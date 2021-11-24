南市南區/安平區議員參選人 鄭光哲(右)與行政院雲嘉南區聯合服務中心副執行長王開玹網路首直播。王開玹並在直播結語力推鄭光哲是台南進步的力量.。

台南市南區/安平區議員參選人 鄭光哲 今（24）日與行政院雲嘉南區聯合服務中心副執行長王開玹直播談四大公投。針對重啟核四案的公投領銜人黃士修擁核論，鄭光哲直批荒腔走板無視人民安全。

台灣禁不起核災危害！鄭光哲舉蘇聯時期「車諾比事件」與日本「福島核災：福島第一核電廠事故（日語：福島第一原子力発電所事故）」造成毀滅性災害為例。他諷黃士修擁核如同在開玩笑！核能燃料棒已全數運出，當前重啟核四根本是假議題。鄭光哲說；咱台灣大國民「人民是頭家」大家公投去説NO！

公投四大議題關乎台灣未來，台灣是民主國家，人民最大，公投是展現民主的的最佳表現，鄭光哲呼籲大家踴躍去投票，民進黨四個不同意，人民最有力。

鄭光哲今與王開玹於鄭光哲臉書粉專以「顧台灣、護主權」為主題，進行直播開講、暢談即將於下月18日登場的全國公民投票，他並堅定重申民進黨四個不同意主張。

鄭光哲在直播時強調公投獨具的民主自由精神，比起「選人」的各大地方選舉，「選事」的公投更是主權在民的展現，鼓勵民眾於12/18（六）前往投票所投下神聖的選擇。

針對中選會日前舉辦第2場公投意見發表會，重啟核四案公投領銜人黃士修親自代表正方上陣發表擁核言論連日引發後續爭議，鄭光哲提醒人民記住1986年的蘇俄車諾比核災與2011年的日本福島核災為警惕。他說，一旦發生核災，周邊地區將受到不可逆的毀害，方圓五十公里內近500萬人口的人事物必於一瞬間化為烏有，且即便不是附近居民，核爆這般毀滅性的災害，依然會對股市、經濟、文化、政治造成不可收拾的重擊，嚴重影響國家安全。

※1「車諾比事件」，是一件發生在前蘇聯統治下烏克蘭境內車諾比核電站的核子反應堆事故。1986年4月26日凌晨1點23分，烏克蘭普里皮亞季鄰近的車諾比核電廠的第四號反應堆發生了爆炸。連續的爆炸引發了大火併散發出大量高能輻射物質到大氣層中，這些輻射塵涵蓋了大面積區域。這次災難所釋放出的輻射線劑量是二戰時期爆炸於廣島的原子彈的400倍以上。

※2「福島核災」福島第一核電廠事故（日語：福島第一原子力発電所事故）是2011年3月11日在日本福島第一核電廠發生的核事故，由日本東北地方太平洋近海地震和伴隨而來的海嘯所引發。這起事故在國際核事件分級表（INES）中被分類為最嚴重的7（特大事故）。2015年3月調查發現，爐心內所有核燃料都已熔毀[4]。這起事故是東日本大震災的次生災害之一[5]。截至2019年3月，這起事故造成的受災區域面積幾乎與名古屋市相同（337km2）