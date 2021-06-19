一提到這個命題，相信大多數人的腦袋裡就會跳出『台灣』。

人的意識，不但像一個不上鎖的房子，而且更像是沒有門的房子。更糟糕的是，這些房子還常常是沒有主人的房子。沒有思想的腦袋，就像是沒有主人的房子。善於洗腦的中共，利用搶到美國這個政治恩客的時機，把被拋棄而哭鬧的棄婦『台灣』，罵成是破壞春宵的『麻煩製造者』。中國不斷重複這樣說，洗美國人的腦，也洗台灣人的腦。在台灣的統派當然用擴音器大聲放送，連寧可乖乖當棄婦的奴性的台灣人的腦袋，也被這樣植入了這個莫名其妙的罪名。當阿扁總統不願順從被美國拋棄的命運，拋出『一邊一國』的主張時，阿扁就成了最大的麻煩製造者。小布希當總統時，就視台灣為麻煩製造者，而阿扁就是最大的麻煩製造者。作為台灣的總統，替台灣人說出台灣人的主張，展現台灣人的國家意志和反對霸權苟合的骨氣，理當受到台灣人的支持，或至少受到民進黨同志的強烈支持才對。但不幸的是，事實並非如此。腦袋裡沒主義的不說，把台獨列為黨綱的民進黨菁英，有多少人站出來一起大聲喊出『一邊一國』的主張？台灣人沒有建國的志氣，也沒有獨立的骨氣。不但美國人不看重你，中國人也看不起你。阿扁揹這個十字架，揹得莫名其妙，揹得很荒誕。有人說阿扁是為了挽救自己才這樣做，但是衝著這個主張，台灣人也應該同聲一氣，大力支持，而不應該任由中美霸權把台灣人當奴才，踩在腳下，連哀叫都不敢。我們支持的是台灣的主張，不是陳水扁。事實上，阿扁喊出了『一邊一國』，天也沒塌下來。

2016年川普當選總統，採信納瓦羅《致命中國》所指出的中國對美國的危害，開始對中國採取各種反制。過去拋棄台灣，視台灣為『麻煩製造者』的態度大為改變。不但總統、國務卿對台表示友善支持，參眾兩院也訂定很多抗中護台的法案。很顯然的，『麻煩製造者』，一夕之間由台灣變成了中國。2020年拜登當選總統。號稱習近平的好朋友的拜登，今天對外否認是習的好朋友。本來中國以為拜登對中國的政策會比較友善，但從最近的發展看來，美國的對中政策不但沒有比較軟弱，反而更加強勢。從川普的印太戰略，不但由美日、美韓的2+2會談進一步以聯盟條約加以落實，更在G7領袖峰會共同聲明，劍指中國。並且本來和中國沒有地緣政治矛盾的歐盟，也因為感受到中國一帶一路和全球化的威脅，而宣稱軍事同盟的組織『北約』也要把中國列為威脅。甚至一向被認為和俄羅斯不友善的拜登，也和普丁握手言歡。互相讓被各自招回的大使重回美、俄使館。看起來中國不但是美國的『麻煩製造者』，更升級為世界的『麻煩製造者』。

從1979年美台斷交，台灣至今已經『莊敬自強、處變不驚』四十三年了。

1990年代，中國因為實行『共產黨資本主義』的開放政策，變成世界工廠。在2001還在美國的大力支持下進入WTO，享受全球化所帶來的鉅大利益，不但替共產黨穩固了專制獨裁政權，也讓這個專制獨裁政權制霸世界的野心高漲，到處張牙舞爪。終於把美國這頭睡獅吵醒了。2019年12月又爆發武漢肺炎，傳染全世界，造成一億七千七百多萬人確診，死亡超過三百八十五萬人的浩劫。到目前為止，數目還繼續增加中。現在有消息指出，有一個疑是中國國安部副部長的叛逃者，三個月來受美國國防部情報局監管，已經供出武漢肺炎是由武漢實驗室製造出來的關鍵證據。中國不但是全世界的『麻煩製造者』，更是禍害全世界的罪魁禍首。以前被美國冤枉成『麻煩製造者』的台灣，終於好不容易擺脫了這個魔咒。從黑暗的永夜盼到了黎明。

台灣人不能做逆來順受的奴才。如果我們沒有追求獨立的勇氣，也沒有堅持自由民主的理念，那我們台灣人和共產黨統治下的中國人又有甚麼差別？相信美國人也會這樣評估我們台灣人的。現在國際情勢已經轉變，是台灣人應該思考如何掙脫身上的枷鎖的方法和時機的時候了。