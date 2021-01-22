曾以《星際救援》、《攻敵必救》等配樂作品享譽全球影壇，躍身好萊塢配樂圈當紅炸子雞，同時也是德國古典唱片大廠 DG (Deutsche Grammophon) 旗下最暢銷之當代作曲演奏家馬克斯李希特 (Max Richter)，於2015年發表獻給入睡者所聆聽的八小時概念專輯《舒眠曲》(Sleep)，意圖探索人類入睡後的聽覺意識，解碼夢境與入睡後聽覺感知的神祕關聯，甫推出便攻佔美國、德國、日本等十國 itunes 古典類音樂排行榜冠軍，成為眾多高壓生活的都會聽眾口耳相傳的心靈紓壓神曲。

馬克斯李希特《舒眠曲》舉辦全球巡迴演奏會，堅持比照原曲長度，採八小時全本演出，包括馬克斯李希特在內所有演出樂手，皆須連續馬拉松演奏八小時，並邀請眾聆聽者自備棉被、枕頭，可自由躺臥、沉思，站立甚至入睡聆賞，創下有史以來樂手連續演奏單一曲目最長最久的金氏紀錄，也成為史上第一場集體躺著聽的演奏會。

1月 15日上映的音樂電影《李希特舒眠曲》(Max Richter’s Sleep）節錄《舒眠曲》演奏會在柏林、雪梨、巴黎等地的現場實況，不僅讓樂迷觀眾有機會在大螢幕體驗這一系列受到疫情影響不得不停辦的「躺著聽」舒眠紓壓音樂會，在馬克斯李希特的親自導聆下，逐步解密這首《舒眠曲》何以能有洗滌心靈，安撫人心的音樂療癒魔力。

《李希特舒眠曲》導演娜塔莉瓊斯（Natalie Johns）全程紀錄《舒眠曲》全球巡迴演奏會的各種魔幻時刻，並以詩情畫意的唯美鏡頭拍下一場又一場奇觀又壯觀的現場畫面。片中可見許多樂迷聽眾各自分享其參與《舒眠曲》現場演出，隨著音樂體驗獨特境界的奇妙經歷。馬克斯李希特則於片中揭露他如何運用人類入睡後的腦波頻譜變化的重複性與序列音樂、極限主義音樂的殊途同歸之處來譜寫這首八小時神曲的作曲密技。



當代作曲演奏家馬克斯李希特在電影《李希特舒眠曲》負責鋼琴演奏。​圖／造次映畫提供



坐在鋼琴前的李希特。​圖／造次映畫提供

馬克斯李希特乃是古典樂學院派出身，年少時受德國國寶級電子樂團「發電機」(Kraftwerk）啟發，進而致力於將合成器聲響與電氣音色融入古典音樂創作之中。自 2002年首張專輯《記憶之屋》（Memoryhouse，2002）以來，馬克斯李希特便以饒富詩意，洋溢電影劇情畫面感的標題音樂風格擄獲古典樂、簡約主義、序列主義（serialism)、環境音樂（Ambient）、後搖滾樂（Post Rock）等跨界樂迷的讚譽。2004年發表的《藍色記事簿》（The Blue Notebooks）更成為當年度全球各大音樂榜單的年度推薦盤，奠定 Max Richter 當代新古典跨界音樂大師的地位，也讓德國古典唱片大廠 DG 重金禮聘成為旗下暢銷王牌。電影《李希特舒眠曲》（Max Richter’s Sleep）開啟音樂電影的新體驗。

電影預告