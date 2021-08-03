共產黨三個字就是撒大謊的代名詞。中共黨史，就是擋住真相、編造歷史。本文僅簡述幾件主要的。

第一，五四運動。中共一向歌頌五四，美化其為暴政鋪路的真相。五四有兩個內容，胡適強調它是新文化運動，期待它能啟蒙國人，走美式民主的西化之路。但後來當上共產黨總書記的陳獨秀把文化啟蒙搬了道岔，變成政治運動，打著反帝反封建的幌子，宣揚蘇俄的共產主義。胡適提出「研究些問題，少談些主義」，就是變相反對中國走蘇俄道路。五四兩年後的1921年中國共產黨成立，我在「五四是中共的接生婆」、「火燒趙家樓燒毀中國」等專文中詳述了共產黨如何借五四發跡、通過宣揚蘇俄共產主義為中共暴政鋪路的真相。

第二，所謂「4.12反革命政變」。蔣介石1927年發動政變，殺了一些共產黨人，被中共黨史痛斥，指控為開歷史倒車。其實這是蔣介石的最正確之舉，他很早就看請中共是暴力集團、要建立暴政的企圖。當年孫中山提出「聯俄、容共、扶持工農」三大政策，導致大量共產黨員進入國民黨中央，他們和汪精衛、廖仲愷等國民黨左派聯手，已形成多數要掏空國民黨。同時中共武裝在上海等地打砸搶，已是暴民政治。蔣介石當機立斷，鎮壓共匪，阻止了共產黨提早奪權。所以它不是政變，而是「412反共革命」，是蔣介石的歷史功績！

第三，西安事變。1991年，張學良首次（被李登輝總統批准）離開台灣到美國，我和劉賓雁等東北老鄉去他紐約住所看望，談了近3小時。他明確說，918事變時放棄東三省並沒有蔣介石的「不抵抗手諭」，而是他自己決定的；但對西安事變張學良卻三緘其口，因他不敢公開真相：他捉蔣不是為抗日，而是為奪權！他以抗日為幌子，要建立以他為首（毛澤東、周恩來都捧他為王，楊虎城願當副手）的西北聯合政府，與中央政府分庭抗禮。史達林認為離開蔣，中國將內戰分裂，給日軍抽身進攻蘇聯提供機會，所以命令毛、周必須放蔣。失去史達林支持，毛、周、張都成政治孤兒，所以才趕忙放蔣。這場事變導致三惡果：1，剿共被停止，紅軍得以倖存，還被編入國民政府體制得到軍餉；2，促使日軍提前全面侵華，因中國無充足準備而抗戰極為艱難；3，導致中共藉機壯大而最後奪權建政。沒有西安事變，中共極可能就被消滅在萌芽中；張學良用一場西安事變改變了中國歷史軌道，罪孽深重！



西安事件時的張學良。圖／擷自維基百科，公有領域

第四，國共內戰。這是一場清晰的中共暴力奪權之戰；因當時蔣介石是國民政府最高領導人，共產黨的八路軍、新四軍都是國民政府編制下的武裝，下屬造反不是內戰，而是奪權！當時美國政府的「中國不通們」建議國共像美國兩黨那樣建立聯合政府，由此束縛了蔣介石反共力度；與此同時斯大林卻全力支持中共，提供軍事武裝，所以共軍才能從東北一路打到海南島。美國糊塗（不全力支持蔣），蘇俄清醒（力挺中共），是導致中共奪權成功的重要外因。

第五，合作化運動。中共建政不久就開展的「農村合作化」運動更是一場大騙局。當年為打敗國民黨，中共「打土豪、分田地」，用提供土地換取農民子弟參軍，使中共有了不斷的兵源。打敗國軍後，中共卸磨殺驢，立即用「合作化運動」把土地又收歸國有，全部成為共產黨產。這場「土地交換」是中共最流氓的騙局之一；今天又把這搶奪的資產最大程度地變成了共產黨官的私人財產。

第六，反右運動。1956年的反右運動就是中共一言堂的封嘴運動。據共產黨官方數字，55萬2973人被打成「右派」，全部遭迫害，其中2萬5600人被殺和自殺。後來中共承認反右擴大化了，除96人外，其他全部都予平反。如以96人沒平反來計算，等於「擴大化」了5700倍！但這根本不是什麼擴大化的問題，而是扼殺思想、徹底鎮壓言論自由、建立黨天下的暴行！

第七，60年代大飢荒。這更是一場被編造成「自然災害」的騙局，因在1961年後大饑荒最嚴重、餓死人最多的12個月裡，中國糧食部的記錄顯示，庫存糧仍有403億斤，照當時標準，相當1億4千萬人一年的口糧。如按中國歷史上最常用的救荒手段，開倉放糧，即使拿出一半救災，也不會餓死那麼多人。但毛澤東們認為農民受階級敵人蠱惑、藏糧不交，不僅沒開倉放糧，反而更嚴厲搜糧，並阻止農民逃荒，而且鎮壓手段極為殘忍，多達270萬人被槍殺和折磨致死，僅河南信陽地區就有6.7萬人是被磚頭砸死的。據外國學者研究，當時中國有4千萬人被餓死；中共官方學者也從人口出生、死亡率推算出同樣的數字。這是共產黨人為政策導致的最嚴重大眾死亡！連當時中共國家主席劉少奇都承認，它是「三分天災，七分人禍」。實為百分之百的人禍！

第八，文革。這更是一場人為製造的從思想到文化到生命的浩劫。毛澤東親自發動的這場肆虐，僅據中國官方報告，就導致200萬人喪生，700萬人傷殘，7萬個家庭被毀。胡耀邦擔任中共總書記時對外國記者說，文革中有一億人受株連（當時中國八億人口）。後來連發動者毛澤東也承認，文革有很多人反對，等於變相承認是一場災難。但近年習近平卻又改調再宣傳文革，不僅為毛招魂，更為他自己做徹底的毛式獨裁者鋪路。

第九，天安門屠殺。中共當局對該事件不斷改口，先是把「六四」定性為「反革命暴亂」，隨後降級稱為「動亂」，後來改稱「事件」，再後來又把它叫做「風波」，最後的提法是「那件事」。五次說法，一次比一次調子低，說明共產黨也感到理屈，無法理直氣壯。據中共新華社記者張萬舒在香港出版的《六四事件全景實錄》一書引述的中國紅十字會黨組書記譚雲鶴的數字，六四事件死亡727人。國際紅十字會估計，六四至少有3700人死亡。中共三十多年來封鎖六四消息，給國人洗腦，當今很多年輕人居然就真以為沒有六四屠殺這回事。中共洗腦的本質同樣是在殺人。



六四凌晨的天安門廣場。圖／擷自網路

第十，法輪功事件。上世紀九十年代初「氣功」在中國興起，法輪功應運而生，發展迅猛。但迅速遭中共鎮壓，主因有三點：一是創始人李洪志不同意在法輪功內建立黨支部、歸屬中共管轄，從而惹惱當局；二是法輪功倡導的真善忍等中國傳統價值和共產黨的意識形態嚴重衝突，尤其是有神哲學和無神論明顯對立；三是1999年4月一萬多名法輪功學員到北京國務院信訪辦和平請願嚇壞了當局，因中共最恐懼群體活動，哪怕是一個全國愛好動物的團體，如有那麼多人到官方機構前請願，中共都不會容忍。共產黨的強烈排它性決定了法輪功被迫害的命運。

中共鎮壓法輪功首先靠的是製造關於法輪功的謊言，隨之就是嚴酷肉體鎮壓。據2008年美國國會報告引述的外國專家估計，中國勞改營被關押者一半以上是法輪功學員；後有報導指出，超過6.3萬起對法輪功學員的酷刑事件；迄今已超過4000名法輪功學員被迫害致死。隨著中國成為器官移植最多國家，非法摘取法輪功學員器官被國際媒體不斷報導。大量事實證明，法輪功是一個信仰團體，絕不是當局抹黑的邪教。真正的邪教是中共！中共邪教不僅屠殺迫害中國人，現在邪惡到用病毒襲擊世界，造成全球近2億人感染、400萬人喪生的世紀災難！很多研究和證據都證實，病毒是中共武漢實驗室洩露，而且很可能是共軍研製的生物武器。

今年是中共成立100週年。百年來這個邪惡組織製造騙局、謊言治國、害人無數；靠暴力撐腰的謊言迄今肆虐中國。在中共邪教禍害中國百年之際，更令人痛感戳破謊言對摧毀暴政的重要意義。只有真相才能讓謊言的黑暗無處躲藏；我們每一個人的努力都是在黑暗中點亮一隻蠟燭。

——原載《大紀元》「中共百年暴行與謊言」系列