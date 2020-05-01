4月18日，香港警察以參加反送中運動涉嫌非法集結等罪名，大動作逮補15名民主派人士。圖／擷自美國之音網站資料照

新冠疫情轉移世人對民主抗議的焦點，但香港局勢持續惡化，仍然受到各方矚目。美國兩黨議員最近致函國務卿蓬佩奧，敦促他全面執行《香港人權與民主法案》，在國務院即將提交給國會的報告中，反映香港最近的事態發展，並列舉美國應對這種不斷惡化的局勢需採取的具體行動。

香港民主倒退，令人憂心。4月18日，香港警察以參加反送中運動涉嫌非法集結等罪名，大動作逮補15名民主派人士，包括李柱銘、吳靄儀、黎智英、「長毛」梁國雄、李卓人等人，引起國際社會關注。美國國務卿龐佩奧、司法部部長巴爾、眾議院院長裴洛西、英國外交部和國際律師協會，紛紛發表聲明譴責。

4月17日，大逮捕前一天，北京駐港機構中聯辦宣稱，港澳辦及中聯辦是北京授權專責處理香港事務的機構，可以對香港「行使監督權」，引發各界對《基本法》22條解釋的爭議。

《基本法》第22條載明，北京中央政府所屬各部門不得干預香港內部事務，而在香港設立的機構及人員都必須遵守香港的法律。中聯辦扭曲《基本法》精神，公開干預香港內部事務，引來民主派強烈批評。他們擔心，如此一來，「一國兩制」將名存實亡，變成「北京治港」。

中聯辦放話的前兩天4月15日，中聯辦主任駱惠寧要求按照《基本法》第「23條」規定，通過新的國安立法。他在事先錄製的影片提到要「儘快」立法，催促港府在維護國家安全的法律制度和執行機制層面下功夫，「該制定的制定，該修改的修改，該激活的激活，該執行的執行。」

國安立法一旦完成，勢將摧毀香港法治根基和言論自由，削弱公民政治參與，並受到共產黨的嚴格管控。

發動輿論攻勢為「23條」舖路

民運人士王丹指出，港府和中聯辦最近一再釋放要加強國家安全立法的主張，明顯是為強行通過「23條」做輿論準備，恐怕最近1、2年就會推動。

「23條」內容為：香港特別行政區應自行立法禁止任何叛國、分裂國家、煽動叛亂、顛覆中央人民政府及竊取國家機密的行為，禁止外國的政治性組織或團體在香港特別行政區進行政治活動，禁止香港特別行政區的政治性組織或團體與外國的政治性組織或團體建立聯繫。

港府早在2003年就曾試圖闖關立法流程，引爆50萬人上街抗議，市民與政府公開決裂，北京圖謀未能得逞，最終並導致行政長官董建華下臺

美國兩黨議員在致蓬佩奧的信函中還提到，「香港的未來對美國和國際社會非常重要。如果不能解決北京為侵蝕香港自治所做的努力，將會破壞香港人民的自由和人權、香港作為美國夥伴所發揮的寶貴作用，以及香港在國際經濟中的獨特作用」，呼籲「美國必須在應對北京對香港自治的威脅方面發揮領導作用，並通過《香港人權與民主法案》向北京表明，其違反國際承諾和對香港人民的承諾將產生後果。

疫情持續延燒，歐美國家自顧不暇，港府對泛民派大肆逮捕，中聯辦強調可以對香港指點江山，以及北京、港府高層對「23條」立法躍躍欲試，在在顯示，香港局勢惡化，山雨欲來，前景堪慮。