高雄市長於8月15日舉行補選，第三大黨的民眾黨是否與國民黨合作，有待觀察。在野黨聯盟共同推出候選人（尤其重要地方政府首長）並非罕見。為了與執政黨集體談判，組成在野制衡聯盟，也是可以理解。 圖／擷自蔡璧如、王育敏臉書，民報合成

韓國瑜遭罷免成案，高雄市長於8月15日舉行補選。民進黨勢在必得，應由陳其邁披戰袍上陣，國民黨由誰出馬，尚未明朗。第三大黨的民眾黨是否推人角逐，或是與國民黨合作，有待觀察。時代力量表示如果陳其邁代表民進黨參選，樂觀其成。

高雄市長補選只是台灣政黨政治其中一環，今年蔡英文高票連任總統，民進黨在立法院超過半數席次，延續2016以後完全執政。國民黨雖然在立法院仍有38席次，在14縣市政府執政，可能不習慣扮演在野黨角色，內部問題不少，台灣兩黨政治的模式，逐漸變型。台灣民眾黨去年成立，柯文哲主席已經擔任六年首都巿長，但是成立未及一年，在立法院只有5席，政治能量有限，欲扮演強有力在野監督制衡角色，與國民黨合作，係選項之一。

時代力量仍有三席立法院席次，在同婚丶環保丶台灣前途等議題立場鮮明，仍然受到部分年輕人及偏綠選民支持，但是與執政民進黨如何互動，始終未有定論。基進黨在立法院只有一席，但政治主張明確，此次罷韓活動表現活躍，最近的民調，未來發展不可低估。民進黨完全執政之後，與偏綠小黨的互動，令人好奇，有小黨負責人直接纳入不分區立委。執政的資源豐沛，偏綠小黨除了特定議題主張強烈，與民進黨差異不大，因此大丶小綠的合縱連橫，不言而喻。

獨派影響力式微

強烈主張台灣獨立的政黨，在年初立委選舉，幾乎全軍覆沒，包括陳水扁前總統領導的一邊一國。訴求台灣獨立的本土政黨及社團，對於蔡英文總統及民進黨，或有不滿，但是實際影響力式微。在中國強烈打壓台灣，香港反送中運動，中國逕行頒布香港國安法，台灣人民（尤其年輕人）危機意識濃厚，台灣人政治社區意識與日俱增。為何傳統訴求台灣獨立的深綠政黨及社團，反而聲浪下降。時代力量丶基進黨及民進黨反而受到這些所謂天然獨年輕人的青睞。

國際情勢丶中美戰略，兩岸互動，台灣如何確保國家安全丶人民福祉，並繼續繁榮發展。國民黨的九二共識，由於中國公開宣示沒有一中各表，已經失去吸引力。可是民進黨政府不接受九二共識，一連串動作引起兩岸更加緊張對峙，也非國家人民之福。如何善用智慧，尋求更佳政策，除了民進黨政府不能為了選舉一昧訴求反中之外，國民黨的調整，民眾黨也可積極探索可行方案。

在野結盟仍有空間

政治現實有聯合政府，政治學有最小或巨大獲勝聯盟。由於執政享有不少政治資源，加上政治制度規範，例如國會內閣制，通常在任何政黨未取得國會半數，由兩個以上政黨組成聯合內閣。目前的德國丶義大利丶西班牙等均是。至於在野黨組制衡聯盟，並不多見，除了聯盟的基礎通常是政治資源的分配，在野黨聯盟沒有政治資源分配權。但是在野黨聯盟共同推出候選人（尤其重要地方政府首長）並非罕見。為了與執政黨集體談判，組成在野制衡聯盟，也是可以理解。

在野制衡聯盟方式不一，如同執政聯盟，有時候偏向議題丶政策法案合作。台灣在國民黨威權統治期間，沒有組黨自由，1960的雷震自由中國及民社丶青年及黨外人士的組黨運動。1970年代所謂的黨外，集合各種反對國民黨的政治人物，其實均有在野制衡聯盟的意義。台灣已經民主化，民進黨四年完全執政，2018地方選舉曾經挫敗，今年立委不分區選舉，僅得三分之一選票。民進黨政府的基礎，並非堅不可摧，但是國民黨的制衡能力有待加強，民眾黨亦是。

民進黨政府的若干作為，令人失望，在野制衡聯盟所以受到正視，因為政治權力必須制衡，乃是政治基本原則。