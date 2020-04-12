台灣捐口罩，新加坡總理夫人何晶（Ho Ching）疑似不領情，在臉書寫下「呃」，引發反彈後已緊急刪文。圖／取自何晶臉書（資料照）

外交部日前宣布，將捐贈100萬個口罩給新南向政策國家，援助對象包括新加坡，但新加坡總理夫人何晶（Ho Ching）疑似不領情，11日在臉書冷淡回應「呃」，引發爭議，對此，外交部強調，台星關係長遠深厚，不會受到任何個人發言影響；何晶臉書被網友灌爆，目前已刪除。

日前政府對歐美及友邦進行第一波國際人道援助行動，捐贈1000萬片口罩，外交部7日證實，將啟動第二波國際援助行動，捐贈100多萬片口罩給新南向部分國家，其中包括新加坡。

何晶（Ho Ching）11日在臉書上轉發此新聞時，只寫了「呃……」（Errrr ....），遭質疑不領情，引發網友論戰，有人質疑，身為國家元首夫人，卻發表這樣的言論，相當無禮、不恰當，發言引發反彈後，何晶隨即刪文，但已被截圖。

另有網友貼文指出，台灣1月宣布禁止口罩出口，新加坡廠商「新科工程」（ST Engg）設在台灣的2條口罩生產線因此無法將成品送回國，被迫把設備移回新加坡，覺得在危難之際被台灣「劫持了」，現在捐口罩根本沒意義。

對此，外交部說明，新加坡政府為因應防疫需求，以及因應台灣政府口罩出口禁令，將設置在我國的2條口罩生產線移回該國生產。由於生產口罩的機器設備並未禁止出口，星方已順利將生產線移回新加坡。移回後，台灣廠商也持續遠距指導、協助維運。

外交部強調，台星關係長遠深厚，不論政府或民間的關係都相當密切，兩國政府也極為珍惜此特殊的友誼。兩國政府間，將基於此長久情誼，持續深化關係，而兩國間的雙邊政策，也將持續以政府發言為主，不會受到任何個人發言影響。外交部也呼籲國人，珍惜台星兩國得來不易的情誼。

此外，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中則表示，對外捐贈口罩，是透過外交系統和各國取得協調後，才會進行發送。