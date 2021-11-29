陪伴讀者34年又9個月的《講義》雜誌將於年底吹熄燈號，講義總編輯23日發表公開信表示，「這是講義的最後一期」，但強調停刊只是雜誌，「講義堂」公司及「幸福共和國」出版將繼續存在。

這是一個讓人感到難受的消息，是許多的愛書者與閱讀者，感到同悲的時刻。然而，講義雜誌23日安慰讀者，不要為講義的停刊而惋惜，要為講義能存活這麼久而欣慰……

第一次認識《講義》雜誌，是在尋找想要投稿的雜誌。我在網路上瀏覽了一些網頁，無意中看到了《講義》雜誌。

起先，想說這雜誌的名字怎麼那麼特別，叫做「講義」！在仔細看了裡頭的說明：「別人教你賺錢，講義教你幸福！」講義用一篇篇的文章，帶給了人們平靜與慢活，也在一點一滴中，更加發現自己。

於是，我投稿了《講義》雜誌，希望「我的病人故事」被看見。沒多久，講義主編捎來消息說，我的稿件被錄用了！霎時，心頭充滿了滿滿的感動。其後，講義雜誌就成為我常常投稿的平台，也在每次收到作者贈書時，屢屢被裡頭一篇篇溫暖的文章給感動與撫慰！

大約在兩年前，《講義》雜誌的主編寄信來邀請我參與「免費贈書活動」，內心既驚又喜。驚的是居然會收到主編來函；喜的是可以透過這種方式來推廣閱讀。但，畢竟是免費贈書，也只敢酌量申請，不然太不好意思了！

一直到今年，疫情過後，又忽然想到了《講義》雜誌的「免費贈書活動」。在一股想要推廣閱讀的起心動念之下，再次聯絡了講義雜誌。主編一樣熱情地回覆著我的問題，不過再後來才得知「《講義》雜誌要停刊了」！

當下真的一股難過的情緒湧了上來。這是一本陪伴了許多人的雜誌，也走過了34年又9個月的美好時光！我想，就是因為如此用心地經營，每每打開講義雜誌，內心總會燃起一股溫暖與安詳的感覺。因為，它是本有魔力的書呀！

我只能告訴自己：「去把最後幾本的講義雜誌買下來，當作紀念吧！」謝謝這段時間以來的陪伴，也讓我在寫作路上，有了堅實停靠的港灣與支持。雖然，講義雜誌的「實體」已經不在，但我們依舊有很多方式，去好好地推廣閱讀，來把「講義教你幸福」的經典價值，傳承下去！也期盼在推廣閱讀的路上，能夠一棒接著一棒，繼續下一個十年、二十年、三十年……