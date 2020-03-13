為免中國侵犯通訊及網路安全，許多國家紛紛封殺華為。美國總統川普也簽署法案，禁止使用聯邦政府資金購買包括華為在內對美國國家安全構成威脅的通信產品和設備。圖/取自華為官網

5G時代來臨，為免中國侵犯通訊及網路安全，許多國家紛紛封殺華為。美國總統川普星期四簽署一項法案，將禁止使用美國聯邦政府資金購買包括華為在內對美國國家安全構成威脅的通信產品和設備的規定納入正式法律。

《安全可信通信網路法》（Secure and Trusted Communications Networks Act）去年在眾議院獲得通過，今年2月底在參議院獲得通過。法案內容包括：禁止聯邦通信委員會（FCC）補貼從「不可信供應商」購買或維護電信設備或服務；創建一項計劃，向用戶不到200萬的電信供應商提供補償，這些供應商將從他們的網路系統中移除對國家安全構成風險的設備，改以使用可信賴的供應商設備取代；為電信供應商，特別是小型和農村運營商建立信息共享計劃，使其獲得有關網路潛在安全風險和弱點的信息。

參議院商務委員會主席、密西西比州的共和黨聯邦參議員威克（Sen. Roger Ricker, R-MS）在法案正式生效後發表聲明稱，「這項立法為幫助美國公司奠定了基礎，使美國公司得以將易受到攻擊的設備以安全產取而代之。」

「今天對於我們的經濟和國家安全而言是一個重要的勝利，」威克在聲明中說。

《安全可信通信網路法》同時也是編號S.1625的《美國5G網路領導法》（The US 5G Leadership Act）的配套法案。該法案由威克參議員提出。

《安全可信通信網路法》正式生效將對美國農村地區的網路建設產生重大影響。根據美國媒體《國會山報》，美國農村無線網路協會（The Rural Wireless Association，簡稱RWA）估計約有25%的成員，其網路設備使用的產品來自華為或中興。

除此之外，美國國會近期出台一系列防范華為有關立法。多位跨黨派參議員3月5日推出新法案，旨在確保美國政府與他國達成的貿易協議將保護美國數字電信系統的安全，包括下一代5G設備，正式將通信產業供應鏈安全納入美國貿易戰略中。

編號S. 3394的《網路安全貿易法》（Network Security Trade Act）的法案由參議院多數黨黨鞭圖恩（Sen. John Thune, R-SD）提出，獲得參議院情報委員會副主席沃納（Sen. Mark Warner, D-VA）、共和黨參議員費舍爾（Sen. Deb Fischer, R-NE）以及民主黨參議員施塔貝諾（Sen. Debbie Stabenow, D-MI）共同聯署。

圖恩的法案內容將擴大2015年的《跨黨派國會貿易優先和責任法》（Bipartisan Congressional Trade Priorities and Accountability Act of 2015）當中的貿易談判目標。談判者必須確保全球通信基礎設施的安全，並解決外國政府擁有或支持的供應商的不公平貿易手段。

雖然法案內容沒有點名具體外國企業，但普遍預期法案劍指包括華為和中興等中國公司。川普政府曾多次表示，這兩家公司對美國電信行業構成安全威脅。