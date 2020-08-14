序

文／薛化元（政治大學台灣史研究所教授）

認識顏伯川兄已經很多年了，最初是因為好友李明仁的介紹。當時明仁兄介紹伯川兄是一個非常喜歡讀書，而且勤於蒐集資料的公務人員。我也才瞭解，無論是公務或是個人的私領域，伯川兄對台灣歷史十分關心，早年在新莊鎮公所工作的時候，就一手促成新莊地方志的撰寫工作，也使得參加的學者由中國史研究轉往台灣史研究發展。後來才知道，明仁兄又介紹伯川兄到自由思想學術基金會，我和伯川兄又有了更密切的互動。伯川兄也有強烈的台灣本土意識，退休之後時間也比以前自由，有時參加史明獨台會的活動，也常常探詢有沒有舉辦研討會、座談會或是其他活動，希望可以參加。另一方面，他也在報刊、雜誌投稿，表達對台灣時局的關心。

今年初，他經過多年的資料的閱讀和蒐集，廣泛參考了既有的研究成果和圖書，於退休之後撰寫這本《受領證？降書？戰後台灣受降的來龍去脈》。初稿完成後，他把稿件送給我，希望我可以閱讀提供意見給他參考。他雖然不是學術界的工作人員，但是為了讓大家可以了解資料的來源和參考，這本書也詳細羅列了相關的出處以及重要的史料，還包括他個人讀書的心得。我被他讀書的熱情還有持續此一領域的投入所感動，因此當伯川兄提供這本書的初稿給我，我便很高興地把整本書先閱覽了一遍，也肯定伯川兄的用心和努力。我認為這是他讀書之後重要的心得報告，表達他自己對台灣歷史和前途的看法，這部分學術界的看法也有相當歧異。所以我主要提供文章的格式給他參考，也建議可以再參考一些資料外，就是尊重他的觀點。

這本書，他閱覽了近年以來台灣相關的研究成果，並且按圖索驥，引用了一些國外的資料，是直接以降書、受降，或是受領證，做為研究主題的一本專書。基本上，這本書伯川兄試圖釐清戰後台灣很重要的接收相關問題，包括從東京灣，到南京，到台北，相關的日本投降的經緯，都有相當的討論。雖然伯川兄並非專業的學術工作人員，但如果就個人讀書資料的蒐集和心得的撰寫而言，他試圖透過相關研究成果，希望說服不同意見的人們，關愛台灣之情，躍然紙上。

台灣的國家定位與未來前途的走向，是攸關未來台灣人的重要課題，也需要關心台灣的朋友持續關注和投入。伯川兄這本書的觀點，雖然有些讀者可以再行審酌，提到許多現實的政治或最近發生的事件，或許讀者見解也見仁見智。但是伯川兄試圖透過閱讀學術研究成果，參考相關史料，再提出自己觀點的努力，是相當值得肯定的。也期待有更多的台灣人，可以透過對研究成果的接觸，閱讀相關資料，表達對台灣的關心。而伯川兄這本書正是一個讀書人試圖以台灣為主體，表達他對社會的關心，並花了許多心力完成的成果，值得大家關切和鼓勵。

作者簡介

顏伯川 澎湖七美人。翁務人員推修，曾任自由思想學術基金會董事。



《受領證？降書？戰後台灣受降的來龍去脈》。圖／民報