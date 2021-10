國際人權組織國際特赦星期二(10月19日)在一份報告中說,政府對言論自由的攻擊,再加上新冠病毒大流行病期間世界各地大量錯誤信息的湧現,對人們獲取準確及時的信息以幫助他們應對迅速發展的全球健康危機的能力產生了毀滅性的影響。報告批評中國和俄羅斯等政府實施「壓制性的法律」限制言論自由並讓批評人士噤聲,並呼籲各國取消有關的限制並徹底改革大型科技公司「具有破壞性的商業模式」。

總部位於倫敦的國際特赦在一份聲明中說,這份報告揭示了政府當局在整個新冠危機期間對內容審查和懲罰措施的依賴如何降低了人們獲得信息的質量。

「在整個大流行病期間,各國政府對言論自由發動了前所未有的攻擊,嚴重限制了人們的權利,」國際特赦研究、倡導和政策事務高級主任拉賈特·科斯拉(Rajat Khosla)在一份聲明中說。「傳播管道成為攻擊的目標,社交媒體受到審查,媒體機構被關閉——這對公眾獲取有關如何應對Covid-19的重要信息的能力產生了可怕的影響。」

這份題為《被噤聲和誤導:Covid-19期間處於危險中的言論自由》(Silenced and Misinformed: Freedom of Expression in Danger During Covid-19)的報告說,在疫情期間,記者和醫護人員被噤聲並被囚禁,結果,人們不能獲得有關新冠疫情的信息,包括如何保護他們以及他們的社區。報告認為,全球大約有5百萬人死於新冠病毒,「缺乏信息可能是一個促成因素」。

這份報告指出,中國的醫護人員和公民記者早在2019年12月就拉響了警報,但他們卻成為政府打擊的對象。到2020年2月,中國當局對發布疫情信息的個人開展了5511項刑事調查,罪名是「編造、故意傳播虛假恐怖信息」。

報告特別提到了2020年2月前往武漢報導疫情的公民記者 她因揭露中共當局隱瞞疫情和抗疫失當被當局以「尋釁滋事」罪判處四年徒刑。

報告說,一些政府以大流行病為藉口制定壓制性的法律,限制人們的言論自由權,並讓批評人士噤聲,這包括坦桑尼亞、俄羅斯和尼加拉瓜。

根據這份報告,俄羅斯在2020年4月擴大了現有的反「假新聞」立法,並對在緊急情況下「公開傳播明知是虛假的信息」 實施刑事處罰。儘管這些修正案被描述為當局應對新冠疫情的一部分,但這些措施將在大流行病之後繼續有效。

「很明顯,與Covid-19相關的對言論自由的限制不僅僅是有時間限制的、應對暫時危機的非常措施。它們是過去幾年來全球範圍內對人權的攻擊的一部分,而各國政府又找到了另一個藉口來加大對公民社會的攻擊,」科斯拉說。

報告還說,錯誤信息的衝擊——不管是通過社交媒體公司或那些為了一己私利而試圖傳播分裂和混亂的有權力的人——正在對言論自由的權利和健康構成嚴重威脅。

科斯拉說,各國政府必須緊急取消這些限制,保障信息的自由流動,以保護公眾的健康權。

國際特赦組織的這份報告說,各國必須徹底改革大型科技公司具有破壞性的商業模式。報告作者認為,這是錯誤和虛假信息在網上傳播的根本原因之一。它敦促社交媒體公司停止逃避現實,而是採取措施應對虛假信息的病毒式傳播,包括確保其商業模式不危及人權。