陳錦煌，1952年出生於嘉義新港鄉的崙仔，是新港北邊最窮的村落。他有九個兄弟姊妹，父親務農維生家境清寒，但他勤奮向學成績優異，1967年他考上嘉義高中，並以第一名成績畢業，1970年考上台大醫學院，1977年畢業之後，在台大醫院小兒科接受專科訓練，1981年應父親要求返鄉開業，當時台大小兒科恩師勉勵他：「成為良醫、不做名醫」是他一生不忘的目標。陳錦煌回故鄉開設內兒科診所，他不僅照顧病人的健康，更關心病人家庭的環境和生活的問題，他結合了新港地方上關心社區的人士共同成立了「新港文教基金會」，從1987年起他擔任了五屆的董事長，他結合了許多在地的志工從周邊的環保做起，在年度的新港媽祖進香活動湧入十幾萬人之後，隔天人們醒來發現新港街道完全恢復乾淨清潔的面貌。他痛心鄉親沉迷於大家樂的賭博文化，力邀林懷民的「雲門舞集」返鄉公演，希望播下提升文化的種子，把新港的重生和「新港文教基金會」的理想結合在一起，他的熱情感動了林懷民，「雲門舞集」捐出了公演所得成為基金會得到的第一筆基金，讓陳錦煌踏出改造小鎮鼓勵鄉民有「公民意識」的第一步，經過10多年的努力，新港人都認識了他，也受他的言行感動，產生了作為新港人的驕傲，新港的社區營造寫下了台灣社區運動的新頁！

陳錦煌從新港小鎮開始，他的努力被《天下雜誌》在1998年評選為「影響台灣200人物」之一，同年他擔任教育部終身學習的審議委員，1999年他擔任中華民國社區營造學會的常務監事，同年也擔任衛生署社區健康營造諮詢委員，2000年他被任命為行政院政務委員，辭去「新港文教基金會」董事長職務，進入公家體系貢獻他的社區營造理念和經驗。2002年的921大地震，他擔任行政院「921震災重建基金會災後重建委員會」的執行長，對於災區的重建提供不少的協助。之後他出任228事件紀念基金會的董事長，迄2003年他辭去公職，返鄉繼續在診所服務地方鄉親，2003〜2007年他擔任中華民國社區營造學會理事長，2005〜2011他擔任嘉義縣扶緣協會理事長，2009年他受邀擔任中研院「建置台灣生物資料庫先期規劃」倫理委員會召集人，2012年他再度擔任「新港文教基金會」董事長，對於社區營造和台灣社會文化倫理的重建成為他終生努力的目標，他認為「提升人的品質」是改造社會最根本的工作，這種工作是永續不斷的！

2011年，陳錦煌獲中華民國醫師公會頒發「台灣醫療典範獎」，2014年他獲頒台大社會服務類傑出校友獎，作為一個小鎮醫師，他已發揮了關懷社區、參與社區、改造社區的最大能量，他的社區營造理念和「新港文教基金會」也成為台灣的社區發展成功的典範，值得更多關心台灣社會的人加以學習和發揚，他的著作《對話新港》、《幸福之泉》、《幸福之網》、《幸福之源》、《幸福之夢》、《幸福萬花筒》、《幸福宅急便》等書描述了他對鄉土的感情和夢想！



陳錦煌（前排左3）在1987年結合了新港地方上關心社區的人士共同成立了「新港文教基金會」，從第一年起他擔任了五屆的董事長。圖／擷自台大EDU影片

※本文將收錄於《台灣醫界人物百人傳》續集