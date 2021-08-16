自從離開 Madison 之後已經有近四十載之久，這段漫長歲月裡時常回憶起那裡在一起工作的同仁，除了醫生，教授，病理專家之外大部分是醫術技師，每天致力於病理化驗的工作，日夜為病人服務，在病人的正確診斷及有效治療上奉獻極大，手下有這些優秀的技術人員，在工作上分擔我們這些做為主管的責任，使我們的專業職務行使起來輕鬆也容易多了。心中很感謝他們的服務及貢獻。因此常常想要回去看看他（她）們，表達我感謝之心意。可是因為忙於創業，轉業，旅遊外地辦畫展等等，一直沒辦法成行。大約四年前無意中看到那本舊的電話簿，順手拿起來翻一下，結果看到 Jean Fitzsimons 的名字及電話號碼，她是Dodgeville Memorial Hospital Medical Laboratory 的主管，很能幹很善良，為病人服務精神特佳，她領導該部門和我們合作，她們的小醫院無法做到的化驗就送到我們的大醫院來做。我定期去她們那裡去查巡，替她們解決一些醫學方面的問題，有困難地方需要諮商和處理，我們之間建立起很好的夥伴關係，Jean 領導的那群化驗師都很專業又很合作，在一起工作很愉快。這種難能可貴的經驗真的令人感動又難忘，所以當我離開另謀發展時，時常想到她們，心裹懷念她們，所以才想找機會回去探望她們。

好難得機會在電話上和 Jean 聊些家常，並問好她們整群團隊近况。她們幾乎都陸續退休或遷移別處去了，所以也不常有機會見面。而她特別提起她的小男孩在芝加哥大學念書，有機會會來看他，特別是參加他的畢業典禮。我一聽到此消息特別高興，立即請她一定要來看我們，而我們可以一起去學校看她的兒子，特別到時候湊在一起去參加他的畢業典禮。芝加哥大學離我們不遠，開車大約一個小時的路程。這是多麼美好的期望，就這樣子把期望放在心裡。而因為工作忙碌，一擱又是三、四年，到今年初春，我打電話去 Jean 家，要問她怎麼都沒有消息。真是令人太驚訝了，太意外的是 Jean 已經回歸天國。原來是她跟我談話後不久就發現腦瘤，開刀後前後大約六個月就逝世了。我因為沒有接到惡耗所以不知情況。幾個月前跟她先生 Dale 通電話後才了解狀況，真令人惋惜。她們夫妻真是不可多得的好友。我很思念他們。Jean 走了，因此更想跟她那群組檢驗師及家人見面，他們大部分還住在原來地區，只有一位 Barb Lawler 搬去佛羅理達州了，本來也想買機票請她們回來參加聚餐，很可惜他們夫婦都有健康問題，不便乘機遠行了。其他所有組員都連絡到齊。他們就擇日選在 Madison附近的一家古色古香的餐廳，於7月30日星期五群體夫妻檔在「Quivey’s Grove」共進午餐，Dale Fitzsimons 帶他的孫女參加。大家都很懷念她的祖母 Jean，我太太 Isabel 還為他們特製一個慰唁卡及一盆白蘭花送給 Dale。我也精選些限量簽名畫作及畫冊每人一份送給他們留念。這麼多年不見，能夠乘大家還健在時候相會面，真是不容易，也是太不可思議的。大家歡樂無比，談笑風生，儼如兄弟姊妹一樣親密在一起用餐，真是人生一大享受。懷想過去在一起工作的好日子、好感情，歡聲笑語都談不完，如今家家多多少少添加了子孫，戶戶含飴弄孫快樂無窮盡。



今年7月30日與Dodgeville Hospital同仁員工家人在古色古香的餐廳 Quivey’s Grove 歡聚。圖／作者提供

我的感觸特別多，感恩過去有這麼好的員工為我工作。人生過程中能夠碰到如此良善的好群體真是難得，令我終生不忘。在這樣快樂氣氛下群體異口同聲說： 請施醫師下次見面不要再等四十年了。說實話人生到此那有可能再來個四十載。都是七、八十高齡的老年人了。我很同意下次再會希望很快就會來到。這麼愉快的時光多麼可愛可貴，祈祝大家都平安喜樂。



過去同仁家人一起與勞斯萊斯合影。圖／作者提供

這次開車去Madison 聚會來回5百公里，在暢通無阻的高速公路上驅駛著勞斯萊斯，很舒適舒服，而且沒有碰到第二部同樣車子。別的車子常常很禮遇，很客氣譲路，我也很感動在不認識的情況下有這種禮待是很難得。我開這部車子並不表示我驕傲，而是一種成就感而已。髙醫大畢業服兵役一年，於1965年就離鄉背井來到美國打拚，至今有近六十年之久。深感美國的民主自由之可貴，人人平等能夠盡力發揮你的才能才幹。這種社會在這世界上不可多得，我很感恩，上帝的保佑祝福也很到家。年輕時候的立志，在此異國之地大致巳完成，人生可算滿意，在此只有一句話可説「感謝主，榮耀歸您，阿門！」



作者與勞斯萊斯合影。圖／作者提供