橫川定，1883年7月21日出生於日本岡山縣，1904年就讀岡山醫學專門學校，1908年以第一名畢業，在校時就對寄生蟲學有興趣，畢業後，1909年任職岡山縣病院做腸胃科助手，開始研究消化道的寄生蟲，1911年28歲時受聘來台擔任台灣總督府醫學校講師，從事解剖學與病理學之教學工作，四年後升任助理教授，他發現台灣北部河川之橫川吸蟲（Metagonimus yokogawai），不只在顯微鏡下發現蟲卵，更找出成蟲寄生於腸道的機轉，他以橫川吸蟲的研究論文獲得日本京都的大醫學博士學位，之後升任教授，於1919年前往英、美、瑞士、埃及等國研究寄生蟲學，1921年返回台灣後，將研究室改稱第二病理教室，開始推動大量的台灣寄生蟲調查和研究，發表許多論文和著作，1929年再度獲得東京帝國大學理學博士學位。1936年台北帝國大學醫學專門部成立，他出任講座教授，1937年設立寄生蟲學教室，當時是全日本帝國大學醫學部首開風氣，也是後來台灣大學醫學院寄生蟲學科的開山鼻祖，他曾多次獲得學術獎也曾擔任日本寄生蟲學會理事長，是日治時代寄生蟲學泰斗。1944年從台北帝國大學退休，仍獲聘為名譽教授，1945年二次大戰結束國民政府來台，台灣大學醫學院仍留用他協助教學，1946年他才返回日本。

橫川定一生貢獻於台灣的醫學教育，他的研究範圍廣泛，更是對台灣的寄生蟲防治有重大貢獻譬如他發現肺吸蟲（paragonimiasis）的幼蟲、宿主生活史，他在新竹的市場從螃蟹的內臟找到幼蟲，再把螃蟹餵狗，之後在狗的肺部發現成熟的肺吸蟲，當時他和新竹醫院的日籍院長中川幸庵非常賣力做動物實驗，研究結果先以日文發表，後來橫川定再以英文投稿於1916年Journal of Infectious Disease及1971年的Journal of Experimental Medicine，這是台灣歷史上最早用英文發表的醫學論文，讓台灣的醫學研究成果被世界看見，從他們的研究可以知道，淡水螺、小龍蝦、鍋牛、淡水魚都是很多寄生蟲的中間宿主，尤其日本人和台灣人喜歡吃生魚片（刺身 、sashimi） 要很小心注意養殖業及生食的品質監控，否則寄生蟲危害健康的病例就很容易發生， 可見橫川定對台灣民眾的健康維護作出了重大貢獻。

橫川定也很關心原住民常見的寄生蟲疾病，他曾發現原住民體內與飼養的家貓體內有巴西鉤蟲（Ancylostma braziliense），另外他也發現廣東血線蟲（Angiostronglylis Cantonensis）存在鼠類和人體之間的關係，總之，他上山下海走遍台灣窮鄉僻壤，調查寄生蟲及實驗研究的精神，實在是當時日本人學者腳踏實地為台灣醫學進步奠定基礎的典範。他奉獻人生最精華的三十六年歲月給台灣，返回日本退休後十年於1956年6月18日病逝，享年74歲。在他過世前幾年他有發表「我的寄生蟲學研究50週年回顧」系列文章在東京醫事新誌（1954.8〜1955.1），他留給了台灣豐富的寄生蟲學研究成果！

※本文將收錄於《台灣醫界人物百人傳》續集