路透社26日報導，2019年全球各地有數百萬人參與同志驕傲(Pride)遊行，LGBT+(同性戀、雙性戀、跨性別等族群)權利改善，部份國家同性婚姻合法化上路，但也有國家考慮對同性關係祭出死刑。

2019年是美國紐約市(New York City)「石牆」(Stonewall)事件50週年。1969年6月28日，警方臨檢位於格林威治村(Greenwich Village)的「石牆」同志酒吧，在西方國家引發了LGBT權的現代運動。

以下是對許多LGBT+族群這一年來發生變革的10大事件：

汶萊和烏干達對同性行為處以死刑

汶萊今年3月宣佈，計劃對其伊斯蘭刑法進行修改，將以亂石打死的「石刑」來處決發生同性性關係者。

汶萊此舉受到全球強烈反對，好萊塢巨星喬治克隆尼(George Clooney)和英國歌手艾爾頓強(Elton John)，呼籲抵制汶萊擁有的飯店，包括英國倫敦的徹多斯特酒店(Dorchester)和美國洛杉磯比佛利山莊大飯店(Beverley Hills Hotel)。

在這之後，汶萊蘇丹哈山納波嘉(Sultan Hassanal Bolkiah)在5月宣佈，汶萊將暫停執行死刑，並將涵蓋伊斯蘭律法。

今年10月，烏干達一名部長宣佈，這個東非國家計劃重新提出一項俗稱為「殺死同性戀者」的法案。在引發國際社會強烈反彈後，政府改口否認將對同性性行為判處死刑。

加彭將同志性行為訂為刑事犯罪

中非國家加彭在7月下令，禁止同性之間的性關係，並實施一項高達6個月的刑期、並處以500萬中非法郎(CFA francs)、相當於8482美元的罰鍰。

這項禁令直到今年稍晚才被廣泛報導，但一名在西非監控 LGBT+權利的活動人士說，他曾與2名根據新法令被捕的加彭人談過話，他們必須賄賂警方才能獲釋。

肯亞維持同性禁令

肯亞高等法院維持一項英國殖民地時期的法令，將同性性行為界定為刑事犯罪，並以同性關係與傳統道德價值觀相衝突為由，駁回LGBT活動人士的一份請願書。

肯亞的同志團體是在2016年提出這項請願，活動人士引頸渴盼高院能將同性戀除罪化。

他們要求高院刪除將同性戀行為視為犯罪的兩項法律條文，分別是任何人只要有「違反自然秩序的性行為」，就可能被判處14年徒刑；以及「兩位男性之間的不雅行為」可能被判處5年監禁。

鼓吹人士說，這在這個社會保守和宗教虔誠的東非國家，助長了恐同並侵犯憲法對隱私權、平等權和尊嚴的規定。如今他們正就這項裁決提出上訴。

波札那將同性關係合法化

波札那高等法院6月做出裁決，支持同性戀除罪化，推翻1965年刑法認定同性戀違法的規定。

波札那法官艾布魯(Michael Elburu)宣佈維多利亞時代的法條無效，下令要修改法律。「歧視沒有任何合理性，我們認為現在是私下同性性行為必須除罪化的時候了。它是人類多種性傾向之一。」

艾布魯表示，「歧視在這個世界已無立足之地。」

台灣同婚上路帶動全球發酵

雖然有三分之二民眾在2018年11月的公投中，選擇保留一男一女的婚姻定義，但台灣仍在5月成為亞洲第一個同性婚姻合法化的國家。

立法院在5月17日通過「司法院釋字第七四八號解釋施行法」，台灣成為亞洲第一個讓同性結婚合法化的國家。同性伴侶可到戶政機關辦理結婚登記。

厄瓜多接著在6月效法，成為世界上第27個准許男女同志結婚的國家。而英國國會也在7月表決，決定將同性婚姻擴大到北愛爾蘭。

川普禁止跨性別者從軍生效

歷經曠日廢時的法律戰之後，美國總統川普(Donald Trump)不准跨性別美國人從軍的爭議禁令，在4月開始生效。川普表示，理由是跨性別者將造成「巨大的醫療費用和紛亂」。

根據川普最新版禁令政策，只要是曾經變性、被診斷出有「性別不安」症(gender dysphoria，或稱性別焦慮)，或是需要荷爾蒙治療的人都不能從軍。不過，現役變性軍人，或者是在禁令生效之前要求進行性別重置手術(gender reassignment surgery)的軍人，則可續留軍隊。

川普政府此舉扭轉了前總統歐巴馬(Barack Obama)任內做成的政策，堅稱讓跨性別人士從軍「對軍隊效能與殺傷力構成太大風險」。

巴西最高法院裁定恐同犯罪

巴西的同性婚姻已經合法化，巴西聯邦最高法院5月裁決，確認恐同、恐跨性別，是等同於種族歧視的犯罪行為。

巴西最高法院裁定，根據這個南美國家現有的反歧視法令，恐同和變性恐懼症是犯罪行為。此舉使得禁止同性戀人士取得教育、就業和出入公共場所的行為屬於非法。

巴西總統波索納洛(Jair Bolsonaro)自1月就職、自稱為「驕傲恐同」之後，就把對LGBT的職責撤離了人權部的工作。

無LGBT區在波蘭漫延

波蘭執政的法律與公正黨(Law and Justice Party)在5月的歐洲聯盟選舉、和10月的全國選舉中，將「LGBT意識形態」描述為破壞傳統價值觀的外國思想。

同性戀在波蘭經常是公共辯論的主題，保守派執政黨黨魁卡臣斯基(Jaroslaw Kaczynski)曾譴責同志權「威脅」傳統波蘭家庭。

在此同時，華沙市長在2月簽署一項親LGBT+的宣言；然而，數十個波蘭城鎮─大部分位於保守農村，則宣佈他們是「無LGBT區」。而波蘭一些城市的「同志驕傲」遊行，也發生遭到抗議者襲擊的事件。

喬治亞驕傲遊行面臨極右翼威脅

在數百萬人參加紀念「石牆」運動50週年的全球同志驕傲遊行之際，在喬治亞首都特比利西(Tbilisi)，LGBT+族群和他們的盟友，卻不得不在極右勢力的威脅下縮減遊行規模。

11月，一部有關同志愛情的電影首映，發生極端民族主義的暴力示威者攻擊事件，超過25人被捕。

性傾向扭轉治療禁令擴散

德國內閣12月通過新法案，禁止「性傾向扭轉治療」(conversion therapy)。這項療法強迫將跨性別或同性戀者轉變為異性戀者。

德國衛生部長史巴恩(Jens Spahn)表示，同性戀不是一種疾病，因而「治療」一詞具誤導性。

法案除了對從事這項治療者判處徒刑外，新法律還將對那些提供或宣傳「扭轉治療」的人處以罰金。對未成年人進行扭轉治療將全面禁止。若透過武力或威脅，違背成年人意願實施扭轉治療，則屬非法行為。

歐洲議會在2018年3月就曾通過決議，譴責這項治療，並呼籲成員國禁止這類療法。

而這項廣受全球醫療單位譴責為無效且有害精神健康的「性傾向扭轉治療」，在馬爾他、厄瓜多、巴西和台灣都屬非法。

（本文轉載自中央廣播電台）