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每日國際焦點

美國最大輸油管線殖民地輸油管，遭駭客攻擊，因而於7日關閉。半數美東用油經此管線，導致美國油價大漲。聯邦調查局表示東歐犯罪集團黑暗面犯案，美國總統拜登表示沒有俄國介入的跡象。輸油管線還要好幾天才能恢復正常運作。

加州州長宣布41個郡進入乾旱緊急狀態。

美國國務院同意出售4套神盾系統給加拿大，總值17億美元。

耶路撒冷衝突導致巴勒斯坦人在耶路撒冷附近發射火箭，以色列空襲加薩走廊報復。

日本

家戶消費在連續4個月下降後，3月年成長6.2%。

網球女星大阪直美表示雖然奧運是她畢生願望，但是參加東京奧運還是要謹慎評估疫情風險。

南韓

Kakao娛樂將分別以5.1億美元、4.4億美元購併美國線上漫畫app Tapas以及連載小說 app Radish。Kakao娛樂表示旗下80個IP，就佔了Tapas半數銷售，因此有信心能進攻北美市場。Kakao娛樂先前已經以Piccoma攻進日本線上漫畫市場。

紐西蘭

南島達尼丁發生超市攻擊事件，4人遭持刀刺傷，超市店員制伏歹徒。

印尼

政府以叛國罪名逮捕巴布亞獨立領袖 Victor Yeimo，控告他組織2019年大抗爭。巴布亞近來情勢緊張，4月資深情報官員遭槍殺，使得印尼總統佐科威大怒要求鎮壓，增派400部隊。

馬來西亞

為一馬案控告德意志銀行、摩根大通、Coutts，分別要求11.1億美元、8億美元、10.3億美元賠償。

新加坡

BioNTech將在新加坡建廠生產mRNA疫苗。

緬甸

1.1萬多名參與抗爭的教職員遭軍政府停職。

印度

政府警告治療染疫病人的醫師，印度因大量血糖控制不佳的糖尿病人染疫，免疫力已經不佳，使用類固醇時容易造成毛黴菌感染惡化。

禮來藥廠簽約授權3家印度學名藥廠製造抗疫藥物baricitinib以治療印度病人。

尼泊爾

總理K.P. Sharma Oli 遭國會不信任投票，以93:124落敗。K.P. Sharma Oli不斷強調疫情輕微，稱人民可喝熱水就把病毒沖下喉嚨，尼泊爾受印度波及疫情大爆發，毛派趁機發動不信任投票。

疫情嚴重氧氣瓶短缺，尼泊爾呼籲聖母峰登山客把不要把氧氣瓶用過就丟，將氧氣瓶帶回山下，協助尼泊爾抗疫。

英國

研究顯示只施打一劑阿斯特捷利康疫苗就減少80%死亡機率。

歐盟

在6月與阿斯特捷利康的供貨合約到期後，並沒有再增加新訂單。

德國

繼解除阿斯特捷利康疫苗年齡限制後，也將讓嬌生疫苗可施打於所有成人。

丹麥

蔡英文總統10日透過影片在丹麥哥本哈根民主高峰會演說，引來中國對丹麥無理攻擊。

荷蘭

政府投注20億歐元補貼殼牌、艾克森美孚、液化空氣集團、空氣化工將進行的碳捕捉與碳儲存計畫，該計畫將捕捉鹿特丹港區工業產生的二氧化碳，注入荷蘭北海已開採油田。

哈薩克

東部發生大規模野火延燒310公頃至少1死2傷。

美國

最大輸油管線殖民地輸油管，遭駭客攻擊，因而於7日關閉。半數美東用油經此管線，導致美國油價大漲。聯邦調查局表示東歐犯罪集團黑暗面犯案，黑暗面在網站上表示，主要為了勒贖，無意造成社會問題。美國總統拜登表示沒有俄國介入的跡象。輸油管線還要好幾天才能恢復正常運作。

加州州長宣布41個郡進入乾旱緊急狀態。

佛羅里達州釋放英國生技公司Oxitec的基因改造蚊子，以對抗登革熱、黃熱病、茲卡病毒。Oxitec基改公蚊會跟正常母蚊交配但後代會早夭，以減少蚊子數量。

紐約時代廣場槍擊事件後，市長白思豪表示將增加警力。

馬斯克表示太空探索接受狗狗幣支付2022年的登月計畫費用。

加拿大

美國國務院同意出售4套神盾系統給加拿大，總值17億美元。

委內瑞拉

需要580億美元投資，石油生產才能恢復到查維茲時代以前1998年的產能規模。

巴西

計畫支出55億黑奧（292.7億新台幣）生產與購買疫苗。

面臨20年來最大乾旱，水力發電預期將停擺，使巴西將仰賴火力發電，而必須提高電價，但尚無限電危機。

以色列

耶路撒冷衝突導致巴勒斯坦人在耶路撒冷附近發射火箭，以色列空襲加薩走廊報復。

巴勒斯坦人投石攻擊以色列人汽車導致撞車。

土耳其

數千人在以色列大使館外抗議以色列鎮壓巴勒斯坦人抗爭。

沙烏地阿拉伯

第一季經濟衰退3.3%主因石油出口下跌，石油以外則成長。

葉門

胡塞叛軍發射火箭落到沙烏地阿拉伯吉贊周邊。

沙國則表示攔截胡塞叛軍發射往艾卜哈支線機場的武裝無人機。

伊朗

美國海軍在荷姆茲海峽向逼近的13艘伊朗海軍船艦發射30發砲彈示警。

伊朗承認正在與沙烏地阿拉伯會談。

伊拉克

洛克希德馬丁以安全因素自伊拉克基地撤離承包商。

阿富汗

塔利班宣布慶祝開齋節停火3日。

扎布爾省巴士觸土製炸彈爆炸11死28傷。

阿爾及利亞

規定所有街頭抗爭都必須事先經過申請許可，必須登記發起人以及起訖時間，以管制2019年以來持續的民眾抗爭。

埃及

學名藥廠Eva Pharma將出口30萬劑抗疫藥物瑞德西韋到印度。Eva Pharma在2020年6月取得吉利德科學授權製造瑞德西韋。

蘇丹

第三波疫情來襲，醫院病床、藥物吃緊，蘇丹官員表示僅能滿足4成醫療需求。醫用氧氣因停電導致生產停工而急缺。38%氧氣瓶都遭走私到私人家中，病人甚至賄賂醫院職員偷出氧氣瓶。

蒲隆地

武裝幫派突襲4輛車隊，殺死8人，其中包括資深軍官。

莫三比克

葡萄牙再增派60名部隊前往莫三比克，協助訓練莫國部隊，對抗北方伊斯蘭國民兵。

象牙海岸

警方從可可田解救68名童工，大多是從布吉納法索遭人口販運而來。

福和會官方網頁：www.fratwn.org