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每日國際焦點

澳洲首相莫里森抵達紐西蘭將與紐西蘭總理阿登討論共同對抗中國。

埃及外長30日會見前往開羅的以色列外長。情報局長Abbas Kamel則前往以色列會見以色列總理納唐亞胡、巴勒斯坦總統阿拔斯，以及哈瑪斯官員。

俄羅斯6月將提供白俄羅斯第二筆5億美元金援。2020年俄國同意金援15億美元，2020年10月白俄收到第一筆5億美元。

英國將建造國家旗艦向全球宣傳英國商貿。英國先前的國家旗艦皇家遊艇不列顛尼亞號於1997年退役。

日本

瀨戶內海今治市附近海域28日發生撞船事件，貨船白虎號撞上登記在馬紹爾群島的韓國化學槽船釜山先鋒號，白虎號1名船員恐已死亡。

南韓

總統文在寅表示南韓要加速減碳，設立500萬美元「綠色新政」基金加速能源轉型至綠能。

中國

天舟二號貨運太空船成功與天宮太空站「天和」核心艙對接。中國預定2022年完成天宮太空站。

紐西蘭

澳洲首相莫里森抵達紐西蘭將與紐西蘭總理阿登討論共同對抗中國。

印尼

摩鹿加海發生渡輪KM Karya Indah起火，已救起274人，1人失蹤。

緬甸

政變後許多醫護人員因參與抗爭遭逮捕或通緝，導致醫療崩潰，也無人進行篩檢，任由疫情擴散。

印度

表示6月將有1.2億劑疫苗供本國使用。

英國

核准嬌生疫苗，但減少採購量從3000萬劑減至2000萬劑。

劍橋公爵夫人凱特接受第一劑疫苗注射。

18歲倫敦男性遭起訴為黑命貴運動人士Sasha Johnson槍擊案兇嫌。

英國將建造國家旗艦向全球宣傳英國商貿。英國先前的國家旗艦皇家遊艇不列顛尼亞號於1997年退役。

首相強生與未婚妻Carrie Symonds於西敏寺大教堂低調結婚。

德國

執政聯盟就《供應鏈法》草案達成共識，草案可能可在梅克爾任內通過。內容規定2023年起德國3000名員工以上的公司、2024年起1000名員工以上的公司，必須履行供應鏈人權調查義務，否則將受高額罰款。

俄羅斯

6月將提供白俄羅斯第二筆5億美元金援。2020年俄國同意金援15億美元，2020年10月白俄收到第一筆5億美元。

美國

美國政府向航空公司極度警告飛越白俄羅斯領空的危險性。

愛達荷州副州長Janice McGeachin先前發布命令禁止強制戴口罩，州長Brad Little立即取消該禁令，稱副州長的行為不負責任。

共和黨阻擋了對國會暴動的調查，是為川普的一大勝利。

美國各大院線更新規定，施打疫苗者可不用帶口罩。

美國聯邦第二巡迴上訴法院推翻3月10日判決，改判紐約無權阻止反墮胎團體於紐約市皇后區診所前遊行。

美國郵局計畫調漲郵票價格自55美分漲至58美分。過去10年來美國郵局郵件量衰退28%。

德州117名醫療員工控告醫院強制員工施打疫苗，稱違反紐倫堡守則。

美國飛彈防禦署表示29日神盾艦測試攔截中程彈道飛彈失敗。

佛羅里達州海厄利亞El Mula宴會廳外發生槍擊案，2死20多傷。

加拿大

多倫多附近皮爾區發生槍擊案，1死4入院。

哥倫比亞

卡利市抗爭造成13死。

以色列

以疫情為由限制俄羅斯、阿根廷入境。

卡達

表示沒有任何計畫要與敘利亞建立正常關係。

控告肯亞人Malcolm Bidali受雇散布假消息。Malcolm Bidali以假名發表波灣國家移民人權文章，於5月5日以違反卡達國安法規被捕。

伊朗

總統魯哈尼開除參選總統的中央銀行總裁Abdolnaser Hemmati，Abdolnaser Hemmati表示接受參選總統應該自央行離職。

阿富汗

卡比薩省發生迫擊砲命中婚禮現場，至少6人死亡。警方怪罪塔利班發動攻擊，塔利班否認。

埃及

法院延遲長賜輪案件6天以讓兩造準備更充分。

埃及外長30日會見前往開羅的以色列外長。情報局長Abbas Kamel則前往以色列會見以色列總理納唐亞胡、巴勒斯坦總統阿拔斯，以及哈瑪斯官員。

衣索比亞

萬人發起支持政府的反美抗爭。

馬利

政變領袖Assimi Goita將參與西非各國領袖為了馬利政變而於迦納首都阿克拉緊急召開的西非高峰會。

奈及利亞

卡杜納州綁匪釋放剩餘的14名學生。4月20日時綁匪入侵Greenfield 大學殺死1人並於之後處決5名人質。

福和會官方網頁：www.fratwn.org