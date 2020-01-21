漢神百貨及漢神巨蛋 2019年兩館營業額226億大幅成長10% ，展望新年新展望，則是與中信金控子公司台灣人壽轉投資的午資開發，雙方一同攜手合作進駐「台中洲際娛樂商城」午資開發股份有限公司 羅閎逸董事長 (左) 與漢神百貨台灣區CEO 南野雄介執行長。(圖/漢神提供)

南台灣百貨霸主漢神百貨及漢神巨蛋 2019年兩館營業額226億大幅成長10% ，展望新年新展望，則是與中信金控子公司台灣人壽轉投資的午資開發，雙方一同攜手合作進駐「台中洲際娛樂商城」，為台中市打造新一代的大型商場開發案。

漢神百貨台灣區CEO南野雄介執行長表示，2019年面對國內外大環境的影響，整個百貨零售業都面臨了巨大的挑戰，漢神兩館透過了大型改裝，讓業績逆勢成長，漢神百貨本館年度營業額比2018年成長了24%，而精品的群聚效應的影響，更成為拉升整體業績的最佳助力。漢神巨蛋業績成長3%，達到140億，再度創下了南台灣百貨新紀錄。

南野雄介執行長更指出，漢神多年來在南台灣深耕，感謝消費者長期的支持；未來的新挑戰是前進素有台灣「世界棒球之都」稱號的台中市，將於台中洲際棒球場園區中，打造一個商場面積3萬4千坪，地上7層、地下4層，比已擁有年營業額140億的高雄漢神巨蛋面積更大，並且串聯棒球園區與購物中心的「科技娛樂新創商業複合空間」。

本案除便捷的交通系統外，同時提供台中市區商場最大的停車場空間，坐擁2500個汽車停車位、及4000個以上機車停車位，將可解決台中市民在市中心購物時、停車一位難求的購物困擾；另外針對精品高端消費者，規劃了「精品VIP停車位」，讓所有前來購物的VIP，享有尊榮無比的消費體驗。未來漢神的進駐，除了提供大台中地區消費者一個結合流行時尚、科技人文及休憩娛樂等全新體驗的大型商場外，必將成為中台灣的一顆耀眼的時尚新地標園區。