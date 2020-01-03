黑鷹失事後，蔡英文總統上午在總統府召開「國防軍事會談」，裁示追晉參謀總長沈一鳴一級上將，頒授青天白日勳章，並交付國軍「三個確保」任務：務必確保軍心民心穩定、務必確保台海周邊安全、務必確保裝備檢整完善。圖／取自總統府網站

國軍黑鷹直升機失事，蔡英文總統上午在總統府召開「國防軍事會談」。總統裁示追晉參謀總長沈一鳴一級上將，頒授青天白日勳章，並交付國軍「三個確保」任務，包括務必確保軍心民心穩定、務必確保台海周邊安全、務必確保裝備檢整完善。

出席軍事會談人員包括：國安會秘書長李大維、國防部長嚴德發、副參謀總長執行官劉志斌、國安會諮詢委員陳俊麟、副秘書長陳文政、陸軍司令陳寶餘、海軍司令黃曙光等人。

總統府發布新聞稿表示，蔡總統在「國防軍事會談」中表示，此次墜機事件是國家重大的損失，但國家安全一日也不可懈怠，請三軍將領確保軍心民心穩定、確保台海周邊安全、確保裝備檢整完善，讓軍心穩定、民心如常。

蔡總統會中交付三個任務，第一、 務必確保軍心民心的穩定。沈總長非常受到我們軍中同袍的愛戴，他在世的時候治軍非常嚴明。我們紀念他最好的方式，就是繼續堅守崗位，共同守護國家安全。國防事務有完整的分工，也有代理制度，請大家務必在嚴部長的領導下，讓國軍、國防事務如常運作，穩定軍心。

第二、務必確保臺海周邊安全。這段時間，也請大家要提高警覺，密切注意台海周邊的軍事動態，第一時間快速反應、部署，務必確保台海周邊安全。

第三、務必確保裝備檢整完善。她也要求各位回去之後，嚴格要求各部隊，務必詳細檢整裝備，維持妥善率，不能有任何鬆懈。

蔡總統表示，這一次的意外，是國家重大的損失。除了不捨和哀悼之外，她也已經交代，後續的撫卹、醫療協助，都要從優、從寬跟從速。

蔡總統說，「沈總長是我們的弟兄，他的過世讓大家都很難過。但讓軍心穩定、民心如常，是我們三軍將領的責任」。這「三個確保」，她要請各位回去後嚴格督導、認真執行，確保台灣的安全。