國民黨要蔡英文為「中華民國」爭釣魚台，問題是正在爭釣魚台的中國更要消滅「中華民國」，「中華民國」連自己都保不住了，哪有那份能耐爭釣魚台？示意圖／擷自公視新聞2012年9月24日影片

根據日媒報導，16日一度有4艘中國海警船同時停留在釣魚台周遭海域，其中1艘似乎配備船砲，中方認定它為境內航行，日本則視為「侵入領海」。中國於2月1日開始實施「海警法」，允許海警部隊對外國船舶使用武器，而日本共同社於17日報導，海上保安廳長官奧島高弘針對尖閣諸島（釣魚台）周邊領海警備狀態表明看法：「在國際法允許的範圍內，遵循法律為原則，但不排除使用武器。」顯然的，日、中兩國圍繞釣魚台列嶼的爭端已進一步升溫！

美國拜登政府上台後，美、日兩國元首和國防首長已先後通過電話，再次重申釣魚台屬於「美、日安保條約」適用範圍，並對中國在周邊海域的行動表示關切。中國外交部則老調重彈，聲稱釣魚台及其附屬島嶼是中國固有領土，美、日安保條約是冷戰產物，不應損及第三方利益，更不應危害區域和平與穩定。

這本來是美、日與中國之間的爭執，台灣不必捲入，可是中國國民黨不甘寂寞，呼籲蔡英文勿自我噤聲，並發出四點聲明：第一、中國國民黨認為，無論是中國或日本政府都應自我克制，不升高對立和武裝行動，避免危及區域的和平與穩定。第二、中國國民黨強調，無論是從歷史文獻，或是以地理與法理觀之，釣魚台列嶼主權歸屬於中華民國，此事實毋庸置疑。第三、釣魚台列嶼附近水域也是我方漁民重要作業地點，民進黨政府不該自我噤聲、消極無為，而應堅持「主權在我、擱置爭議、和平互惠、共同開發」的立場，以實際行動捍衛我國主權與漁權。第四、民進黨政府應積極向國際社會重申我國和平主張釣魚台列嶼主權，切勿只會把中華民國護照的「Republic of China」象徵極小化，以及在海巡署艦隻外加塗「Taiwan」，卻不敢在釣魚台議題展現真正愛台灣、顧漁權、護主權的行動與決心。

釣魚台早與台灣脫鉤

在日本與大清帝國訂定馬關條約之前，琉球及釣魚台先後被日本佔領，第二次世界大戰期間則為美國所掌控，戰後美國又將琉球及釣魚台交給日本，顯然的，釣魚台是與琉球綁在一起，卻與台灣脫鉤，與台灣綁在一起的則是澎湖。中國若認定釣魚台是中國的，為何不爭琉球？別忘了釣魚台與琉球的關係就像澎湖與台灣一樣。釣魚台距台灣很近，中國將釣魚台當作台灣的一部分且認定台灣是中國不可分割的一部分，因而認定中國擁有釣魚台，琉球沒有這方面的問題，所以中國沒有爭琉球。

中國國民黨要蔡英文強出頭，為「中華民國」爭釣魚台，問題是正在爭釣魚台的中國更要消滅「中華民國」，「中華民國」連自己都保不住了，哪有那份能耐爭釣魚台？國際上主權之爭完全看「拳頭」，若能夠以歷史背景爭主權，那蒙古最高興了，不只莫斯科屬蒙古的領土，中國更是蒙古的一部分。

日本與中國到底哪一個國家最後能搶得釣魚台不得而知，但可以確定的一件事就是台灣沒有能力搶得釣魚台。台灣目前該關心的是如何「保台」，不是「保釣」。