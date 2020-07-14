立法院的臨時會正進行監察院長與監察委員提名的同意權審查，執政的民進黨負責提名的蔡英文總統說她提的是最好的名單，而在野的國民黨除了批評陳菊不適格當監察院長，也點名了幾位被酬庸的人選不適任監察委員，朝野攻防上演的鬧劇令人搖頭嘆息：「廢除監察院既是朝野共識，為何要提名一大堆不適格人選？」「如果真的要發揮監察院功能，玩真的，那何不提名黃國昌當監察院長？」

陳永興醫師指出，監察院早就失去功能而被譏為紙老虎，長期以來未曾見過針對違法失職貪汙枉法的高官權貴提出彈劾，要監督一黨獨大的行政權，監察委員若沒有不惜得罪人、不畏權勢的風骨，怎麼可能扮演稱職的角色？以陳師孟為例，想積極任事都不得不打退堂鼓而掛冠求去。所以過去民進黨長期主張廢除監察院與考試院，回歸正常的三權分立民主憲政體制，如今怎麼完全執政了，又覺得少掉可以酬庸派系權貴的考、監兩院太可惜，還是提名自己喜歡的人選作為分贓的利器，所以不惜自打嘴巴厚顏無恥的要提滿提足。最可笑的是蔡英文總統提名陳菊說是最適合的院長人選，又提名國民黨的黃健庭說是要化解對立促進朝野和諧，這種說法是騙三歲小孩，難道監察院是朝野協商、分配利益的地方？作監委是要不惜得罪人，糾舉彈劾貪官汙吏的角色，要如何和諧減少對立？黃健庭過去有案在身不值一提，陳菊是總統身邊親近密友又是黨內派系大姐頭，新潮流派系人馬身居政府要職者不計其數，許多還是陳菊人馬，她如何去監督彈劾這些官員？以總統府秘書長角色在總統座機走私香菸一案當中，她的表現如何可說人盡皆知，又如何期待陳菊發揮監督揭弊功能去彈劾府內失職枉法之部屬？所以，如果監察院不願廢掉還想玩真的，讓監委發揮最大功能的作法，應該是提名黃國昌委員，像他那樣勇於揭弊不惜得罪總統的人，才是最適格的監察院長，不是嗎？請聽陳永興醫師精彩影音評論。

相關影音