台北車站雖然是開放空間，卻非公園，不應讓許多外籍移工在裡面群聚或席地而坐，因為實在很不雅觀，看起來像是難民聚集場所。圖／取自交通部臺灣鐵路管理局 TRA臉書（資料照）

台北為了防堵新冠肺炎(COVID-19)疫情蔓延，交通部台鐵局禁止民眾於台北車站1樓大廳群聚或席地而坐，並打算永久禁止，引發民眾不滿。23日有網友為替移工爭取權益，發起「坐爆北車」活動，呼籲台鐵開放空間，警方統計現場約有500人響應。對此，台鐵則強調，待疫情過後將找各界討論是否繼續開放北車大廳。

筆者認為，台北車站雖然是開放空間，卻非公園，不應讓許多外籍移工在裡面群聚或席地而坐，因為實在很不雅觀，看起來像是難民聚集場所，一些東南亞落後國家或許有這樣，然而歐美日等許多先進國家從未看到。

台北車站不是公園

許多外籍移工之所以喜歡在台北車站1樓大廳群聚或席地，因為那裏在夏天有冷氣可吹，甚至有些人還在那裡「野餐」，就實在很不像話了。在中國如果有人這樣，包準吃不完兜著走。所以為了國家門面，應禁止外籍移工在那裏群聚或席地而坐。

我個人支持台鐵永久嚴禁所有人在台北車站廣場群聚與席地而坐，因為真的很不雅觀，也影響旅客出入。希望六都市長應該去規劃建設東南亞園區，讓外勞在異鄉也能享受故鄉的滋味，同時也能增進台灣的經濟，不是兩全其美嗎？如果能加入環保團體則更棒。

印尼移工愛護台灣山林

去年公視報導「用行動愛護台灣環境，印尼移工組團淨山林」，一群來自印尼的移工，前進台灣各個名勝地區撿拾垃圾，不只健行旅遊，也致力於打造一個更適居、永續的台灣，可謂一舉兩得，何樂不為?

這些印尼志工可說「比台灣人還愛台灣」，因為這些垃圾大都是沒有公德心的人所丟棄。在一次富貴角海濱步道的淨山行動中，團隊花了四個週末才完成任務。帶頭人瑪雅薩里說，期望大家發揮舉手之勞、帶走垃圾，如此就能讓我們環境更美好。

以上印尼志工團體很值得那些假日無處可去的東南亞移工加入，一方面可利用假日欣賞台灣各地區旅遊，欣賞美景，順便當環保志工。當然政府環保單位也應給予補貼，不能讓他們做白工，這樣豈非兩全其美？