美國總統大選有了初步結果，拜登與副手哈里斯勝選，舉世矚目，德國、法國、日本、加拿大、西班牙、希臘、丹麥等國首腦紛紛恭賀拜登，洋溢著一片歡愉與期待。德國總理梅克爾說：德美兩國友誼經得起時間考驗，要戰勝我們面對的巨大挑戰，跨大西洋的友誼無法取代。她還承諾，德國和歐洲會在與美國的關係中承擔更多責任，並在應對新冠病毒大流行、氣候變遷和全球恐怖主義方面，與美國並肩作戰。法國總統馬克宏向拜登表示祝賀，並表示：「戰勝挑戰，我們任重道遠，讓我們通力合作。」台灣總統蔡英文也在推特上恭喜拜登與哈里斯當選美國總統、副總統，並強調「作為我們關係根基於強健的價值觀，我期待與你們一起合作，推進我們的友誼與對國際社會的貢獻。」

德國電視一台駐北京記者報導指出：儘管其他國家元首已經對未來的美國總統拜登表示祝賀，但北京仍然保持沈默。文章說：「在中國，幾乎沒有人相信中美兩國之間的艱難關係，會發生很多變化，」這似乎道出了習近平無聲緘默的原因。胡平著文〈習近平為何還不致賀拜登？〉他的答案是：中共憂慮與忌諱「拜登走馬上任還有70多天，在未來這兩個多月內，川普仍然是美國的總統，他仍然可以運用其合法權力做出這樣或那樣的重大行動來報復中共。」



美國總統大選有了初步結果，拜登與副手哈里斯勝選。圖／擷自維基百科，公有領域，民報合成

這些可算作是較合理的推測，但筆者不認為這是主要與全部的因由。有句台詞怎麽說的，「我們以往的失敗就在於輕敵喲！」道理很簡單，中美兩國關係，特別是中美對峙與衝突，對中國而言，是頭等大事，是天大之事。自古遇大事者需「謀定而後動，知止而有得」，知止，即在有確定的目標、方向、標底之前，心不妄動，所處而安，不為外界波動受影響。所以，我們不要太小覷了中共的狡猾與詭譎，筆者狂妄揣測與補充幾點：

1、「不卑不亢」原則。世人皆知「中美關係回不去了」，中美關係已陷於「冰凍時期」，近半世紀來爭端尤甚，可說是高度危機，前些日子中共在高調紀念「抗美援朝70周年」，無疑是從前輩那裡尋找答案與真理，毫無疑問中共又回到了「不卑不亢」的對美外交時代了。至於如何來把握與表達「不卑不亢」的尺度？北京方面目前稱「將按照國際慣例辦理」。美國大選，程序尚未走完，目前各州只是在認證選舉的結果。按照法律，今年12月14日才是選舉人投票。中共無疑是在等待程序走完。

2、與俄羅斯同步。拜登公開表示：「中國是最大競爭者，俄羅斯是當前最大威脅。」中俄同流合污，抱團取暖，已成不爭的事實，流氓打群架，講的就是個「義」字，中印邊境風波，中美衝突連連，俄羅斯總是明顯為中國站隊。近期，普丁公開強調：「俄中有結成軍事聯盟的可能，只是暫時還無必要。」中方外交部也及時應對：「中俄友好沒有止境，合作沒有禁區」。中俄目前對拜登勝選，三緘其口，顯然是出於集團口徑和團夥利益而已。

3、自恃大國之尊。現如今中國開口閉口以「大國自居」，大國自然要端著大國之尊，擺著大國之威，一舉一動，一張一弛，表現出所謂的「世界相處之道」。是否故作矜持與姿態？或者本身在凸顯與眾國的不同？更何況拜登有言在先，假如自己當選，將對華「比川普更強硬」，還聲稱要「拉上美國的發達國家盟友」，「共同對抗與抵禦中國」。中國眼下的姿態，抑或是在表達「道不同不相為謀，志不同不相為友」的距離？反正近十年來，北京號稱大國崛起，狂得無邊無際，連紳士風範的德國，一直心慈面善的梅克爾總理，新近也實在看不下去了。

拜登勝選了，正如冰島女總理的呼聲：「我們期待美國的領導」，表達了全球各國領導的心聲，各國都期待與美國合作！拜登真是任重而道遠，既振奮也憂慮，面對國內，是嚴重的社會分裂景象，面對國際，是對峙的兩大陣營。拜登總統會不會很累呀？！是把美國與世界，推回到冰窟的冷戰歲月？還是開創世界全新的多元合作的新局面？舉世期待！