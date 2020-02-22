李文亮只是小醫師，現在，連院長都被感染死了，證明一件事，第一線護理人員戴口罩還不夠，但是，醫院之長，在第一線工作，難道沒有防護衣嗎？中共鼓勵醫護人員到武漢，而且還誘之以烈士頭銜，可見中國醫生不值錢。圖/擷取自李文亮微薄

中共鼓勵醫護人員到武漢，而且還誘之以烈士頭銜，可見中國醫生不值錢。

這一場中國瘟疫，把中國強國形象，一次掃到垃圾桶，這是一個徹底不文明的國度，被瘟疫殘害的武漢人，遭受污辱，變成代罪羔羊，武漢人命運和納粹時代的猶太人一樣，一場抗疫行動，也蛻變成標語比賽，彷彿文革時代來臨了，強國的醫療體系，社會福利體系一次性崩塌，黨國官夫人把家中掠奪來自民間捐贈的果菜，放到發爛，還自傲的說，多到吃到爛，他有沒有想過；明天在哪裡？而家中已經斷糧的人民，只能以家中屍體擺到爛，來反諷這些朱門酒肉臭的中共高幹們，今天，全世界共同的語言，中國根本不強，已經被看不見的病毒打敗，足以自傲的高樓成為監獄，快速鐵路空無一人，偏偏在這個時候，歌頌中國強的中國配偶，一改歌頌中共常態，希望趕回台灣保命，卻還有腦中風的藍營政客；還在推銷[中國強]球鞋，不免讓人有今夕是何夕的感概。

台灣社會正努力圍堵中國武漢肺炎攻入社區，中台兩國的醫療水準，社福救援，行政投入，疫情透明度，大家有目共睹，客觀評比，絕不會有人說中國比台灣強，防疫如同作戰，這也是綜合國力的考驗，明眼人看在眼裡，心中自有一把尺，否則台商中配，不可能急於跑到台灣，祖國真的好棒棒，為何不留在祖國接受照顧？但是，擺明要當中共同道者的新科立委吳斯懷，初試啼音，音效果然在預料之中，質詢內容沒有荒腔，至少走板，充滿歌頌中國的真情，吳斯懷說，台灣很弱，中國很強，所以，請總統不要挑釁中共。此話一出，不分藍綠，大家齊罵。

衡量一個國家是否強盛，吳斯懷還是停留在比比看谁的武士刀比較厲害的階段，從這一場武漢肺炎的抗疫運動中，我們赫然發現；自認強國的中國很弱，弱國台灣卻很強，根據中國官方統計，到2月21日止，醫護人員確診武漢肺炎者，已經來到3000例以上，20日，一名武昌醫院長劉明智死亡，這是李文亮醫師死後，另一個冤死鬼，反觀台灣，至今尚未有醫護人員感染確診，過去我說過，WTO評比之下，中國，這個世界第二大經濟體，醫療服務根本就是未開發國家水準，人均醫師和床位嚴重不足，這種國家從來不去考慮增加預算；把自己的人民照顧好，整天搞船堅炮利，想對美國叫板，處理武漢肺炎瘟疫傳染病，美國的醫療已經來到AI智慧照顧程度，避免護理人員被傳染，但是，中國還停留在石器時代，強迫護士理光頭的樣板很會演，唱紅歌抵抗瘟疫還唱不夠，現在還在方艙集中營上演舞台劇，把悲劇演成喜劇，把醫院當作戲劇大學，我們不得不讚嘆；中共的洗腦真的本事大，病毒好像看到歌喉好的，就會轉彎，或者這只是夜鶯臨死前的最後哀鳴？

法輪功的[明慧網]批判中國醫療體系，只是帝王時代的宮廷御醫腳色，專門搞器官移植，替高幹延命，不是來拯救人民於水火的，從毛澤東以來，高幹生病，最簡單就是器官移植，反正中國人多，找幾個健康者待命，當替死鬼，遇到高幹生病，這些活著會走路的器官，就替高幹捨命，所以，高幹活很長壽，其實是人民的血淚造就的，這也是中共的醫療只會搞器官移植，賺錢牟利的原因，領導國家醫療體系的頭目，全部是器官移植相關專業，遇到現在的瘟疫流行，每一個都是大外行，還好有收黑錢的世衛組織替他呼攏，圓謊，讚嘆，自居領導世界的醫療，證明是如此不堪一擊。

李文亮醫師死的時候，口鼻上的口罩透露一件事，外面是N95，顯得烏黑，裡面是一般外科手術口罩，為何要帶兩個，以他的醫學知識當然知道，外面的N95已經使用太久，卻沒有新的物資替換，擔心被感染，只好在內面加一個外科手術口罩，可笑的是，第一線護理人員拼命，支援的紅十字會還盜賣口罩到外地，李文亮死的冤不冤？

李文亮只是小醫師，現在，連院長都被感染死了，證明一件事，第一線護理人員戴口罩還不夠，但是，醫院之長，在第一線工作，難道沒有防護衣嗎？

這是一個好問題，1976年，非洲查德共和國在伊波拉河畔，爆發伊波拉病毒之後，其他國家也相繼爆發，護理人員發現；就算戴著口罩接觸病人，仍然會被感染，於是，比口罩更聰明的防護衣出現了，這種防護衣是全罩式，內部還裝置吹風機，使醫療人員不會感到悶熱，為了避免醫療人員在脫衣服時觸碰衣服，所以，拉鍊設計在背後，由第三者協助穿脫，避免碰觸防護衣外表的病毒，這種全罩式的防護衣，最低起跳價格是4萬台幣，你可以看到生物實驗室的科學家，幾乎都使用這樣的防護衣，但是，在這次瘟疫攻擊武漢醫院，我們看到醫生護士，不敢換衣服，躺在地板上睡覺，那種衣服，就是簡單的外科手術衣，至於外圍的救護車，保全，公安，因陋就簡，十塊錢的雨衣，也就穿上戰場，這樣的國家第一線防疫尖兵，會打贏這場防疫大戰嗎？

一個國家養成一個醫生不容易，這是普通道理，一個國家是否願意重視醫護人員的生命，也可以看出這個國家是否重視人民的生命，醫生死了，院長死了，中共頒發一張烈士狀，掛在牆壁上，他們死得很年輕，他們不是被病毒殺死的，他們死於中共的體制。