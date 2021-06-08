美國國務卿布林肯重申，美國決定要「徹底」追查新冠病毒源頭，同時追究中國應負的責任。布林肯是6月6日接受Axio新聞網專訪時作上述表示。

新冠疫情爆發以來，有關病毒源頭的爭論從未停止，而有關病毒可能洩露自武漢病毒研究所的傳言也不絕於耳。在疫情爆發初期，病毒來自武漢海鮮批發市場的說法似乎占據上風，但是由於一直無法確認病毒的宿主，因此病毒來自大自然的說法逐漸式微。與此同時，病毒可能因為武漢病毒研究所發生的某種事故而外洩的說法逐漸受到重視，而中國政府在疫情初期的遮遮掩掩更加重了外界的懷疑。

布林肯在接受訪問時表示，必須將病毒源頭查個水落石出。他說：「這樣做最重要的原因就是為了避免下一次疫情大爆發，或者說至少把防疫抗疫工作做得更好。」

布林肯表示，「中國仍然沒有給予我們所需的透明度」，「也沒有給予國際檢查人員和專家應有的方便或提供即時的資訊分享」。布林肯強調，「這是必須要做的事情」，而且這樣做，「歸根結底也符合中國的利益」。

美國總統拜登5月底宣布，他已要求美國情報界「加倍努力」調查新冠病毒的起源，並在90天內提交一份報告。

布林肯在受訪時還表示，如果中國自認為是一個負責任的國際社會成員，它就應該竭盡全力提供它所擁有的全部資訊，以確保國際社會盡量避免這樣的疫情再次爆發。