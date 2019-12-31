香港人在「反送中運動」的慘烈犧牲，讓泛民主派在區議員選舉贏得了388席，擊敗了親中的建制派，這樣的結果，證明了中國「一國兩制」的大騙局與徹底失敗；不少經濟專家預測2020將是中國經濟漰潰之年，這是「台灣」走向「國家正常化」及「獨立自主」的歷史契機！圖／民報資料照

1949年「中華民國」已經滅亡；1971年聯合國大會2758決議文也正式宣佈它由「中華人民共和國」完全取代

歷史的事實且眾所週知，「中華民國」已經隨著蔣介石於1949年被中國共產黨打敗，並倉促逃亡至其託管地「台灣」，蔣介石並於1950年3月13日在陽明山莊對國民黨幹部講話時説：「我們的「中華民國」到去年年終就隨大陸淪陷而已經滅亡了」！但由於韓戰的爆發，而苟延殘喘到1971年10月25日，才由聯合國大會通過2758決議文，正式宣佈：「中華民國」所有的一切合法地位及權益，即刻由「中華人民共和國」完全取代！因此「中華民國」在這世界上已經是實質亡國了！

「中華民國」死屍復活，尤其是在選舉時

這「中華民國」雖然已經死亡了七十年，但它的陰魂卻始終糾纏著「台灣」不散，尤其是在選舉期間，它就會死屍復活，更讓親中集團如國、親、新三黨的候選人就像吃了大力水手的菠菜，亢奮高昂，如國民黨的總統候選人韓國瑜就在政見發表會上，嘶聲力竭地高喊：「”中華民國”萬歲萬萬歲」，還連喊了三次，真是氣壯山河，如此磅礡的氣勢，深信必將實踐他們的蔣公遺訓：「反共必勝，建國必成」。

最荒謬的事：主張統一或獨立者都在保衛「中華民國」

最近，中國民運人士王丹認為，在台灣最荒謬的事是：主張統一者卻高喊保衛「中華民國」；而同樣荒謬的事是：主張「台灣獨立」的一些人，也再高喊保衞「中華民國」，那麼也同樣荒謬的事是：為「台灣獨立」而奮鬥一輩子的一些人，而這些人更鄙視「中華民國」為外來政權，現在面對於蔡總統所說：在台灣社會的最大公約數是「中華民國台灣」，竟然也默認不敢出聲，甚至被摸頭，在選舉造勢時，也披著不藍不綠的選戰「英」夾克，有時也揮著「中華民國」的車輪旗，但卻高喊著「2020 台灣要贏」！

在不正常的「台灣」社會裡，「中華民國」選舉荒謬事何其多

由於長期在威權體制及白色恐怖的統治下，如此黨國專制的陰影仍然存在，致使不正常的「台灣」社會𥚃，就會出現像上述的「背離事實」、及「倒果為因」、「積非成是」、「不公不義」、「匪夷所思」... 等等不少荒謬或矛盾的事情，還有更多在「中華民國」選舉上荒謬的事，誠如：

(1) 馬英九這位當年在美國校園𥚃充當「抓巴子」也可以當總統，甚至還做了八年！

(2) 宋楚瑜在任新聞局長時，曾經打壓「言論自由」- 亦即在學校要求禁止講台灣的本土語言或母語，他還可以大言不慚、風風光光地第四次參選總統！

(3) 侯友宜這位曾是白色恐怖的幫兇，未能阻卻上層命令，間接造成主張「台灣獨立」、「言論自由」的鄭南榕先生當場自焚而死。他竟然在去年十一月廿四日新北市長選舉，打敗了能力強且有卓越政績並對台灣民主有重大貢獻的現任行政院長蘇貞昌，而且高票當選新北市長！

(4) 民、國兩大黨總統初選是用全民調的方式，這可能是全世界的選舉奇蹟，因為民進黨的人選(蔡、賴)由國民黨來決定是「蔡」，而國民黨的人選(韓、郭、朱、王..）由民進黨來決定是「韓」，因此，兩大黨所出線的人選是什麼樣的咖？大家膝蓋想也應該知道！

(5) 國民黨的韓國瑜才剛剛選上市長不到半年，這位被稱「草包」的市長就被徵召去選總統！

(6) 在台灣竟然有自稱是庶民的擁有價值幾千萬的豪宅！這個庶民叫韓國瑜，還正在選總統喔！

(7) 民進黨在這次大選的口號竟然是「台灣要贏」，但是在上次總統立委大選不是已經「完全贏了」嗎？又説最大的公約數是「中華民國台灣」? 那麼「中華民國」是不是要「先贏」呢？那麼「台灣」可輸可贏嗎？或是要「一起贏」呢？

(8) 每一次選舉都説「團結為台灣」，並且保證「台灣的前途由二千三百萬的台灣人民決定」，也在吶喊：顧台灣、愛台灣、保台灣、惜(Show)台灣；選贏了，拿到權力之後，是否就只變成「中華(國)台北」、「中(華民)國」？甚至享受了「權利」之後，這些民、國兩黨的一些政客加騙子：還會在乎「台灣」的民主與未來及獨立自主嗎？

真是不勝枚舉，而上述這些不只是荒謬，還會使人混淆不清甚至時代及精神錯亂啊！

不管民、國兩黨輪替執政，應該好好向人民教育及宣導「台灣」的歷史及法律定位

因此台灣最大的問題在於：不管是國民黨執政或是現在完全執政的民進黨，他們只在乎奪取政權享受權利，能騙就騙、能混就混、能撈就撈，根本不在乎「台灣」國家的定位及未來，也沒有好好向人民教育及宣導「台灣」的歷史及法律定位，如：上述的聯合國2758決議文、及開羅宣言、波茨坦宣言、舊金山和約...等有關「台灣」主權的未定論，因此直到現在，竟然還有80%以上的台灣人民認為「國名」是已經不存在或死亡或已經被中國所完全取代的「中華民國」，這不只是自欺欺人，這簡直是「作繭自縛」、「自投羅網」甚至是「自作孽不可活」啊！

在最近的總統選舉的政見發表及辯論會裡，最荒謬的事是：民進黨的蔡英文、國民黨的韓國瑜、親民黨的宋楚瑜三位候選人，還在力爭誰是已經滅亡的「中華民國」的正統及保衞者；同樣荒謬的是「中華民國」的憲法，其制定時「台灣」是在日本的統治下，其領土包括中國大陸地區、外蒙古(已經是獨立的國家)..等地！因此，「中華民國」憲法與「台灣」根本沒有任何的瓜葛與連結！

把握歷史絕佳契機，脫去死亡「中華民國」的外衣，同心協力建立「自由民主美麗國 - 台灣」且有尊嚴幸福地立足於世界上

這半年來，香港人在「反送中運動」的慘烈犧牲，並在上個月11月24日，香港的區議員選舉結果：泛民主派贏得了388席，大大擊敗了親中的建制派只取得59席，這樣的結果，已經証明了中國「一國兩制」的大騙局與徹底失敗；加以美國為首的國際「抗中反共」的一股強大的潮流，尤其是美中貿易之戰：這一年多來，美國川普總統強勢增加中國進口美國的關税及保護美國智慧財產權，以力求「公平」貿易並減少逆差之下，似乎已經重挫中國經濟的發展，並有不少的經濟專家，預測2020將是中國經濟漰潰之年，這真是「台灣」走向「國家正常化」及「獨立自主」的歷史契機！

在這2019歲末，迎接2020新年之際，並在這絕佳的歷史契機下，我們真誠地盼望政府及各黨派，尤其是中國國民黨要誠實面對「中華民國」死亡的事實，放棄其虛幻的國境及神主牌，大家應該摒除選舉的操作及荒謬，放下權力的誘惑，勇敢而真實地面對國際與歷史的事實與現實，摒棄個人的私心私利，共同來追求台灣人民及世世代代子孫的「民主未來」及「平安幸福」，大家同心協力將虛假死亡的「中華民國」外衣除掉，以阻絕中國藉「聯合國2758決議文」侵吞「中華民國」的惡夢，並脫離「專制殘暴」中國的糾纏及威嚇，讓「台灣」回歸正常真實的「台灣」，大家共同來珍惜這先賢先烈好不容易建立起來的「自由民主」美麗的土地，大家互相尊重、感恩、包容以狀大「台灣」的「生命共同體」，以期「正名制憲新台灣」，以建「自由民主美麗國」！更讓「台灣」的人民及國家有尊嚴立足於世界上！並貢獻於世界的和平與福祉！

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