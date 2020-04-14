指揮中心今（14）日宣布，4月18日起，從歐洲、美洲回台者要先通報，主動出示居家檢疫條件資料，家有慢性病、長者、幼童者一律入住防疫旅館。圖／取自桃機臉書

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（14）日宣布，自18日起，從歐洲、美洲回台者要先通報，主動出示居家檢疫條件資料，家中有慢性病、長者、幼童者一律入住防疫旅館，若資料申報不實，最高可罰15萬元。

指揮中心今天召開記者會宣布，因應全球武漢肺炎（新冠病毒COVID-19）疫情，3月19日起，所有入境民眾後皆應配合居家檢疫14天，為確保國內防疫安全，自4月18日零時起，入境民眾過去14天（台灣時間4月4日零時起），如有歐洲、美洲地區旅遊史，登機前應主動出示符合居家檢疫條件的資料。

陳時中說明，需居家檢疫者，若同住者有65歲（含）以上長者、6歲（含）以下幼童、慢性疾病患者（如心血管疾病、糖尿病或肺部疾病等）、沒有專用房間（含專用衛浴設備）者，入境後應入住防疫旅館，經查資料申報不實者，最高可罰15萬元。

除了居家檢疫者之外，居家隔離者若有上述情形，也可向各縣市地方關懷服務中心申請入住防疫旅館；國內各縣市防疫旅館目前尚有4703空房可供入住，相關資訊可至台灣旅宿網防疫旅宿專區查詢，並洽各縣市防疫旅宿連絡窗口。

指揮中心也再次呼籲，民眾居家檢／/隔離期間應落實肥皂勤洗手、避免觸摸眼鼻口，及做好咳嗽禮節；如有發燒或咳嗽等不適症狀，不可自行外出就醫，應主動聯繫所在縣市衛生局或地方關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具，違反居家檢疫或居家隔離規定者，最高可罰100萬元。