-N，支持我們進入WHO，我們在台灣的人，卻還有臉一直自稱「中華民國」、「中華民國在台灣」、「中華民國台灣」、「中華民國是台灣」、「中華台北」……我們真的很想把世界上的民主自由人士，弄得「精神分裂」嗎？

當很多人屢次在網路連署，要求「台灣」能進入聯合國或世界衛生組織，我們卻自己在這裡「華航」、「中華職棒」、「中華郵政」、「中油公司」個不停，又反對在日本奧運使用「台灣」名字，這又不是讓世界的民主自由人士，認為我們也是「精神分裂」嗎？

名字是一個人的身分代表，經過這一次的冠狀病毒疫情，我們還要跟中國牽扯不清嗎？依照法律，個人名字可以改，國家名字也可以改，這是我們的權利（雖然改國名複雜了一點）。

最近，「前南斯拉夫馬其頓共和國」不是已經改名「北馬其頓」嗎？